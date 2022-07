Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Prečo padáme na kolená?

365 červených pokľaknutí v lučeneckej synagóge návštevníkom pripomína prečo je dôležitá trpezlivosť: 365 red overalls that will bring you to your knees

2. Čím starší, tým múdrejší

Platí to aj pre stromy, hovorí mimovládka, ktorá zachraňuje starobylé stromy v historických záhradách: Wise trees tell their stories

3. Umelecké dielo môžu tvoriť aj návštevníci

Francúzsky umelec priniesol do bratislavskej Starej tržnice vedu. Pozvánka na výstavu a ďalšie tipy na víkend v pravidelnom prehľade Spectacular Slovakia. Weekend: French artist brings science to Bratislava

Inner Life by Maotik (zdroj: Facebook/Stará tržnica)

4. Bratislava chce bezpečnejší nočný život

Pomôcť majú aj dobrovoľníci: Bratislava looks for volunteers to help keep nightlife spots safe

5. Letná hojdacia výzva

Trenčiansky kraj láka turistov na desať nezvyčajných hojdačiek: Have you visited the top ten swings in the Trenčín Region?

Hojdačka pod Trenčianskym hradom. (zdroj: TASR)

6. Prvé literárne múzeum na Slovensku ukazuje život v medzivojnovej Bratislave

Bývalý byt spisovateľa Janka Jesenského sprístupnili návštevníkom v takmer nezmenenej podobe: Slovakia’s first literary museum highlights link between interwar intellectuals

7. Väčšina utečencov chce domov na Ukrajinu

Čakajú, kým sa zlepší bezpečnostná situácia, ukázal prieskum: Ukrainian refugees want to return home as soon as possible

8. Ľudia osadách žijú ako v stredoveku

Komisia Európskeho parlamentu po návšteve na východnom Slovensku hovorí, že životné podmienky ľudí v osadách sú hanbou Slovenska aj EÚ: MEPs blast "Middle Ages" conditions for Roma

9. Prípad vraždy novinára bude pokračovať aj budúci rok

Súd vytýčil 15 ďalších pojednávaní. Pozrite si zhrnutie diania na súde pred letnou prestávkou: Accused pair used codeword for killings in encrypted chat, Kuciak trial hears

10. Kde nájdete rozhľadňu ako z rozprávky Na vlásku?

Čo všetko môžete vidieť z vyhliadkových veží na severe Slovenska: Three captivating lookout towers to view northern Slovakia