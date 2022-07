Ranný brífing: Slobodník opísal Bödörovu políciu, plynová dráma vraj nehrozí

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Hoci sa kauza vraždy Jána Kuciaka týka pomerov v polícii len okrajovo, svedectvo Bernarda Slobodníka na súde vnieslo do prípadu obraz toho, ako polícia fungovala v čase pred vraždou a po nej. Exfunkcionár NAKA opísal najmä vplyv Mariana Kočnera na políciu a na Norberta Bödöra, ktorý ju z úzadia riadil.

Ani definitívne odstavenie plynovodu Nord Stream by Slovensko nemalo ohroziť. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že pripravil viacero alternatívnych zdrojov, ktoré obchádzajú nespoľahlivého dodávateľa z Ruska. Plynu tak vraj máme dosť na celú zimu, no bude drahší.

Americký prezident Joe Biden v pondelok verejnosti predstavil prvú snímku z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Je na nej vidieť množstvo galaxií vo veľmi vzdialenom vesmíre. V utorok pribudli ďalšie fascinujúce zábery. Čo na nich vidíme? A aké má Webbov teleskop ešte možnosti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Bödör bol primáš všetkého. Za Kočnerovu kauzu núkal 300-tisíc eur, opísal na súde Slobodník

Bernard Slobodník na súde. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Nebolo to len o milióne eur na stole, ktoré expremiér Robert Fico ponúkal za informácie o páchateľoch týždeň po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Šéf Smeru sledoval vyšetrovanie celého prípadu prakticky online.

Bývalý riaditeľ Národnej jednotky finančnej polície Bernard Slobodník, ktorý je už niekoľko mesiacov spolupracujúcim obvineným a teraz vypovedal v kauze Kuciak, opísal Ficovu kontrolu nad prípadom.

Kvôli tomu, že bol v minulosti v kontakte s Kuciakom, si ho špičky polície a Norbert Bödör predvolali na „koberček“. A to rovno na šieste poschodie opustenej budovy Transpetrolu, ktorá sa spomína v kauze Očistec. Práve z tejto administratívnej budovy Bödör podľa vyšetrovania neoficiálne riadil Gašparovu políciu.

Hoci sa samotná kauza vraždy Jána Kuciaka týka pomerov v polícii len okrajovo, svedectvo Slobodníka vnieslo do prípadu obraz toho, ako polícia fungovala v čase pred vraždou a po nej. Exfunkcionár NAKA opísal najmä vplyv Mariana Kočnera na políciu a na Bödöra, ktorý ju z úzadia riadil.

Z prídavkov na deti zoberú tým hladným. Matovič je rád, že sa zhodli s ĽSNS

Deti z rómskej osady v obci Víťaz. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Opatrenie, ktoré Igor Matovič v takzvanom prorodinnom balíčku prezentoval ako pomoc rodinám, poškodí chudobné deti z vylúčených rómskych komunít. Od januára 2023 bude štát môcť škrtnúť polovicu prídavku na dieťa v prípadoch, keď sa dieťaťu v škole nahromadia neospravedlnené hodiny.

V praxi však neraz ide o žiakov z osád, ktorí majú doma zložitú situáciu a žijú v biede. „Ľudí, ktorých bije hlad, potrestajú ešte viac,“ vraví Anastazij Momot z organizácie Človek v ohrození. „Zavádzať systém zásluhovosti v rodinách s generačnou chudobou nie je dobré opatrenie,“ dodáva.

Zo 40-eurového prídavku bude môcť štát od januára až polovicu strhnúť v prípadoch, keď úrad práce rozhodne o zavedení inštitútu osobitného príjemcu.

Opatrenie znamená, že dávku štát nepošle priamo rodičom, ktorých dieťa vymeškalo v škole hodiny, ale obci. Odborníci sa pýtajú, prečo bude štát škrtať peniaze určené na základné potreby detí v situácii, keď zodpovednosť za dávku preberá obec. Varujú pred tým, že presadením zmeny sa chválila extrémistická ĽSNS.

V krátkosti z domova:

Znovudobytie Hadieho ostrova uvoľnilo cestu pre obilie. Ukrajinskí poľnohospodári idú pod cenu

Ukrajinskí farmári žnú úrodu blízko frontovej línie. (zdroj: TASR/AP)

Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ruská agresia zabránila vývozu až 22 miliónov ton obilia z Ukrajiny, ktorá má tiež prívlastok „obilnica Európy“. Krajina je bohatá na úrodnú černozem a preto patrí k celosvetovo najvýznamnejším vývozcom pšenice.

