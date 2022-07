Školský odborár Ondek: Rast platov vykryje infláciu len tak-tak, motivačný by bol nástupný plat 1400 eur

Ondek chce na čele odborov dokončiť súčasné obdobie, potom zrejme skončí.

Začinajúci učiteľ si po dohodnutom zvýšení platov prilepší o 246 eur, hovorí predseda odborového zväzu pracovníkov školstva Pavel Ondek - na 1161 eur. Zvyšovanie platov však podľa neho infláciu pokryje len tak-tak.

Spory medzi SaS a OĽaNO v rokovaniach o platoch učiteľov označuje za zrážku eg lídrov strán.

"Ale ak minister financií povie, že sa zapojí do protestov učiteľov a bude žiadať zvýšenie platov pre školstvo, to je už trochu postavené na hlavu. Veď on je zodpovedný za financie štátu, on je ten, kto môže dať na vládu návrh, koľko peňazí pôjde do školstva," hovorí Ondek.

V minulosti ste boli učiteľom. Keby ste ním stále boli, aký by ste mali plat?

V hrubom by som mal niečo vyše 1400 eur za obdobie praxe do 40 rokov.

Študovali ste na strojníckej fakulte v Košiciach, to by ste asi v súkromnej firme zarobili viac, nie?

Asi áno. Ale keď som sa rozhodol pre zamestnanie v školstve, vedel som, do čoho idem. Študoval som prístrojovú regulačnú automatizačnú techniku a pracoval som v závodoch v Prešove. Dostal som však ponuku od bývalého triedneho učiteľa, či nechcem učiť na strednej škole odborné strojnícke predmety - od skrutiek až po turbíny.