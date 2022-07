Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov

Vymenovaným profesorom prezidentka povedala, že dosiahli veľký úspech v ich akademickej kariére.

BRATISLAVA. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Počas príhovoru novovymenovaným profesorom uviedla, že Slovensko potrebuje, aby krajinu neopúšťali talentovaní a kvalifikovaní ľudia.

Vymenovaným profesorom prezidentka povedala, že dosiahli veľký úspech v ich akademickej kariére. "Dnešným dňom ste sa aj formálne stali súčasťou akademickej elity, čo je postavenie, ktoré zaväzuje. Nielen vaši študenti, doktorandi a kolegovia, ale celá naša spoločnosť bude od vás veľa očakávať," povedala prezidentka. Poukázala na to, že žijeme v časoch prevratných objavov, technologického pokroku, ale tiež inšpirujúcich myšlienok a podnetných tvorivých činov.

Higgsov bozón v časoch civilizačných hrozieb

"Dokážeme experimentálne potvrdiť existenciu Higgsovho bozónu, prenikáme do tajomstiev vesmíru a mnohé činnosti môže namiesto človeka vykonávať umelá inteligencia. Rovnako však žijeme v časoch, keď musíme čeliť čoraz naliehavejším civilizačným hrozbám," uviedla hlava štátu. Podľa nej len primeraná úroveň vzdelania a odbornej kvalifikácie nám dáva šancu v takýchto skúškach obstáť.

Profesorov požiadala, aby svoj úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. "Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vy ako špičkoví predstavitelia akademickej obce máte zásadný vplyv na formovanie celého akademického prostredia, aj na vzdelanostnú úroveň spoločnosti," uviedla. Zároveň ich označila za poslov, ktorí šíria hlas rozumu.

Centrá osvietenosti

Poukázala tiež na to, že vďaka vzdelaniu, vedeckým schopnostiam, kreativite a skúsenostiam môžu vychovávať, kultivovať a inšpirovať našu mladú vysokoškolskú generáciu.

"Očakávam, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka vám centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. Slovensko to potrebuje viac než kedykoľvek doteraz," mieni hlava štátu. Slovensko tiež podľa jej slov potrebuje, aby ho vzdelaní a kvalifikovaní ľudia neopúšťali.

"Ak máme tento cieľ dosiahnuť, musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. Aj keď si ho prípadne doplnia v zahraničí, mali by sa do rodnej krajiny vrátiť a pracovať tu pre jej rozvoj," dodala s tým, že tento cieľ sa nám zatiaľ nedarí plniť.