Pred ruskou inváziou dokázala Ukrajina mesačne vyviezť šesť až sedem miliónov ton obilia, ale v júni podľa Ukrajinskej obilnej asociácie vyviezla len 2,2 milióna ton. Bežne Ukrajina posiela približne 30 percent obilia do Európy, rovnaký podiel mieri do severnej Afriky a zvyšných 40 percent smeruje do Ázie, vysvetľuje Mykola Horbačov, ktorý obilnej asociácii šéfuje.

Horbačov je presvedčený, že ukrajinskí poľnohospodári zažívajú najväčšie problémy od roku 1991, keď krajina po rozpade Sovietskeho zväzu získala nezávislosť. Mnohí z nich môžu podľa šéfa obilnej asociácie skrachovať a prísť o živobytie.

Po tom, čo sa Ukrajine podarilo znovu získať kontrolu nad Hadím ostrovom v Čiernom mori, sa situácia začala mierne zlepšovať. Do ukrajinských prístavov totiž dorazilo prvých osem zahraničných lodí, ktoré prišli po obilie vypestované miestnymi farmármi.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Úspešný ukrajinský útok na ruský sklad munície v okupovanej Chersonskej oblasti môže byť začiatkom väčšej ukrajinskej protiofenzívy. Tvrdenia ministra obrany o tom, že na južnom fronte je pripravených ísť bojovať až milión vojakov, sú však aj podľa vojenských expertov prehnané. Prečítajte si súhrn posledných dní na ukrajinských vojnových frontoch.

Úspešný ukrajinský útok na ruský sklad munície v okupovanej Chersonskej oblasti môže byť začiatkom väčšej ukrajinskej protiofenzívy. Tvrdenia ministra obrany o tom, že na južnom fronte je pripravených ísť bojovať až milión vojakov, sú však aj podľa vojenských expertov prehnané. Prečítajte si súhrn posledných dní na ukrajinských vojnových frontoch. Odrazený ruský útok: Ukrajinské ozbrojené sily odrazili ruské útoky v oblasti Slovjansku na východe Ukrajiny, uviedlo velenie ukrajinskej armády. Ukrajinskí obrancovia sa okrem toho vysporiadali s ruskými útokmi v Charkovskej oblasti. Rusko však ďalej zaznamenáva drobné územné úspechy v Doneckej oblasti. Ruské vojská tiež pokračujú s útokmi na diaľnicu E40, ktorá zabezpečuje zásobovanie v Slovjansku a Kramatorsku.

Ukrajinské ozbrojené sily odrazili ruské útoky v oblasti Slovjansku na východe Ukrajiny, uviedlo velenie ukrajinskej armády. Ukrajinskí obrancovia sa okrem toho vysporiadali s ruskými útokmi v Charkovskej oblasti. Rusko však ďalej zaznamenáva drobné územné úspechy v Doneckej oblasti. Ruské vojská tiež pokračujú s útokmi na diaľnicu E40, ktorá zabezpečuje zásobovanie v Slovjansku a Kramatorsku. Požiar na ruskej základni: Neďaleko okupovaného mesta Melitopoľ vypukol požiar na ruskej vojenskej základni. Starosta uviedol, že bolo počuť asi 25 výbuchov a k oblohe zo základne stúpal čierny dym. Na základňu Rusi pred týždňom presunuli svoju vojenskú techniku.

Neďaleko okupovaného mesta Melitopoľ vypukol požiar na ruskej vojenskej základni. Starosta uviedol, že bolo počuť asi 25 výbuchov a k oblohe zo základne stúpal čierny dym. Na základňu Rusi pred týždňom presunuli svoju vojenskú techniku. Putin navštívi Irán: Ruský prezident Vladimir Putin sa s prezidentmi Iránu a Turecka zúčastní na summite o Sýrii v Teheráne, ktorý sa koná budúci utorok. Pôjde o druhú Putinovu cestu do zahraničia od začiatku vojny. Putin počas návštevy Teheránu absolvuje s Recepom Tayyipom Erdoganom aj samostatné stretnutie.

Ruský prezident Vladimir Putin sa s prezidentmi Iránu a Turecka zúčastní na summite o Sýrii v Teheráne, ktorý sa koná budúci utorok. Pôjde o druhú Putinovu cestu do zahraničia od začiatku vojny. Putin počas návštevy Teheránu absolvuje s Recepom Tayyipom Erdoganom aj samostatné stretnutie. Irán má Rusku dodať drony: Irán plánuje dodať Rusku stovky dronov schopných niesť zbrane, ktoré budú použité na Ukrajine, oznámil poradca prezidenta USA Jake Sullivan. To potvrdzuje, že Rusi čelia výzvam v súvislosti s udržiavaním svojich zbraňových zásob. Sullivan ďalej uviedol, že nie je jasné, či Irán už Rusku nejaké drony dodal.

