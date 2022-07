Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Kúsok Hollywoodu sa “ukrýva” v Trstenej

V meste pri hranici s Poľskom môžu turisti ochutnať tiež nápoj, ktorý dostal pomenovanie “medveď”: Cycle on an old railway to Poland

2. Viete, aký je rozdiel medzi mexickým a mexicko-americkým jedlom?

Mexičan si v Bratislave otvoril reštauráciu. Presvedčila ho slovenská priateľka: Viva Eslovaquia

3. Košickí vedci pomôžu psom, ktorých trápi červený moč