Lobistka Mareková: Ako vláda rieši budúcnosť? Nespolupracujú a nemajú jasný plán

"Namiesto toho, aby sme tu riešili rodinné balíčky, nastavme politiky tak, aby riešili reálne problémy ľudí, napríklad aby cielene podporovali tých, ktorí sa prepadajú až do energetickej chudoby," hovorí zelená lobistka, environmentálna právnička a kampanierka Klimatickej koalície DANA MAREKOVÁ.

Dôležité je podľa nej podporiť ľudí, aby vedeli nahradiť auto fungujúcou a pohodlnou hromadnou dopravou. Aby sa vedeli postupne odpojiť od plynu, hĺbkovou obnovou svojich domov znížiť spotrebu, ktorú budú pokrývať z alternatívnych zdrojov.

"Toto sú skutočné riešenia. Nie sú populistické, sú ťažké, bude to chvíľu trvať, ale nástroje treba nastavovať teraz," dodáva.

V rozhovore vysvetľuje, ako vyzerá európska politika pre boj s klimatickou krízou, ako Slovensko na ceste k uhlíkovej neutralite zaspalo a ako nás to môže dobehnúť. Hovorí o potrebe transformovať spoločnosť, o modernej energetike a automobilovom priemysle aj o tom, ako pomôcť bežným ľuďom politikou a prostriedkami z Bruselu. A tiež, ako sa naša vláda točí v hádkach a rezortizme.

V rozhovore sa dočítate: Čo je balík Fit for 55 a prečo je dôležitý pre Slovensko.

Kde Slovensko zaspalo na svojej ceste k uhlíkovej neutralite.

Či vláda dokáže spolupracovať aspoň v Bruseli.

Aké benefity nám vie priniesť transformácia smerom k nízkouhlíkovej spoločnosti.

Ako vedia z transformácie profitovať aj nízkopríjmové skupiny.

Koľko ministrov vie, o čom je balík Fit for 55.

Za čo Slovensko "kope" v Bruseli.

Prečo sme v klimatickej politike málo ambiciózni a ako nás to môže dobehnúť.

Prečo Nemecko a Rakúsko hovoria opäť o uhlí.

Aký nástroj sú klimatické žaloby.

Čo je klimatický zákon a prečo je dôležitý.

Ako dosiahnuť, aby všetci ministri boli spoluzodpovední za klimatickú agendu.

Zastavenie predaja áut so spaľovacími motormi po roku 2035 alebo emisné povolenky. To sú hlavné témy, o ktorých sa hovorí na Slovensku v súvislosti s najväčšou európskou témou v oblasti klimatickej politiky - balíčkom legislatívnych návrhov Fit for 55. Ale Fit for 55 je v skutočnosti oveľa viac. O čo ide?

Tím predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej prišiel po jej zvolení s akoby programovým vyhlásením, ktoré sa volá Zelená klimatická dohoda. Sľúbili v nej konkrétne úpravy na to, aby sa Európa stala prvým neutrálnym kontinentom. A tie úpravy sa zhmotnili v podobe návrhov s názvom Fit for 55.

Ide o najväčšiu tému v Bruseli a vo viacerých členských štátoch. Fit for 55 je rozsiahly balík legislatívy, nových predpisov aj úpravy tých existujúcich. Navrhla ich Európska komisia a upravujú všetky dôležité oblasti v klimatickej agende. Je to široko plošná úprava predpisov tak, aby Európa smerovala k zníženiu emisií aspoň o 55 percent do roku 2030. A potom k uhlíkovej neutralite najneskôr v 2050.

Na Slovensku sme však v tomto smere zaspali. Kým Komisia nasleduje vo svojom "programovom vyhlásení" to, čo sľúbila, na Slovensku to tak celkom nie je.

Prečo je tento balík dôležitý pre Slovensko?