Ďuriš Nicholsonová: Svoj odchod zo SaS som ani raz neoľutovala

Osem miliárd Slovensko nestihne vyčerpať, hovorí europoslankyňa.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Kristína Danielová.

"Už aj správa z Národnej banky Slovenska hovorí, že zlé čerpanie eurofondov je spôsobené celkovým systémom riadenia eurofondov, za čo nesie plnú zodpovednosť ministerka Veronika Remišová (Za ľudí)," hovorí o čerpaní eurofondov europoslankyňa LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, ktorá pre spor o čerpaní eurofondov odišla z SaS.

V rozhovore vysvetľuje, čo znamená pripravovaná rezolúcia o rómskych osadách, či to, ako sa pozerá na aktuálnu politickú situáciu a či by mala SaS odísť z vlády.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pre tému čerpania eurofondov ste odišli z SaS. Hovorili ste vtedy o miliarde eur, teraz však tvrdíte, že ide už o osem miliárd, ktoré majú prepadnúť. Na základe čoho to tvrdíte?

Problémom je, že eurofondom rozumie málokto, takže pani Remišovej jej tlačovky a ohlupovanie národa, ale, žiaľ, aj ministrov vo vláde, zatiaľ vychádza. Stratená miliarda, ktorú som pred odchodom zo SaS spomínala na tlačovke, boli vlastne peniaze z fondu ERDF, čiže z fondu regionálneho rozvoja.

Do konca programovacieho obdobia, teda do konca roku 2020, sme spomínanú miliardu mohli slobodne presunúť do európskeho sociálneho fondu. Tam sa už však míňali peniaze, hlavne počas pandémie.

Vysokopostavení ľudia z Európskej komisie vtedy telefonovali ministerke Remišovej a prosili ju, aby sme peniaze presunuli, lebo to nebudeme mať šancu vyčerpať, keďže ide o najhoršie čerpaný Európsky fond. Remišová to vtedy odmietla urobiť, to znamená, že peniaze nešli ľuďom, ale zostali zasekané vo fonde, kde sú dodnes

Je pravda, že sa môžu čerpať?

Môžu sa čerpať, keby sa stal zázrak. Dnes to však už nehrozí, pretože my máme rok a pol na to, aby sme dočerpali osem miliárd eur.

Lucia Ďuriš Nicholsonová v rokoch 2010 -2012 pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny,

v rokoch 2016 - 2019 bola poslankyňou a podpredsedníčkou parlamentu za stranu SaS,

od roku 2019 je poslankyňou Európskeho parlamentu.

Zatiaľ sme objasnili miliardu, vysvetlite, prosím, tých osem.

Existuje naviac osem miliárd, teda toľko, čo nemáme vyčerpané zo starého programovacieho obdobia, ktoré sa oficiálne skončilo v roku 2020. Je tam však pravidlo n+3. Znamená, že máme tri roky na dočerpanie, pričom koncom roka 2023 to musíme dočerpať celé.

Už dnes je to však nereálne, pretože my sme od roku 2014 boli schopní vyčerpať zhruba 9,6 miliardy a teraz máme za rok a pol dočerpať osem miliárd eur. O tom, že sa to nedá stihnúť, hovorí dnes okrem Národnej banky Slovenska (NBS) aj Združenie miest a obcí Slovenska.

Ministerka Remišová však toto zlé čerpanie zdedila, nie?