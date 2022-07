Dobré ráno: Je vám teplo? Zvykajte si, toto je najchladnejšie leto vášho života

V júni padol historický teplotný rekord.

Historicky najsuchšie, mimoriadne teplé a slnečné. Takéto titulky o lete na Slovensku nám už neprídu ničím zvláštne. Letné mesiace sú čoraz teplejšie a každým rokom sa situácia zhoršuje.

Len pred pár dňami 30. júna padol teplotný rekord - v obci Somotor v okrese Trebišov namerali 38,8 stupňov Celzia.

Zažívame naozaj najchladnejšie leto svojho života? Ako sa pred horúčavou chrániť a čo robia tropické dni s naším telom?

Jana Maťková sa pýtala redaktoriek denníka SME Renáty Zelnej a Denisy Koleničovej.

Dnes zasadá republiková rada SaS spolu s ministrami a poslancami. Majú prijať rozhodnutie, ako budú ďalej pokračovať v koalícii. Viacerí členovia a poslanci SaS si podľa informácií SME myslia, že pre upokojenie situácie je nevyhnutný odchod ministra financií Igora Matoviča.

Ministri zahraničných vecí Fínska a Švédska podpísali prístupové protokoly o vstupe do NATO. Obe krajiny sú teraz oprávnené zúčastňovať sa na stretnutiach aliancie, ale zatiaľ nemôžu hlasovať. Ich vstup musia odsúhlasiť vlády všetkých 30 členských krajín NATO.

Americká polícia zadržala podozrivého v prípade hromadnej streľby na predmestí Chicaga. Páchateľa identifikovala ako 22-ročného Roberta "Bobbyho" Crima III. Pri útoku počas sprievodu k oslavám Dňa nezávislosti zahynulo najmenej šesť ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Štát Nový Južný Wales na východe Austrálie zasiahli rozsiahle záplavy. Na niektorých miestach dosahovala voda aj niekoľko metrov, evakuovať museli desaťtisíce ľudí. Vláda v tejto oblasti vyhlásila stav prírodnej pohromy.

Eiffelovka je hrdzavá a potrebuje opraviť, tvrdia uniknuté správy. Stavba vyžaduje kompletnú opravu, namiesto toho ju ale čaká pred olympiádou v Paríži náter za 60 miliónov eur, ktorý odborníci považujú len za kozmetickú úpravu.

Amin vyrastal v Afganistane, no po tom, čo Taliban ovládol Kábul, utiekol ešte ako chlapec so svojou rodinou do Európy. O svojej náročnej ceste aj o doposiaľ skrytom tajomstve, ktoré mu pomohlo na novom kontinente prežiť, sa podelil so svojim priateľom, dánskym filmárom. Film Utiecť je veľmi intímna spoveď, ktorá je znásobená skvelým animovaným spracovaním s archívnymi zábermi Afganistanu. Film nájdete na Edisonline.sk

