Návrat Smeru bude mať v rukách Pellegrini. Ficovým voličom hovorí áno, Ficovi najradšej nie

BRATISLAVA. Líder Hlasu Peter Pellegrini si v prezidentskom paláci preberá dekrét na zostavenie novej vlády. To nemusí byť len spomienka na rok 2018, keď vtedajšia dvojka Smeru nahrádzala na čele vlády skompromitovaného šéfa Smeru Roberta Fica.

Lídri OĽaNO Igor Matovič a premiér Eduard Heger aj šéfka Za ľudí Veronika Remišová vykresľujú takúto budúcnosť po parlamentných voľbách, akoby ich výsledok bol vopred istý. Opakujú, ako sa Hlas spojí so Smerom a extrémistickou stranou Republika, aby vytvorili vládu.

"Takto o rok bude premiérom Fico alebo Pellegrini, ministrom vnútra Kaliňák a ministrom školstva napríklad Mazurek," maľuje Remišová.

Keďže Pellegriniho Hlas dlhodobo vedie prieskumy preferencií a Ficov Smer je v závese druhý, mohlo by sa spojenie bývalých politických spolupútnikov javiť ako prirodzené. Spojenectvo Pellegriniho a Fica o budúcich riadnych či prípadných predčasných voľbách vôbec nie je samozrejmé.

V skutočnosti takmer polovica Pellegriniho voličov vládu so Smerom odmieta. Z analýzy SME vyplýva, že pre Pellegriniho by mala byť spolupráca so Smerom až poslednou možnosťou, aj to, prečo napriek tomu nemôže Smer ešte stále verejne definitívne zavrhnúť.

Pellegrini asi nechce Fica, jeho voličov áno