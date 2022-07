Na koaličných radách krotil Mečiar Slotu aj Fico Mečiara. Kríza by mohla posilniť aj Hegera

BRATISLAVA. Na 44 stranách Ústavy Slovenskej republiky je 16 344 slov. Spojenia „koaličná rada, koaličná dohoda či koaličná zmluva“ medzi nimi nie sú ani raz. Medzi miliónmi slov všetkých slovenských zákonov je výsledok rovnaký.

Ako teda môže premiér Eduard Heger (OĽaNO) tvrdiť, že „nado mnou je koaličná rada“, keď sa pokúša obhájiť, že na dianie vo vládnej koalícii má len malý vplyv, hoci je formálne najmocnejším politikom v štáte?

Od Hegera aj teraz formálne závisí, ako dopadne koaličná kríza. SaS v nej po sérii mnohomiliónových návrhov lídra OĽaNO Igora Matoviča nekrytých v štátnom rozpočte žiada Matovičov odchod z funkcie ministra financií.

Heger by mohol Matoviča podľa ústavy odvolať z funkcie. SaS ho však žiada, aby do konca letných prázdnin pripravil návrh novej koaličnej zmluvy, kde by zo zoznamu členov vlády vypadlo Matovičovo meno.

Koaličná zmluva a z nej vyplývajúca koaličná rada sú právne nezáväzné inštitúty, akési džentlmenské dohody. Aj predošlé vládne koalície však z koaličných rád vytvorili neformálne centrum moci, kde lídri strán riešia vzájomné spory.