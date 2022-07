Dobré ráno: Monika Jankovská nenosí náramok a nemá ani dozor

Bývalú tajomníčku stále vyšetrujú.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská sa zbavila monitorovacieho náramku na nohe a vzápätí aj všetkých ďalších obmedzení, ktoré boli podmienkou jej pobytu na slobode.

Na tom, že ju naďalej vyšetrujú v korupčných kauzách Búrka a Víchrica sa ale nič nemení. Poznáme už aj dátum súdu v kauze baru Fatima.

Aj preto si dnes pripomenieme, z čoho je Monika Jankovská obvinená, ako na tom spomínané kauzy sú a tiež sa pozrieme na to, ako sa darí jej sestre – sudkyni Andrei Haitovej, ktorá sa tento týždeň postavila pred Najvyšší správny súd a to takisto pre závažné pochybnosti o jej sudcovskej integrite.

Nikola Šuliková Bajánová sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Zdroj zvukov: TV Markíza, Youtube

Krátky prehľad správ

Novým šéfom RTVS sa stane Ľuboš Machaj. Na poste vystrieda Jaroslava Rezníka po tom, ako za neho v parlamente v druhom kole hlasovalo 89 poslancov. Machaj začínal v Československom rozhlase v Bratislave, viedol Medzinárodný dom umenia pre deti – Bibiana, bol spolumajiteľom Rádia Twist, odkiaľ v roku 2003 odišiel do Slovenskej televízie a v štruktúrach RTVS pôsobí dodnes. Ako prvé chce riešiť problémy v spravodajstve.

Inflácia by mala na Slovensku v tomto roku dosiahnuť úroveň 11,6 % a hrubý domáci produkt (HDP) by sa mal zvýšiť o 1,9 %. Aj v budúcom roku inflácia prekročí 11 %. Vyplýva to z makroekonomickej prognózy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Ministerstvo financií SR. Na daniach by Slovensko v roku 2023 malo vybrať o dve miliardy viac, ako je schválený rozpočet. Pre vyššiu infláciu narastú aj výdavky štátu, a to na dôchodky, mzdy či energie.

Okresný súd Trnava stanovil termín hlavného pojednávania s Monikou Jankovskou v kauze Fatima. Nevyhovel tak jej žiadosti, aby sa kauza trenčianskeho baru vrátila do prípravného konania. Proces sa začne 19. augusta. Obžalovaní sú aj bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer a Jankovskej svat Peter Vasko.

Švédsko a Fínsko podpíšu na budúci týždeň v utorok prístupové protokoly s NATO, oznámil generálny tajomník Jens Stoltenberg. Protokoly potom musia ratifikovať parlamenty všetkých 30 členských krajín Aliancie.

Z ukrajinského Hadieho ostrova sa stiahli ruskí vojaci. Informáciu potvrdilo ruské ministerstvo obrany a oznámilo, že armáda na ostrove splnila všetky úlohy a stiahnutie označila za akt dobrej vôle pre vývoz obilia z Ukrajiny. Prvá loď vezúca 7000 ton obilia vyplávala z juhoukrajinského prístavu v meste Berďansk, ktorý v súčasnosti okupuje ruská armáda. Obilie putuje do "spriatelených krajín" Ruska.

Odporúčanie na záver

Keď už bola reč o väzenskom systéme, naozaj odporúčam podcast Ear Hustle . Okrem iného ide o finalistu Pulitzerovej ceny. Tvoria ho dvaja bývalí väzni, ktorí sa rozprávajú s inými odsúdenými ale aj prepustenými na slobodu. Pre jeho prístup, spracovanie a humanizáciu so schopnosťou nájsť humor aj na najnepravdepodobnejších miestach si vyslúžil množstvo pochvál od médií ako The Atlantic či Rolling Stones. Publikovaných má už niekoľko sérií, a tak je možno skvelé sa do neho pustiť na dovolenke alebo ešte lepšie, pri cestovaní na road tripe.

