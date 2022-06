Ranný brífing: Favorit na šéfa RTVS je jasný, NATO uštedrilo Putinovi veľkú porážku

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poslanci riaditeľa RTVS nezvolili, v druhom kole je favoritom Ľuboš Machaj, ktorému v tom prvom chýbali k zvoleniu len dva hlasy. Väčšina koalície chce za šéfa RTVS práve Machaja, v prvom kole za neho hlasovala aj Sme rodina, teraz však váha.

Fínsko a Švédsko vstupujú do NATO, aliancia posilňuje vojenskú prítomnosť v Európe. Vladimir Putin tak dosiahol úplne presný opak toho, o čo mu dlhodobo išlo.

Aktuálna kríza vo vláde sa vyostruje, premiér Eduard Heger apeluje na odloženie sporov a svojským spôsobom o odpustení hovorí aj Igor Matovič, ktorému jeho úprimnosť už asi nikto neverí. Je vláda pred rozpadom a čo bude ďalej? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Poslanci v prvom kole nezvolili nového šéfa RTVS, rozhodne sa medzi Machajom a Rezníkom

Ľuboš Machaj a Jaroslav Rezník. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V prvom kole volieb šéfa RTVS získal prekvapivú väčšinu bývalý programový riaditeľ Slovenského rozhlasu Ľuboš Machaj. Na okamžité zvolenie mu chýbali len dva hlasy.

Pôvodne ho pritom z koalície okrem SaS neplánovala voliť ani Sme rodina, ktorá na poslednú chvíľu zmenila názor.

Popri hlasovaní o riaditeľovi RTVS sa objavila aj informácia, že Machaj je od roku 2020 v osobnom bankrote, ktorým rieši svoj starý dlh, keď zachraňoval rádio Twist. „Proces je tesne pred ukončením, musí už len rozhodnúť súd, či akceptuje poslednú vec,“ reagoval Machaj.

Väčšina koalície chce napriek tomu Machaja zvoliť. „Osobný bankrot považujeme za legitímny a legálny spôsob, ako vyriešiť túto situáciu,“ povedal Kristián Čekovský z OĽaNO. Strana SaS tvrdí, že je to stále lepšia voľba, ako Jaroslav Rezník, ktorý RTVS šéfuje teraz a spolu s Machajom sa dostal do druhého kola.

Naopak, Peter Pčolinský zo strany Sme rodina nevylúčil, že si voľbu Machaja ešte rozmyslia.

Ako ďalej, pán Rezník: Jedno sa Rezníkovi uprieť nedá, má nesmierne silný inštinkt prežitia, bez ohľadu na skladbu politickej reprezentácie. Táto vlastnosť však divákovi a verejnoprávnosti veľa dobrého neprinesie. V druhom kole volieb sa ukáže, aký veľký vplyv na RTVS si vládna koalícia skutočne nárokuje, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Jedno sa Rezníkovi uprieť nedá, má nesmierne silný inštinkt prežitia, bez ohľadu na skladbu politickej reprezentácie. Táto vlastnosť však divákovi a verejnoprávnosti veľa dobrého neprinesie. V druhom kole volieb sa ukáže, aký veľký vplyv na RTVS si vládna koalícia skutočne nárokuje, píše šéfredaktorka Beata Balogová. SaS-ka zbytočne zacvičila Búzom: Rezník sa mohol zošuchnúť medzi nezvolených kandidátov a adieu! Takto zasvieti ako opozičná preferencia v pomyselnom dueli s Machajom. Sulíkovci dožičili poctu Rezníkovi, ale prihrali aj Matovičovi, ktorý šíri naratív o problémovej SaS-ke. Naozaj na nich netreba plytvať súcitom, píše Zuzana Kepplová.

