OĽANO odmieta odchod Matoviča, požiadavku SaS požaduje za porušenie koaličnej zmluvy

Výzva OĽaNO strane SaS (celé znenie)

Naša koalícia získala od ľudí vo voľbách 2020 veľmi silný mandát vytrhnúť Slovensko z rúk mafie, ktorá počas 12 rokov vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho ovládla celý štát.

Popri štáte, kde sa predávali rozsudky a boli masívne zneužívané orgány činné v trestnom konaní, sme od prvého dňa do vienka dostali celosvetovú pandémiu Covid-19, následnú ekonomickú krízu, vojnu na Ukrajine, utečeneckú krízu, najvyššiu infláciu v EÚ za posledných 40 rokov či mnohonásobný nárast cien plynu a elektriny.

Problémov a kríz sme sa nezľakli, aj keď je to mimoriadne ťažké. Popri ich riešení sme spustili masívnu očistu OČTK tým, že sme dali vyšetrovateľom absolútnu slobodu ísť po krku zločincom. Ukončili sme politiku "našich ľudí" a konečne sme si pred zákonom všetci rovní.

Cez Plán obnovy sme získali 6 miliárd eur na obnovu Slovenska a po 12 rokoch bez akýchkoľvek reforiem sme mnohé spustili - reformu nemocníc, národných parkov, vysokých škôl, súdnej mapy, verejného obstarávania, nájomného bývania, podpory rodín, a ďalšie. Dosiahli sme výborné renomé Slovenska v zahraničí a na východ sme získali historicky prvú automobilku.

Odstránili sme krivdy pri dôchodkoch matiek, zrušili doplatky na lieky, zdvojnásobili sme tzv. vianočné dôchodky, či zaviedli tehotenský príspevok. Presadili sme stovky menších či väčších zmien k lepšiemu.

Nedokázali sme to sami. Dokázali sme to spolu s vami. Napriek všetkým prekážkam, napriek ťažkej situácii, propagande a šíreniu nenávisti opozíciou. A chceme ísť s vami ďalej.

Áno, priznávame, že počas tých dvoch rokov sa udiali aj veci, ktoré nás v koalícií rozdeľovali. Mali sme nezhody počas pandémie, ktorej bremeno bolo najmä na pleciach OĽANO, keďže sme zodpovední za rezort zdravotníctva. Nezhody vyvrcholili vašou požiadavkou na odstúpenie nášho ministra zdravotníctva a premiéra. Vyhoveli sme vašej požiadavke, lebo Slovensko v ťažkých časoch potrebovalo stabilitu.

Dnes žiadate opäť odchod predsedu hnutia OĽANO z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽANO s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby. Tvrdíte totiž, že predseda OĽANO pri Rodinnom balíčku pre pomoc rodinám "vulgárne zneužil legislatívny proces", "presadil ho s opozíciou napriek vôli koaličného partnera" a "rozvrátil ním verejné financie".

Nič z toho nie je pravda. Vaša strana SaS ústami predsedu na rokovaní koaličnej rady totiž dala plný súhlas na navrhnuté finančné krytie a predloženie Rodinného balíčka do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že síce s ním nesúhlasí, ale nebude ho vetovať. Tým akékoľvek spochybňovanie procesu a finančného krytia balíčka zo strany SaS stráca zmysel a nie je úctivé k pravde.

Ako ďalší dôvod uvádzate osobné útoky. Buďme poctiví a priznajme si, že sú spravidla vždy z oboch strán. Niet pochýb, že sú zbytočné a úplne zbytočne prekrývajú všetko dobré, čo sme spolu spravili. Posledný príklad vzájomného obviňovania sa, kto sa "spojil s fašistami", je dobrým príkladom toho, že to nemalo vôbec žiadny zmysel. Preto sme sa za našu stranu sporu aj verejne ospravedlnili.

Vážení predstavitelia strany SaS, koaliční partneri, ide o všetko. Rozhodnete o budúcnosti Slovenska, ktoré môže byť dobrým miestom pre život, alebo opäť a ešte viac ovládnuté mafiou. Ďalšie povalenie vlády bude viesť ešte k horšiemu výsledku ako tomu bolo v roku 2012, a to, že k Ficovi a Pellegrinimu sa do koalície pridajú fašisti z Republiky. Uvrhnete Slovensko do katastrofy.

Nerobte to! Vráťte sa na rokovania koaličných rád a poďte spolu s nami prijímať dôležité rozhodnutia na pomoc ľuďom. Čaká nás spolu ešte veľmi veľa práce. Chceme spolu s vami ukázať ľuďom, že dobro krajiny je viac ako osobné spory.

Toho, čo nás spája, je viac ako toho, čo nás rozdeľuje!