Zo zahraničných webov:

Obišli Rusko. SPP zabezpečil dosť plynu na celú zimu, aj tak bude drahší

Minister hospodárstva Richard Sulík aj na grafoch ukazoval, že plyn chýbať nebude. (zdroj: TASR)

Od pondelka je plynovod Nord Stream 1 dočasne odstavený, jeho prevádzkovateľ, ruský Gazprom, tvrdí, že ide o naplánovanú údržbu. Je však možné, že po dvoch týždňoch sa už nespustí. Ani tento extrémny scenár by však Slovensko nemal ohroziť.

Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plynu v zásobníkoch je dosť na to, aby vystačil na celú zimnú vykurovaciu sezónu. Zásobníky sú v súčasnosti plné na 49 percent, čo je druhá najvyššia úroveň v EÚ po Litve. Nedostatkom by teda nemali trpieť ani domácnosti, ktoré plynom kúria, ani podniky, ktoré ho potrebujú na svoju prevádzku.

V rámci príprav na zastavenie dodávok z Ruska podpísal SPP zmluvy na plyn zo Severného mora, ktorý na Slovensko tečie od 1. júna. Aspoň raz mesačne dohodol aj dodávky skvapalneného plynu prostredníctvom tankerov. „Tempo sme výrazne zvýšili koncom júna, keď prišlo ku kráteniu dodávok cez Nord Stream 1,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.

Spotrebitelia si však za plyn od budúceho roka priplatia. Ceny sa podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka zdvihnú o 59 percent v prípade jednoročného odberateľského kontraktu, respektíve o 34 percent v prípade štvorročnej zmluvy.

Plynová katastrofa nebude: Dobrou správou sú vážne hrozby, že Putin úplne vypne baltskú rúru. Dobrou, lebo odstrihnutie Európy od ruských surovín je zásadný príspevok k zastaveniu financovania ruského vraždenia na Ukrajine a oslobodeniu kontinentu. Ak to nevieme urobiť sami, nech nás teda Putin prinúti, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z ekonomiky:

Taxonómia investície neprinesie: Návrh Európskej komisie zaradiť jadro a plyn v klasifikácii ekonomických aktivít z ekologického hľadiska (takzvaná taxonómia) medzi dočasne udržateľné energetické zdroje už schválil Európsky parlament. Schválenie taxonómie však Slovensku zrejme žiadne veľké energetické investície neprinesie. Podobne ako viaceré ďalšie krajiny strednej a východnej Európy na to pravdepodobne nesplní podmienky.

Návrh Európskej komisie zaradiť jadro a plyn v klasifikácii ekonomických aktivít z ekologického hľadiska (takzvaná taxonómia) medzi dočasne udržateľné energetické zdroje už schválil Európsky parlament. Schválenie taxonómie však Slovensku zrejme žiadne veľké energetické investície neprinesie. Podobne ako viaceré ďalšie krajiny strednej a východnej Európy na to pravdepodobne nesplní podmienky. Kráľom šrotu berú sídlo: Tržby rodinnej firmy Ada Waste pravidelne atakovali hranicu 30 miliónov eur, čo ju zaraďovalo medzi najväčších hráčov na trhu. A jej príbeh rodinnej firmy vo veľkom rozoberali médiá. Dnes je všetko inak. Financujúcej banke došla trpezlivosť a do dražby posiela galantské sídlo firmy.

Tržby rodinnej firmy Ada Waste pravidelne atakovali hranicu 30 miliónov eur, čo ju zaraďovalo medzi najväčších hráčov na trhu. A jej príbeh rodinnej firmy vo veľkom rozoberali médiá. Dnes je všetko inak. Financujúcej banke došla trpezlivosť a do dražby posiela galantské sídlo firmy. Slovák podnikajúci na Srí Lanke: Marek Gura žije na Srí Lanke s prestávkami od roku 2007. Podniká v IT, turistom požičiava motorky a s českým obchodným partnerom prevádzkuje potápačské centrum. Chcú tiež na ostrove otvoriť prvú česko-slovenskú pekáreň. Plány však hatia vyhrotené ekonomické i životné podmienky v krajine.

Budú pokračovať alebo skončia? Piati Slováci sa stanú voľnými hráčmi

Zdeno Chára v drese New York Islanders. (zdroj: TASR/AP)

Dnes o 18.00 stredoeurópskeho času sa v NHL otvorí trh s voľnými hráčmi. Hokejisti, ktorí do toho momentu nepodpíšu žiaden kontrakt a spĺňajú podmienky, si budú môcť vyberať z ponúk záujemcov.