Jankovskej sestra Haitová vysvetľovala na súde vymazaný mobil. O talár stále neprišla

Sudkyňa Andrea Haitová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Keď senát Krajského súdu v Bratislave nepochopiteľným spôsobom "udržal pri živote" jednu z osemmiliónových zmeniek Mariana Kočnera voči televízii Markíza, sedela v ňom aj Andrea Haitová. Dnes, tri a pol roka po týchto udalostiach, bojuje stíhaná sudkyňa o to, aby definitívne neprišla o talár.

Haitová, ktorá je sestrou Moniky Jankovskej, sa postavila pred Najvyšší správny súd pre disciplinárku, ktorú na ňu Súdna rada podala ešte v januári 2020. Verejnosť teraz mala vôbec prvýkrát možnosť vypočuť si, ako sa stavia k obvineniam z klamstva či k spájaniu s Kočnerom.

"Bola som takmer vo všetkých médiách ako sudkyňa, ktorá klamala. Veľmi to ublížilo mojej rodine, mojej maloletej dcére, ktorú sama vychovávam," ponosovala sa Haitová na súde.

Disciplinárny trest jej rada pôvodne navrhla pre podozrenia z klamstva a možného zahladzovania stôp vo vlastnom prípade. Haitová je totiž dodnes trestne stíhaná v kauze Búrka, kde čelí obvineniu, že kryla úplatkárstvo na súdoch.

V krátkosti z domova:

Problematika odstrelu medveďov: Lesoochranárske združenie Vlk a My sme les navrhujú viaceré opatrenia na riešenie situácie s medveďom. Zastavili by napríklad prikrmovanie či spoločné poľovačky. Poľovníci, naopak, preferujú regulovaný lov. Agrorezort deklaroval, že je pripravený poskytnúť súčinnosť pri riešení problematiky.

Lesoochranárske združenie Vlk a My sme les navrhujú viaceré opatrenia na riešenie situácie s medveďom. Zastavili by napríklad prikrmovanie či spoločné poľovačky. Poľovníci, naopak, preferujú regulovaný lov. Agrorezort deklaroval, že je pripravený poskytnúť súčinnosť pri riešení problematiky. Kritika utajovania cien: Útvar hodnoty za peniaze odporúča ministerstvu obrany, aby náklady na prevádzku a údržbu švédskych pásových vozidiel, ktoré Slovensko plánuje kúpiť, upresnili v zmluve a dodávateľa zaviazali k maximálnej cene. Útvar tiež kritizuje utajovanie jednotkových cien.

Útvar hodnoty za peniaze odporúča ministerstvu obrany, aby náklady na prevádzku a údržbu švédskych pásových vozidiel, ktoré Slovensko plánuje kúpiť, upresnili v zmluve a dodávateľa zaviazali k maximálnej cene. Útvar tiež kritizuje utajovanie jednotkových cien. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 522 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 305 testov. V nemocniciach aktuálne leží 243 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Summit NATO je veľkou prehrou Putina. Namiesto odchodu z Európy USA svoju prítomnosť posilnia

Lídri členských krajín NATO na summite v Madride. (zdroj: TASR/AP)

Severoatlantická aliancia sa definitívne rozšíri o Fínsko a Švédsko a Spojené štáty posilnia svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Členovia aliancie sa tak dohodli na summite NATO v Madride.



"Vladimir Putin dosiahol presný opak toho, o čo mu išlo," hodnotí vývoj summitu pre SME generál Pavel Macko, ktorý bol v minulosti najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO.

"Spojené štáty boli jednoznačne na odchode z Európy, v Pacifiku totiž pozorovali rastúcu asertivitu Číny a hrozby, ktoré to prináša ich tradičným spojencom. Kým v minulosti mali USA v Európe celé divízie, teraz je ich vojenská prítomnosť v celej Európe ekvivalentom dvoch bojových brigád. Ruská agresia však všetko zmenila. Je to Kremeľ, ktorý docielil, že Američania, ktorí sa brali na odchod, svoju vojenskú prítomnosť v Európe posilnia."

