Sme rodina sa nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode SaS a OĽANO

BRATISLAVA. Hnutie Sme rodina sa nebráni predčasným voľbám, ak nedôjde k dohode medzi lídrami koaličných strán SaS a OĽANO. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) hnutie v koalícii zotrvá, kým bude vláda ľuďom prinášať pomoc.

Šéf mimoparlamentného Hlasu Peter Pellegrini poznamenal, že za desať mesiacov inflácie takmer žiadna pomoc ľuďom neprišla. Vyzýva vládu, aby konečne začala niečo robiť. Uviedli to v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Sme rodina sa predčasným voľbám nebráni

"Reálna možnosť je buď pokračovať vo vláde, ktorá prijíma veci, ktoré pomáhajú ľuďom, (...) alebo, ak sa nedokáže Igor Matovič (OĽANO) s Richardom Sulíkom (SaS) dohodnúť, tak sa dohodnime na predčasných voľbách. My sa im vôbec nebránime," vyhlásil Krajniak s tým, že rozhodnutie o ďalšom postupe nie je na hnutí Sme rodina. "Bielymi figúrkami ťahá premiér, my si počkáme, ako sa to uzavrie, ale nebudeme sa do toho zapájať," skonštatoval. Reformu koaličných rád, ktorú im predstavil premiér Eduard Heger (OĽANO), podľa neho nepotrebujú. "Ak si premiér myslí, že bude fungovať, budeme ju rešpektovať," dodal.

Pellegrini pripomenul, že Slovensko má oveľa väčšie problémy ako koaličné spory, ktoré mali podľa neho byť vyriešené už dávno. Nesúhlasí s alibistickým postojom hnutia Sme rodina v tejto veci.

"Len vďaka Sme rodina má Matovič takú silu, akú má," povedal. Vláda podľa neho doteraz neponúkla dokopy žiadnu finančnú pomoc ľuďom, len vybraným skupinám. "Nepomohli pracujúcim bez detí či seniorom ani jedným centom," poznamenal. Upozornil, že pomoc je potrebná čo najskôr. Navrhuje skoršiu valorizáciu dôchodkov aj platov a tiež garanciu vyplatenia 14. dôchodku.

"Nenazýval by som to 14. dôchodkom priamo, lebo budem chcieť, aby tí s najmenšími dôchodkami dostali viac ako ostatní," reagoval Krajniak s tým, že návrh plánuje predstaviť v auguste. Poznamenal, že pre niekoho je výhodnejšia valorizácia, pre iných jednorazový príspevok, preto je potrebná nejaká postupná forma kombinácie finančnej pomoci. Odmieta, že vláda žiadnu pomoc nepriniesla.

O zvyšovaní platov

Naznačil, že je pripravené výrazné zvyšovanie platov, o koľko percent špecifikovať nechcel. "Vzhľadom na požiadavky, ktoré počúvame napríklad od učiteľov, si myslím, že vieme dospieť k dohode," vyhlásil Krajniak. Hodnota minimálnej mzdy by mala byť podľa neho najmenej 691 eur. "Do 15. júla rokujú zamestnávatelia a zamestnanci. Ak sa dohodnú, môže byť aj vyššia," dodal.

V krajských voľbách Hlas aj naďalej podporuje na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera, politika podľa Pellegriniho nemôže byť o "kamarátšaftoch". "Ani po ohlásení kandidatúry Adriána Polónyho sa nič nemení," povedal. Krajniak si vie predstaviť, že Luntera podporí aj hnutie Sme rodina.

Šéf Hlasu ani minister práce nevylúčili prípadnú budúcu spoluprácu strán v koalícii, Pellegrini uviedol, že si ju vie predstaviť.