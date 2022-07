Starostka Uble: Mám veľké obavy, či do konca roka dokážeme všetko uhrádzať tak, aby sme neboli nikomu dlžní

Utečencov, ktorí potrebujú akútnu pomoc, na hraniciach ubúda.

Starostka hraničnej obce Ubľa chce od júla zastaviť pomoc ukrajinským utečencom. Štát totiž obci stále nezaplatil výdavky spojené s pomocou utečencom. Starostka hovorí, že od februára nevideli ani cent, pomohli pritom takmer 80-tisíc Ukrajincom.

“Je ťažko zistiť, ktorý utečenec potrebuje pomoc. Ukrajinci prichádzajú každý deň, ale sú to zväčša ľudia, ktorí už majú zamestnanie na Slovensku alebo v Česku, čiže cestujú za zamestnaním, alebo sú to študenti vysokých a stredných škôl”, tvrdí NADEŽDA SIRKOVÁ, starostka hraničnej obce Ubľa v okrese Snina.

V rozhovore opisuje situácie z ukrajinskej hranice, skúsenosti s poskytovaním pomoci pre utečencov a hovorí o dopade zdražovania na občanov v obci.

Nadežda Sirková od roku 2007 pôsobí ako starostka obce Ubľa,

od roku 2009 je poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja za Smer.

Vyjadrili ste sa, že do konca júna vydržíte poskytovať pomoc Ukrajincom a od júla všetko zastavíte. Koľko vás to zatiaľ stálo?

Momentálne predstavujú všetky náklady viac ako 43-tisíc eur. Musím však povedať, že v pondelok poobede prišli na účet obce finančné prostriedky z ministerstva vnútra vo výške 37,5-tisíca eur.

Vaše vyjadrenie teda pomohlo a peniaze prišli?

Áno. Peniaze prišli, za čo sme veľmi radi, pretože už teraz v júni by sme mali obrovské problémy vyplatiť náklady za elektrickú energiu, vodu, vývoz komunálneho odpadu a ďalšie náklady spojené s prevádzkou tábora prvého kontaktu.

Ešte 14. marca ste tvrdili, že ste sa so štátom dohodli a financovanie bude do nasledujúceho týždňa. Odvtedy prešlo niekoľko mesiacov. Prečo ste to dostali až v pondelok?