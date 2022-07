Machaj: Zo strany Sme rodina neboli podmienky, ani by som také neprijal

Nový riaditeľ je zástanca koncesií.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Novým riaditeľom RTVS bude ĽUBOŠ MACHAJ . V druhom kole vyhral nad súčasným riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Pred voľbami ešte rokoval so stranou Sme rodina o podpore.

Hovorí aj o tom, koho zvažuje na post šéfa či šéfky spravodajstva, o koncesiách, o tom, ako sa vyrovná s konšpirátormi v spravodajstve či o online priestore RTVS.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Postúpili ste do druhého kola volieb s Jaroslavom Rezníkom. Pred ním ste vraj boli hodinu a pol na klube Sme rodina. Čo sa tam dialo?

Je logické, že keďže ide o voľby v parlamente, poslanci si chceli niektoré veci vydiskutovať. Nie všetci sledovali vypočutie, takže sme debatovali o veciach, ktoré zaujímali ich, ktoré zaujímali aj mňa. Týkalo sa to dodržiavania istých vzájomných území, ktoré sú medzi politikou a verejnoprávnym priestorom.

Vždy je chuť ich prekračovať, nežijeme v ideálnom svete. Vieme, ako sa to vyvíja a všetko ukáže realita, ale tam som povedal, že žiadne také, že by sa určovali témy alebo politici, ktorí budú obsadzovaní do politických tém. Také by nemalo nastať.

Ľuboš Machaj V minulosti pôsobil ako programový riaditeľ Slovenského rozhlasu, ako šéfdramaturg Dvojky, neskôr pripravoval vysielanie internetového rádia Pyramída,

v Slovenskom rozhlase pôsobil od roku 1978 aj ako redaktor a neskôr dramaturg, pripravoval reláciu Pozor, zákruta!,

bol spoluzakladateľom rádia Twist,

vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Poslanci Sme rodina majú niekedy trošku bizarné predstavy o tom, ako by mali fungovať verejnoprávne médiá, hovorím z vlastnej skúsenosti. Zároveň niektorí po hlasovaní hovorili, že na stretnutí ste sa rozprávali aj o tom, koho si predstavujú a nepredstavujú priamo v spravodajstve. To sa stalo?

Nie, takto to nepadlo. Hovorilo sa o tom, koho by som si ja vedel predstaviť a koho by som oslovil, ale priamo takéto veci neboli, že by zo svojej pozície chceli určovať, kto by mal byť spravodajstve, to určite nie.

Konkrétne niektorí hovorili o ľuďoch, ktorých nechcú vidieť napríklad v O 5 minút 12. Takže to sa nestalo?