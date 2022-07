Dobré ráno: Webbov teleskop ukázal, že má na to nájsť vo vesmíre život

NASA odhalila prvé snímky z Webbovho teleskopu.

Pozeráme sa do minulosti. Americký prezident Joe Biden v pondelok verejnosti predstavil prvú snímku z vesmírneho teleskopu Jamesa Webba. Je na nej vidieť množstvo galaxií vo veľmi vzdialenom vesmíre.

V utorok pribudli ďalšie dychberúce zábery. O tom, čo na nich vidíme a aké má Webbov teleskop ešte možnosti, sa Ľubica Melcerová porozprávala s teoretickým fyzikom, popularizátorom vedy a autorom Vedátorského podcastu Samuelom Kováčikom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdroj zvukov: CNN

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Slovensko má v zásobníkoch dostatok plynu na celú vykurovaciu sezónu, teda do konca marca 2023. Platí to aj v prípade, ak by Rusko nespustilo Nord Stream 1. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister hospodárstva Richard Sulík. SPP dokáže podľa neho nahradiť ruský plyn z iných zdrojov.

V Pezinku pokračoval súd v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Bývalý šéf finančnej polície NAKA Bernard Slobodník rozprával o tom , ako Norbert Bödör riadil políciu a konal aj v prospech Mariana Kočnera. Povedal, že by nebolo možné, aby Bödör riadil tak direktívne a sebavedomo políciu, ak by nemal politické krytie.

Chorvátsko začne od januára používať euro a stane sa 20. krajinou Európskej únie, ktorá túto menu používa. Zavedenie spoločnej meny schválili ministri financií.

Po týždňoch protestov demonštranti na Srí Lanke obsadili rezidenciu prezidenta, sídlo jeho kancelárie aj sídlo premiéra. Kúpu sa v bazénoch či varia v kuchyni. V obľúbenej turistickej destinácii niekedy aj hodiny nefunguje elektrina a dochádza benzín. Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča na Srí Lanku cestovať.

Londýnske letisko Heathrow obmedzí počet cestujúcich na 100-tisíc denne. Zároveň vyzvalo aerolinky, aby prestali predávať letenky na letné obdobie, čím chce znížiť aktuálny chaos a zdržanie.

Odporúčanie na záver

Ak máte radi slovné hračky, odporúčam vám sledovať tvorbu mladej slovenskej výtvarníčky Márie Sládečkovej, ktorú nájdete pod pseudonymom Saturejka. Práve v týchto dňoch dopĺňa novými kúskami svoju sériu grafík tvorených technikou linorytu. Niektoré jej diela ste mohli vidieť aj ako streetart v bratislavských uliciach.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.