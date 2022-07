Nový šéf NKÚ: Najväčším problémom z hľadiska korupcie a klientelizmu sú IT projekty

Žijeme v legislatívnej džungli, hovorí Andrassy.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

Aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) potvrdzuje, že samosprávy majú mnohé kompetencie, ktoré na ne presunul štát, ale nedal im na to peniaze. O to viac sa preto čaká na rozhodnutie Ústavného súdu k balíčkom zákonov Igora Matoviča (OĽaNO).

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) však už rozbehlo inventúru kompetencií samospráv a chce poukázať na to, že mestá a obce sú dlhodobo zo strany štátu podfinancované. K balíčku, ale aj k súčasnému politickému spektru sa vyjadruje predseda NKÚ ĽUBOMÍR ANDRASSY.

Ľubomír Andrassy predsedom NKÚ je od mája 2022,

v minulosti pôsobil v Strane demokratickej ľavice,

študoval na Vysokej vojenskej škole leteckej gen. M. R. Štefánika v Košiciach, absolvoval postgraduálne vzdelávanie v oblasti civilno-vojenských vzťahov na Kalifornskej postgraduálnej škole v USA, neskôr vyštudoval politické vedy a medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Balíček Igora Matoviča zoberie samosprávam časť rozpočtu. Vedenie Bratislavy tvrdí, že to bude až 70 miliónov eur a musia preto škrtať. Povedali ste, že 58 percent samospráv, ktoré ste v NKÚ kontrolovali, muselo samo dofinancovať prenesené kompetencie zo strany štátu. Čo to znamená?

Samosprávy vykonávajú vo vzťahu k občanom originálne kompetencie, ktoré súvisia so životnými situáciami ľudí, ktorí v obci alebo meste bývajú. Na tie si majú vytvárať nielen vlastné zdroje z miestnych daní, ale dostávajú aj finančné prostriedky z podielových daní.

Štát prenáša na miestne samosprávy viaceré kompetencie, ktoré súvisia napríklad so sociálnou agendou, vzdelávaním, ale napríklad aj so stavebným konaním. Samosprávy by mali na výkon a vykrytie nákladov spojených s poskytnutím týchto služieb dostať finančné prostriedky, ktoré sú obsiahnuté v štátnom rozpočte. Mali by to financovať z peňazí, ktoré prichádzajú do ich rozpočtu z rozpočtu Slovenskej republiky, nie z vlastného.

Samosprávy musia napríklad aktuálne dofinancovať cirkevné školy, ide o poslednú vec, ktorá sa zmenila zákonom. Žiadne peniaze navyše však za to nedostali. Myslím si, že pre Bratislavu to predstavuje niekoľko miliónov eur. Štát teda presúva kompetencie, ale nepresunie spolu s tým aj peniaze, ktoré sú na to určené?