Juráneková z IPčka: Mladí ľudia majú reálny strach z toho, že si vypočujú, že sklamali

Linka zaznamenala nárast prosieb o pomoc.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Linka pomoci IPčko upozorňuje, že zaznamenáva výrazný nárast správ. Súvisia s prosbami o pomoc detí, ktoré končia školský rok. Tento rok sú problémy detí spojené s neistotou, pocitom nedostatočnosti a reálnym strachom.

Môže za to aj dištančné vzdelávanie počas pandémie, vojna na Ukrajine či napätá spoločnosť. Mnohí majú strach z voľna bez režimu, úzkosť a neprimerané očakávania na aktivity v lete. O tom, ako sa s tým porátať, hovorí poradkyňa z občianskeho združenia IPčko ZUZANA JURÁNEKOVÁ.

Zuzana Juráneková je poradkyňou na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí IPčko,

špeciálna pedagogička a koordinátorka linky pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobralinka.sk, na ktorej poskytuje video poradenstvo sluchovo postihnutým,

je súčasťou Krízového intervenčného tímu pôsobiaceho na hraniciach Slovenska a Ukrajiny.

Aké procesy spúšťajú v deťoch vysvedčenia? Čo sa deje v domácnostiach, keď prídu domov s týmto papierom?

Vysvedčenie je symbolom konca roka, ale nemalo by to byť tým podstatným, čo má odrážať hodnotu detí, a to, ako ich vnímame, na čom nám záleží a čo z nich chceme mať.

Mnohí mladí, ktorí sa na nás obracajú, majú strach s tým papierom prísť domov. Neboja sa síce, že dostanú trest za horšie známky alebo že si niečo neopravili ako sľúbili na pol roka, ale majú reálny strach z toho, že si vypočujú, že sklamali, rodičom niečo nedokázali, že toľko sľubovali, že sa polepšia, zlepšia si známky a zase to neurobili.

Majú pocit, že musia byť dokonalí a je príliš veľa vecí, ktoré prirodzene prežívajú vo svojom vývine, ale aj v súvislosti s tým, akú časy posledné roky žijeme. Je toho príliš veľa a známka nie je dôkazom a odrazom toho, čo sa v nich deje, kým sú a čo potrebujú.

Ako by mal zareagovať rodič, keď prídu domov deti s vysvedčením?