Macko zároveň zdôrazňuje, že to bola práve ruská agresia na Ukrajine, čo postrčilo tradične neutrálne škandinávske štáty do Severoatlantickej aliancie. To je tiež v príkrom rozpore s plánmi Vladimira Putina, ktorý ešte v novembri žiadal záruky, že NATO sa nebude rozširovať smerom na východ a v otázke bezpečnostnej politiky de facto trval na návrate pred rok 1997. V tom čase ešte členmi aliancie neboli pobaltské štáty, ale ani Slovensko, Česko, Maďarsko a Poľsko.

Keď zanikať, tak s rachotom: Kremeľská posádka nás vrátila do sveta rolujúcich tankov, imperiálnych máp a mužov, ktorí sa nad nimi skláňajú a tvrdia, že potiaľto je to ich a domorodci si majú zvyknúť. Ostro sledované schôdzky sa dnes točia okolo Putina, Kremľa, Ruska. Namiesto pozvoľného úpadku na okraji si Rusko vybralo, že chce horieť vysokým plameňom. Aby sme sa ešte raz dívali s otvorenými ústami, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ruské bezpečnostné sily uniesli starostu okupovaného ukrajinského mesta Cherson Ihora Koljčajeva, pretože odmietol spolupracovať s ruskými okupantmi. Podobný osud postihol v marci aj starostu neďalekého Melitopoľa. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Ruské bezpečnostné sily uniesli starostu okupovaného ukrajinského mesta Cherson Ihora Koljčajeva, pretože odmietol spolupracovať s ruskými okupantmi. Podobný osud postihol v marci aj starostu neďalekého Melitopoľa. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Referendum v Chersone: Moskvou dosadené vedenie Chersonskej oblasti pripravuje referendum o pripojení k Rusku. Hlavné mesto oblasti ovládli ruské vojská už na začiatku invázie. Rusko odvtedy nad regiónom postupne upevňuje kontrolu.

Moskvou dosadené vedenie Chersonskej oblasti pripravuje referendum o pripojení k Rusku. Hlavné mesto oblasti ovládli ruské vojská už na začiatku invázie. Rusko odvtedy nad regiónom postupne upevňuje kontrolu. Video z Kremenčuku: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uverejnil video smrtiaceho raketového útoku na nákupné centrum v meste Kremenčuk. V dôsledku útoku zahynulo najmenej 20 ľudí a 59 bolo zranených. "Chceli zabiť čo najviac ľudí v pokojnom meste, v bežnom nákupnom centre," povedal Zelenskyj.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uverejnil video smrtiaceho raketového útoku na nákupné centrum v meste Kremenčuk. V dôsledku útoku zahynulo najmenej 20 ľudí a 59 bolo zranených. "Chceli zabiť čo najviac ľudí v pokojnom meste, v bežnom nákupnom centre," povedal Zelenskyj. Zelenskyj pozval OSN do Kremenčuku: Ukrajinský prezident vyzval počas videoprejavu pred Bezpečnostnou radou OSN, aby navštívila miesto raketového útoku na nákupné centrum v Kremenčuku. Požiadal tiež OSN, aby právne definovala termín "teroristický štát".

Ukrajinský prezident vyzval počas videoprejavu pred Bezpečnostnou radou OSN, aby navštívila miesto raketového útoku na nákupné centrum v Kremenčuku. Požiadal tiež OSN, aby právne definovala termín "teroristický štát". Výmena zajatcov: Z ruského zajatia prepustili 144 vojakov vrátane 95 obrancov Azovstaľu v Mariupoli, informovalo ukrajinské ministerstvo obrany. Je medzi nimi aj 43 bojovníkov z pluku Azov. Väčšina vojakov je ťažko zranená. Najstarší z prepustených má 65 rokov a najmladší 19. Prepustení obrancovia dostanú lekárku aj psychologickú podporu.