Teoreticky to platí aj o piatich Slovákoch - troch veteránoch, pri ktorých je v hre i koniec kariéry, a dvoch mladých brankároch.

Potom, čo Marián Studenič podpísal s Dallasom Stars nový kontrakt a duo Adam Ružička a Martin Pospíšil dostalo od Calgary Flames kvalifikačné ponuky, sa vykryštalizovalo päť slovenských hokejistov, ktorých budúcnosť je nejasná.

Reč je o Zdenovi Chárovi, Jaroslavovi Halákovi, Andrejovi Sekerovi, Adamovi Húskovi a Romanovi Durnom. Kam by mohli zamieriť a aké zmluvy si vybojovať?

Mladé Pražanky utekali pred vyhadzovačmi. I love you, kričali na Johnnyho Deppa

Jeff Beck a Johnny Depp vystupujú spolu od konca procesu Depp vs. Heard. V Prahe vystúpili 11. júla. (zdroj: PROFIMEDIA)

Bezpečnostná služba bola dlhý čas nenápadná a takmer až neviditeľná, podchvíľou sa dokonca zdalo, že ani nebude potrebná.

V pražskej hale O2 Universum hral jeden z najlepších gitaristov na svete Jeff Beck a publikum sa správalo celkom štandardne. Keď zdvihol ruku, nadšene zahučalo, inak sústredene počúvalo jeho bluesové inštrumentálne skladby a medzi nimi vrelo tlieskalo.

Lenže nebol jediný, kto v pondelok večer v Prahe vystupoval. Ohlásený bol aj špeciálny hosť.

Promotér koncertu Radim Svatoň síce správne upozorňoval, že hviezdou dňa je Jeff Beck, no v sále sa celkom zmenila atmosféra, keď na scénu vstúpil Johnny Depp, ktorý s ním vystupuje odvtedy, ako na konci mája vypovedal svoje posledné slová na súdnom procese s Amber Heardovou.

Aj pohľad na dav, zhromaždený už hodinu pred začiatkom pred arénou, ukazoval, komu o čo ide.

V krátkosti z kultúry:

Prvá vila architekta Weinwurma: Je po druhej svetovej vojne a spisovateľ Janko Jesenský, národný umelec, je už pár rokov po smrti. Z bytu, v ktorom zomrel, sa stalo múzeum, vôbec prvé literárne múzeum na Slovensku. Byt je súčasťou modernej vily na bratislavských Palisádach, ktorú za prvej republiky postavil popredný architekt Fridrich Weinwurm. Múzeum bolo roky zatvorené, teraz sa konečne opäť otvára.

Je po druhej svetovej vojne a spisovateľ Janko Jesenský, národný umelec, je už pár rokov po smrti. Z bytu, v ktorom zomrel, sa stalo múzeum, vôbec prvé literárne múzeum na Slovensku. Byt je súčasťou modernej vily na bratislavských Palisádach, ktorú za prvej republiky postavil popredný architekt Fridrich Weinwurm. Múzeum bolo roky zatvorené, teraz sa konečne opäť otvára. V detstve prišiel o mamu: Jeho mama zomrela v rovnakom roku a za veľmi podobných okolností ako Lady Diana. Tanečník a performer Tomáš Janypka mal vtedy sedem rokov. K traume, ktorú smrť jeho mamy spôsobila, sa vrátil až v dospelosti, keď vytvoril inscenáciu song lines: expedícia 97/18.

Jeho mama zomrela v rovnakom roku a za veľmi podobných okolností ako Lady Diana. Tanečník a performer Tomáš Janypka mal vtedy sedem rokov. K traume, ktorú smrť jeho mamy spôsobila, sa vrátil až v dospelosti, keď vytvoril inscenáciu song lines: expedícia 97/18. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Miroslav Borovský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Prečo sa problém s bratislavskými pôrodnicami dlhodobo nerieši? Koľko sestier momentálne chýba v pôrodnici na Antolskej? A aký je plán pre túto situáciu? Čo by pôrodniciam v hlavnom meste pomohlo? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Miroslavom Borovským, prednostom pôrodnice na Antolskej v Bratislave.

Všesvet: Sýria chce nalákať turistov. Do Palmýry sa sami nedostanete

Astronomická suma. (zdroj: Hej, ty!)

Pečené broskyne s medom a jogurtom. (zdroj: Isifa)

Nátierky, koláče, vajcia či lievance: Vybrali sme pre vás najlepšie raňajkové recepty.

