Kolíková: Ľudia nemajú dôvod dôverovať vláde, ak vidia, že nič neplatí

Zákony musia v prvom rade dodržiavať politici, hovorí ministerka spravodlivosti.

"Cieľom je vyslať signál, že takto sa vládnuť nemá," hovorí ministerka spravodlivosti MÁRIA KOLÍKOVÁ z SaS. Strana v stredu vypovedala koaličnú zmluvu a od premiéra Eduarda Hegera očakáva jej nový návrh, v ktorom už Igor Matovič (obaja OĽaNO) nebude uvedený ako člen vlády. Ak sa situácia nevyrieši do 31. augusta, všetci ministri z SaS podajú demisiu a odídu z koalície.

Ministerka v rozhovore vysvetľuje, čo znamená vypovedanie koaličnej zmluvy, aká je šanca na predčasné voľby a hovorí o spornom rozsudku pre Františka Ondreka, kňaza v Dolnom Kubíne.

Čo má byť cieľom návrhu, ktorý v stredu prezentovala SaS?

Cieľom je vyslať signál, že takto sa vládnuť nemá. To, čo nás osobitne pohoršuje, je rozvrat verejných financií, nezodpovednosť k štátnemu rozpočtu a hrubá neslušnosť v politike.

Mária Kolíková študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,

v rokoch 2016 – 2018 a 2010 – 2012 pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti,

v septembri 2021 odišla zo strany Za ľudí a vstúpila do klubu SaS,

od roku 2020 je ministerkou spravodlivosti.

Za Matovičov rodinný balíček však loboval aj premiér Heger u vlastných poslancov. Nejde v koalícii o širší problém? Zosobňujete to totiž najmä na Igora Matoviča, ktorý, ako sa zdá, má podporu poslancov, dokonca aj premiéra a viacerých ministrov?

Áno, spor sa zosobňuje na Igora Matoviča, ktorý je zjavne autorom celej myšlienky rodinného balíčka. Nie je to však jediný prípad, keď sa takýmto hrubým spôsobom presadzovali veci, na ktorých nebola jednoznačná zhoda a dohoda. Koaličného partnera SaS obchádzal aj pri predchádzajúcich nápadoch, či to bola očkovacia lotéria alebo odmeňovanie seniorov.

SaS sa vždy dostala do ťažkej situácie, pretože to nebolo o tom, že by sme nechceli pomôcť seniorom alebo podporiť nástroje, ktoré súvisia s motiváciou ľudí dať sa zaočkovať.

Matovičov spôsob presadzovania podobných návrhov bol jednoducho hrubý. Ešte sa k tomu pridalo porušenie celého legislatívneho procesu, a nebol to iba náš dojem, ale vyslovila ho aj prezidentka. Prekročili sa hrubé čiary, a to aj v rámci komunikácie, ktorá bola často priam sprostá.

Ak by Igor Matovič odišiel z vlády, ostal by zrejme predsedom poslaneckého klubu OĽaNO. Evidentne má na poslancov aj naďalej veľký vplyv a situácia nevyzerá tak, že by sa mala meniť. Aký zmysel by malo presunúť ho z jednej inštitúcie do druhej, pričom spor v rámci koalície by pretrval?