Zo zahraničných webov:

Železnice predávajú južný breh Štrbského plesa. Pýtajú milióny

Predmetom predaja sú pozemky pred hotelom Kempinski. (zdroj: TASR)

Ak ste niekedy boli pri Štrbskom plese, je pravdepodobné, že ste sa pri tomto mieste pristavili. Práve z brehu pred hotelom Kempinski totiž vzniká asi najviac turistických fotografií. Je odtiaľ pekný výhľad na panorámu Vysokých Tatier s hotelom Patria.

Je možné, že o pár mesiacov či rokov takúto príležitosť nebudete mať. Železnice Slovenskej republiky totiž predávajú dlhý pás pozemkov, ktoré tvoria južný breh Štrbského plesa. Ich hodnota je niekoľko miliónov eur a môžu skončiť v rukách súkromníkov.

„Ide o pozemky v tesnej blízkosti hladiny Štrbského plesa situované medzi hotelovým komplexom a úrovňou nábrežia Štrbského plesa, slúžiace ako komunikácia vyhliadkovej trasy pre peších turistov okolo jazera vrátane prístupu k prístavu vodných bicyklov a člnkov,“ píše sa v podkladoch.

Celková rozloha pozemkov je 2165 štvorcových metrov. Železnice ich novému záujemcovi núkajú za minimálnu cenu 3,79 milióna eura. V podkladoch pritom poukazujú na to, že sú určené ako parková zeleň, resp. pre pešie cesty a plochy.

Znamená to, že stavať na pozemkoch je takmer vylúčené. Otázne tak je, kto by o pozemky mohol mať záujem a či by bol ochotný za ne zaplatiť takúto sumu.

V krátkosti z ekonomiky:

Dodatočná pomoc poľnohospodárom: Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške 5 239 169 eur, ku ktorej Slovensko prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 percent, teda do výšky 10 478 338 eur. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla 2022.

Pôdohospodárska platobná agentúra vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ vo výške 5 239 169 eur, ku ktorej Slovensko prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu vo výške do 200 percent, teda do výšky 10 478 338 eur. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla 2022. Silný rubeľ predražuje ruský export: Ak bude pokračovať trend posilňovania ruskej meny rubeľ, ktorá už dosiahla úrovne, aké neboli zaznamenané za uplynulých sedem rokov, môže to poškodiť firmy v krajine, upozornil ruský minister pre hospodársky rozvoj Maxim Rešetnikov. Ziskovosť mnohých odvetví sa pri súčasnom výmennom kurze stala negatívnou.

Ak bude pokračovať trend posilňovania ruskej meny rubeľ, ktorá už dosiahla úrovne, aké neboli zaznamenané za uplynulých sedem rokov, môže to poškodiť firmy v krajine, upozornil ruský minister pre hospodársky rozvoj Maxim Rešetnikov. Ziskovosť mnohých odvetví sa pri súčasnom výmennom kurze stala negatívnou. Európsky boj proti rakovine: Európska komisia navrhla zákaz predaja ochutených zahrievaných tabakových výrobkov vrátane niektorých vapingových výrobkov. Návrh je súčasťou jej plánu na boj proti rakovine a reaguje ním na nárast objemu takýchto produktov predávaných v Európskej únii.

Slafkovský je na prvom mieste rebríčku skautov, ktorý býva najpresnejší

Juraj Slafkovský. (zdroj: TASR)

Bob McKenzie z TSN zverejnil finálnu verziu svojho draftového rebríčka. Prispeli do neho desiati skauti, ktorí pôsobia v kluboch NHL.

Tento rebríček býva považovaný za jeden z najpresnejších. Hráč, ktorý bol vo finálnej verzii prvý počas predchádzajúcich trinástich rokov sa nakoniec stal draftovou jednotkou. Minimálne od roku 2009 sa McKenzie nemýlil v predikcii prvého výberu.

Juraj Slafkovský sa v ňom dostal na prvé miesto. Shanea Wrighta predbehol veľmi tesne. Piati z desiatich skautov dali Slováka na prvé miesto, štyria zvolili Kanaďana.

