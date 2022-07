Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Dunaj kedysi delil svet na moslimský a kresťanský

Mapy na Bratislavskom hrade približujú, ako konflikty medzi Osmanskou ríšou a Habsburgovcami formovali dunajský región: Exhibition highlights Danube’s history as border between Habsburg and Ottoman worlds

2. Ako sa americkí Slováci vybrali na Slovensko natočiť film

Film o Jánošíkovi mal slovenskú premiéru v roku 1922: Jánošík: The making of the first Slovak feature film

3. Hnoj a silážna kukurica v Jelšave produkujú bioplyn

Na východe Slovenska sa nachádza prvá biometánová stanica: Cement bellies of livestock in eastern Slovakia produce biomethane

4. Bratislava medzi najlepšími letiskami, ale iba vo východnej Európe

Ceny pre najlepšie letiská sveta sú rozdané: Bratislava named in top 10 Eastern European airports

Letisko v Bratislave. (zdroj: SME - MARKO ERD)

5. Stratený v bludisku

Na východe otvorili najväčšie bludisko v strednej Európe: Biggest maze in central Europe now open. Would you find a way out?

6. Verejná doprava zadarmo pre niektorých Ukrajincov skončila

Nové podmienky sú v platnosti od začiatku letných prázdnin: Slovakia limits free public transport for Ukrainian refugees

7. Na Slovensku potvrdili prvý prípad opičích kiahní

EÚ nakúpila vyše 100,000 vakcín: First monkeypox case identified in Slovakia

Behaviorálny ekológ Pavol Prokop pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v Zoologickom ústave SAV. (zdroj: SME - MARKO ERD)

8. Ministerstvo vnútra stále používa Internet Explorer

Microsoft poslal prehliadač v júni do dôchodku: State apps run on obsolete browser

9. Bratislava bude mať sochu inšpirovanú Da Vincim

Víkendový kultúrny prehľad je aj o poštovej známke a filmoch v Kine Lumière: Weekend: Bratislava will get statue inspired by Da Vinci

10. Promiskuitnejšie ženy sú pri sexe hlučnejšie, hovorí vedec

Rozhovor s vedcom roka Pavlom Prokopom o ľudskom odpore, sexuálnom výbere partnerov v ríši zvierat, podpätkoch a zvukoch pri sexe. Pavol Prokop: Minorities, conservatives, and the science of disgust

