Žila v permanentnej bolesti. Režisérka po operácii v iClinicu takmer prišla o zrak (sedem príbehov)

BRATISLAVA. Nemohla čítať, pozerať filmy, na ulici nespoznávala ľudí. Aj keď dúfala, že operácia očí jej pomôže sa zbaviť okuliarov, takmer prišla o zrak. "Začala som žiť v permanentnej bolesti. Nenávidela som svoj život," hovorí režisérka Zuzana Marianková.

Po laserovej operácii v očnej klinike iClinic v Bratislave zostala 31-ročná žena na sedem mesiacov uväznená vo svojej bolesti.

Marianková, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti ako režisérka úspešnej komédie Známi neznámi, je po herečke Michaele Szöcsovej už druhou mediálne známou osobnosťou, ktorej operácia na tejto klinike spôsobila závažné zdravotné komplikácie. Príbeh Szöcsovej denník SME priniesol minulý štvrtok.

SME sa v uplynulých týždňoch rozprávalo s ďalšími šiestimi bývalými pacientami iClinic. Všetkých buď rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) alebo polícia.

Úrad pre dohľad eviduje za posledné dva a pol roka celkovo 63 podnetov na 28 očných kliník. Z tohto počtu je len na iClinic a jeho zdravotnícke zariadenia 27 podnetov. V piatich prípadoch už úrad rozhodol, že sú opodstatnené. Voči druhej najčastejšie posudzovanej klinike sú za rovnaké obdobie štyri podnety.

Šéf iClinicu Ivo Ďurkovič tvrdí, že je to preto, že jeho očné kliniky robia ročne vyše 20-tisíc operácií, a tak je zvýšený počet podnetov opodstatnený. Počet operácií sa však nedá overiť, lebo ich nehlásil do štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). Podľa predpisov by to však robiť mal.

Za zvýšeným počtom podnetov vidí Ďurkovič organizovanú skupinu nespokojných pacientov, ktorí zosúlaďujú svoje kroky proti jeho klinike.

K téme denník SME oslovil aj sedem očných lekárov, z ktorých väčšina patrí k špičke v tejto oblasti na Slovensku.

Vyjadriť sa však boli ochotní len dvaja z nich - primár očnej kliniky NeovíziaRadovan Piovarčia Pavol Veselý, šéf očnej kliniky Veselý. Druhý menovaný neskôr liečil aj väčšinu pacientov, ktorých príbehy sú v článku uvedené.

Sedem mesiacov bolesti

"V novembri 2020 som navštívila zariadenie iClinic kvôli odstráneniu dioptrií do diaľky," začína svoje rozprávanie Marianková.