Slafkovský vedie jeho prestížny rebríček vôbec prvýkrát. V polovici sezóny bol na piatom mieste, ale Olympiáda a MS v hokeji ho posunuli až na úplné čelo. Štyria skauti ho umiestnili na druhé miesto, jeden na štvrté.

Sme bližšie k zákazu predaja áut so spaľovacími motormi. Čo odsúhlasili ministri?

Predaj áut so spaľovacími motormi by sa mohol v Európskej únii skončiť v roku 2035. (zdroj: SITA/AP)

Ešte pred pár dňami sa zdalo, že zákaz predaja áut so spaľovacími motormi sa bude odkladať. Rada ministrov Európskej únie pre životné prostredie však nakoniec v Luxemburgu prijala postoj k zákazu od roku 2035. Päť krajín vrátane Slovenska ho pritom ešte pred rokovaniami chcelo posunúť na rok 2040.

Rozhodnutie ministerstiev životného prostredia jednotlivých krajín nakoniec v tejto časti súhlasí s návrhom z legislatívneho balíka Fit for 55, ktorého cieľom je do roku 2030 znížiť emisie krajín EÚ na 55 percent oproti roku 1990.

Okrem zákazu predaja spaľovacích motorov sa legislatíva týka aj leteckej dopravy, obnoviteľných zdrojov energie, zníženia spotreby energie či využívania pôdy a obchodovania s emisiami.

Zákaz predaja spaľovacích motorov do roku 2035 znamená, že po tomto roku by si už ľudia v Európskej únii nemohli kúpiť ani registrovať auto s takýmto pohonom. Platí tiež pre nákladnú dopravu. Staršie autá kúpené pred rokom zákazu by naďalej mohli jazdiť až do skončenia ich životnosti. Európska únia ju odhaduje na pätnásť rokov.

V krátkosti z vedy a techniky:

Teplá voda v Pacifiku: Vedci v severovýchodnej časti Pacifiku objavili obrovskú masu vody, ktorá horúčavy spôsobila. Neustále sa otepľuje a jej vplyv na extrémne udalosti bude narastať. Za vznik otepľujúcej sa masy môžu podľa nich ľudia a ich emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu.

Vedci v severovýchodnej časti Pacifiku objavili obrovskú masu vody, ktorá horúčavy spôsobila. Neustále sa otepľuje a jej vplyv na extrémne udalosti bude narastať. Za vznik otepľujúcej sa masy môžu podľa nich ľudia a ich emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu. Ako by Slováci riešili klímu: Štát nemá plán, ako chrániť klímu, a politici zmenu klímy neriešia, lebo nadržiavajú firmám, ktoré by prišli o kšeft. Myslí si to viac ako šesťdesiat percent obyvateľov Slovenska. Voliči všetkých koaličných strán by pritom chceli, aby sa politici venovali viac otázkam zmeny klímy.

Štát nemá plán, ako chrániť klímu, a politici zmenu klímy neriešia, lebo nadržiavajú firmám, ktoré by prišli o kšeft. Myslí si to viac ako šesťdesiat percent obyvateľov Slovenska. Voliči všetkých koaličných strán by pritom chceli, aby sa politici venovali viac otázkam zmeny klímy. Ako si vybrať múdre hodinky: Kým prvé múdre hodinky a fitnes náramky dokázali len počítať kroky a odhadovať spálené kalórie, tak tie moderné toho o vás zistia podstatne viac. Nemáme na mysli len meranie tepu. Počet senzorov na hodinkách sa postupne zvyšuje a zlepšuje sa aj výkon použitých čipov, takže tieto malé zariadenia na vašej ruke dokážu malé zázraky.

Rozhovory ZKH: Nadežda Sirková. (zdroj: SME)

Ako to momentálne vyzerá na hranici s Ukrajinou? Otočila sa nejako nálada Slovákov proti Ukrajincom? A ako ich zasiahne balíček Igora Matoviča v rozpočte? Cítia aj oni vysokú infláciu a drahšie tovary a služby? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so starostkou Uble Nadeždou Sirkovou.

