SaS chce koniec Matoviča, OĽaNO sa ho nemieni vzdať. Čo bude s koalíciou? (scenáre)

BRATISLAVA. Líder OĽaNO Igor Matovič vydržal vo funkcii ministra financií rok a tri mesiace, kým prišla požiadavka na jeho odchod.

"Najväčší problém našej koalície sa volá Igor Matovič," vyhlásil v stredu predseda SaS Richard Sulík po zasadnutí republikovej rady strany. Trinásťčlenný orgán strany spolu s ministrami a poslancami SaS rozhodol, že ak líder OĽaNO vládu neopustí do konca leta, štyria ministri za SaS v septembri podajú demisiu.

Opakuje sa tak situácia z vlaňajška, keď bol Matovič premiérom zhruba rok a po jeho konci na čele vlády začali volať strany SaS aj Za ľudí.

SaS už dnes vypovedala koaličnú zmluvu. Znamená to, že sa nemusí riadiť žiadnymi pravidlami, ktoré z nej vyplývajú. SaS očakáva, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) do konca augusta príde s návrhom novej zmluvy. Už však bez toho, aby Matovičovi pripadol post vo vláde.

SaS kritizovala lídra OĽaNO za pretlačenie tzv. prorodinného balíčka za 1,2 miliardy eur ročne, keď vďaka hlasom fašistov z ĽSNS a odídencov z ich klubu prelomili prezidentkino veto.

"Pre každého politika by mala byť štátna kasa posvätná. Nemienili sme sa pozerať, ako ju Robert Fico (Smer) rozkrádal, nemienime sa pozerať, ako si z nej Igor Matovič urobil pokladničku na svoje nápady," vyhlásil Sulík.

Navyše, Sulík pridal lídra OĽaNO k najväčším nešťastiam, ktoré postihli súčasný kabinet. "Akoby nestačilo, že našu vládu postihla korona, ekonomická recesia, energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča," dodal líder SaS.

OĽaNO však už doobeda jasne avizovalo, že odchod Matoviča z vlády ako lídra najsilnejšej koaličnej strany je pre nich neprijateľný. Strana Za ľudí skritizovala SaS, keď vyhlásili , že prípadný odchod strany z koalície by znamenal, že "takto o rok bude premiérom Fico, alebo Matovič".

"Argument, že prídu Fico a fašisti, je vážny, ale ak budú pokračovať Matovičove atómovky, presne to sa stane. Triumfálny návrat Roberta Fica," kontruje Sulík.

Sme rodina podľa jej šéfa Borisa Kollára "nebude robiť problémy" – podporí dohodu medzi SaS a OĽaNO, ktorá vzíde z rokovaní, ale aj predčasné voľby, ak to bude podľa koaličných strán východiskom z krízy.

Denník SME zostavil možné scenáre toho, čo sa po kľúčovom rozhodnutí SaS môže vo vládnej koalícii diať, aj s vyhodnotením, ktoré z nich sú viac či menej pravdepodobné.

1. Matovič vo vláde skončí

Už nútený odchod z premiérskej funkcie pred rokom v marci niesol Matovič ťažko a vyrovnával sa s ním dlhé mesiace, aj keď z čela vlády odstupoval so slovami veľkého "gesta odpustenia" voči SaS, ktorá najviac tlačila na jeho demisiu. Predsedom vlády bol Matovič rok.

Pravdepodobnosť, že by v "náhradnej" pozícii ministra financií vydržal opäť len čosi viac ako rok a musel by na popud SaS znova odísť, je aj preto veľmi malá.

"Neviem si to vôbec predstaviť," tvrdia nezávisle od seba politológovia Pavol Baboš z Univerzity Komenského v Bratislave aj Radoslav Štefančík s Ekonomickej univerzity v Bratislave. Baboš dodal, že šanca, že by sa to stalo, je na stupnici pravdepodobnosti "pod bodom nula".