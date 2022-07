Stále tu má firmy a čelí vyšetrovaniu. Ako si Vadala odskočil do Michaloviec

Trest deväť rokov a štyri mesiace zrušili.

BRATISLAVA. Bol ústrednou postavou posledného článku zavraždeného novinára Jána Kuciaka, policajný agent nahral jeho slová o kupovaní si colníkov, policajtov aj SIS-károv a v Taliansku ho súdili za pašovanie drog.

Antonino Vadala sa pred niekoľkými dňami ukázal na Slovensku, čo potvrdili zdroje Denníka Korzár aj denníka Plus jeden deň.

Pri prepustení z talianskeho väzenia v Turíne hovoril novinárom, že sa pravdepodobne vráti do obce Bova Marina, odkiaľ pochádza. Je to dedina na juhu Talianska, v Kalábrii. Teraz sa na niekoľko dní ukázal v Michalovciach, kde do vraždy býval, a potom podľa informácií SME odišiel naspäť.

Nie je jasné, čo tu Vadala robil, jeho rodina o tom odmieta komunikovať.

„Úrad špeciálnej prokuratúry nebude podávať informácie k skutkovým okolnostiam vyšetrovaných vecí a najmä k skutkovým zisteniam, ku ktorým dospel,“ odpovedala Jana Tökölyová, hovorkyňa Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.

Zrušené odsúdenie

Taliansky podnikateľ v agrosektore žil 14 rokov na Slovensku, najmä v Trebišove a jeho okolí. Stal sa známym najmä pre svoj vzťah s asistentkou šéfa Smeru Roberta Fica Máriou Troškovou, keď bol Fico druhýkrát premiérom.