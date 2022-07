Dobré ráno: Je to prelomové, Únia sa pokúša zmeniť Facebook

Nová regulácia EÚ má zmeniť internet.

Internetové giganty budú mať ťažšie časy v Európe. Európsky parlament schválil dve smernice, ktoré regulujú firmy ako Google či Facebook. Riešiť chce dezinformácie, nenávisť, ale aj dominantné postavenie na trhu, aplikácie, či algoritmy.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pomôžu nové smernice k tomu, aby na internete nebol priestor zahltený nenávisťou? Alebo je to len ďalšia malá aktivita, ktorá internetový hejt nezmení?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala Ondreja Podstupku, moderátora podcastu Klik a zástupcu šéfredaktorky denníka SME.

Zdroje zvukov:

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Britský premiér Boris Johnson odstúpil. Po viacerých škandáloch a koronapárty na Downing Street mu krk zlomila až kauza Chrisa Pinchera, ktorý podľa medializovaných informácií viackrát sexuálne obťažoval mužov.

V Univerzitnej nemocnici v Košiciach začiatkom týždňa zaviedli zákaz návštev pacientov na oddeleniach a klinikách. Vydali ho na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s narastajúcim počtom pozitívnych ľudí na Covid-19.

Fico, Kaliňák i advokát Marek Para podali žiadosť o zrušenie obvinenia predčasne , neboli totiž splnené podmienky na konanie o ich návrhoch, tvrdí generálna prokuratúra. Maroš Žilinka tak nevyhovel ich žiadosti na základe paragrafu 363.

Nový závod automobilky Volvo pri Košiciach zvýši HDP Slovenska o 1,3 percenta. Celkovo by mohla investícia priniesť vznik 12-tisíc nových pracovných miest. Uvádza to Inštitút finančnej politiky.

Odporúčanie na záver

New York Times urobil rebríček kníh o dezinformáciách, ktoré by ste si mali prečítať. Je tam niekoľko vynikajúcich tipov, ktoré si môžete vziať aj cez leto na pláž. Článok The Best Books to Read on Disinformation je môj zaujímavý tip na záver.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.