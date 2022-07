Pôrodník Borovský: Ak je dieťa zdravé, má ísť domov, nemá čo robiť tri dni v nemocnici

Máme záujemkyne o odbor ženská sestra, veľa sa ich prihlási, ale ministerstvo otvorí jednu triedu, hovorí pôrodník.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Bratislavská Univerzitná nemocnica podľa medializovaných informácií nemá miesto ani personál na pôrody. Niektoré rodičky tak už vopred lekári upozorňujú na to, že možno nebudú mať pre ne miesto.

Nedávno takto museli presunúť rodičku v Ružinove na iné oddelenie. Nemocnice preto teraz pripravujú krízový scenár.

O dlhodobom probléme nedostatku sestier, platoch zdravotníkov či o prítomnosti otca pri pôrode hovorí prednosta pôrodnice na Antolskej v bratislavskej Petržalke MIROSLAV BOROVSKÝ.

Miroslav Borovský prednosta I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky v bratislavskej Univerzitnej nemocnici na Antolskej v bratislavskej Petržalke,

je hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo,

vyštudoval všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde neskôr aj pôsobil.

Koľko sestier chýba na vašom oddelení?

Sestry chýbajú dlhodobo. Momentálne ich chýba, myslím, 28.

Nie je však problém iba so sestrami, ale s pôrodnicami je to o to zložitejšie, že musíme mať špeciálne sestry, pôrodné asistentky, ktoré majú iné vzdelanie. Nemôžeme ich nahradiť obyčajnými sestrami. Aj tento problém sa však dovolenkami zhoršil.

Bratislava ako taká ide dlhodobo na hranu, chýbajú nám eurofondy, stimuly, ktoré majú sestry, dajme tomu, v Prešove. My také nemáme. Sestry, ktoré študujú v Bratislave, odídu domov alebo do zahraničia hneď, ako vyštudujú.

V pôrodnici sa nedá deň naplánovať, a tak sa pred týždňom stalo to, že zrazu bolo 24 pôrodov a mali sme krízu.

Odišli počas pandémie alebo po nej nejaké sestry?

Áno, odchádzajú stále. Po prvé sú to dôchodkyne a po druhé utekajú pre podmienky s platmi.

Aj lekárov máme málo. V Bratislave však lekári nie sú až takým problémom, ale v oblasti gynekológie a pôrodníctva má s lekármi problém celé Slovensko.

Okrem toho, že ste prednosta aj hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre gynekológiu a pôrodníctvo, dostali ste podľa hovorkyne nemocnice Evy Kliskej na starosť aj prípravu spolupráce s pôrodnicami v iných mestách. Ako to bude vyzerať v prípade, že by opäť nastal takýto nával pôrodov? Budete odkláňať ženy z Bratislavy do Trnavy či do Trenčína? Aký je krízový plán, ak by sa niečo také stalo?