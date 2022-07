Advokát Magal: Pri zrýchlene prijatom zákone by mal Ústavný súd konať

V advokátskom stave platí demokracia, hovorí.

Iniciatíva za právny štát podporuje prezidentkine výhrady v balíčku Igora Matoviča (OĽaNO). Okrem spôsobu prijatia zákona kritizujú aj ohrozenie rozpočtov samospráv, aj to, že prídavky na deti nemajú finančné krytie.

Viceprezident Americkej obchodnej komory na Slovensku a advokát MARTIN MAGAL v rozhovore vysvetľuje, ako je to na Slovensku s právnou istotou a ako vníma aktuálnu situáciu v polícii.

Martin Magal od roku 2007 pôsobí ako managing partner bratislavskej pobočky Allen & Overy,

v rokoch 1993 – 1998 študoval na Univerzite Komenského v Bratislave,

v rokoch 1998 – 1999 študoval na Cambridgeskej univerzite.

Mal by Ústavný súd zastaviť balíček Igora Matoviča?

Mal by sa touto otázkou minimálne zaoberať, pretože Iniciatíve za právny štát nejde v tomto prípade o obsah. Ide nám o proces, akým bol balíček, respektíve legislatívny predpis schválený. Považujeme ho za veľmi zásadné popretie štandardov legislatívnych procesov, ktorým by mal Ústavný súd nastaviť akýsi rámec.

Čo ak by však Ústavný súd rozhodol, že nepozastaví účinnosť a nakoniec by mohol rozhodnúť aj tak, že parlament si môže robiť, čo chce? Bol by to zlý signál pre pravidlá fungovania štátu?

Pokiaľ by tak Ústavný súd rozhodol a rozhodnutie náležite a presvedčivo odôvodnil, nezostávalo by nám nič iné, iba to rešpektovať.

Väčšinou však rozhodnutie závisí od toho, ktorý senát má vec na stole a podobne. To, čo sme v prípade Matovičovho balíčka videli, bol procesne naozaj nesprávny postup. To, na čo môže byť použité skrátené legislatívne konanie, je totiž presne vymedzené. Ak by Ústavný súd rozhodol, že je to v poriadku, nevzniklo by legislatívne eldorádo?