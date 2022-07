Ranný brífing: Slovensko začína bojovať so suchom, Rusko s nedostatkom vojakov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Viac ako polovicu Slovenska trápia extrémne suchá. Sú miesta, kde už je aj dažďová voda vzácna. Ak je však správne uložená, dá sa použiť v domácnosti. Ako zachytávať dážď do nádrží, ukazuje škola v Štiavnických Baniach.

Rusko má stále problém nahradiť ľudské straty, ktoré okupačná armáda utrpela v bojoch na Ukrajine. Režim sľubuje mužom ochotným ísť bojovať štedré odmeny, tie však nekorešpondujú s realitou.

OnlyFans patrí medzi najlepšie platformy pre tvorcov na predaj vlastného erotického obsahu. Nevznikla výlučne pre tento účel, no povolenie porna a explicitného obsahu jej pomohlo rásť do miliónových rozmerov. Ako funguje? Čo pozitívne prináša a kde sú naopak jej riziká? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensko trápia extrémne suchá. Cennú dažďovú vodu treba zachytiť - nad či pod zemou

Vyschnuté koryto rieky Bodva v Moldave nad Bodvou. (zdroj: TASR)

Viac ako polovicu územia Slovenska trápi extrémne sucho. Nedostatok zrážok trvá už od vlaňajšieho septembra, čo spôsobilo stav, ako keby každému štvorcovému metru územia Slovenska chýbalo 180 litrov vody zo zrážok.

Na východe Slovenska vyschla na 15-kilometrovom úseku rieka Bodva. V minulosti sa to už stalo, nikdy však koryto nebolo bez vody tak dlho, vraví predseda tamojšieho rybárskeho zväzu Gabriel Greizinger. Pstruhy sa presunuli inam, raky zachraňovali rybári. „Ostatné všetko uhynulo,“ vraví Greizinger.

V niektorých obciach obmedzujú používanie pitnej vody na umývanie áut, polievanie záhrad či napúšťanie bazénov.

Aspoň na čas suchého obdobia sa dá pripraviť odchytením dažďovej vody. Základná škola v Štiavnických Baniach jej zachytí priemerne 1,8 milióna litrov ročne. Vybudovali na to systém nádrží a jazierok, z ktorých zavlažujú celý areál.

„Tento rok nám však museli pomôcť hasiči, lebo nebola voda. Prišli s cisternou a doplnili nádrže,“ vraví riaditeľ.

Súmrak na Úrade vlády. Ako vyzerala rekonštrukcia s Makóom a Imreczem?

Na Úrade vlády sa Makó a Imrecze údajne stretli s Ficom, Kaliňákom či Gašparom. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prechádzal sa po areáli, živo gestikuloval a pritom všetkom ho sledovala skupina asi 13 ľudí, niektorí s kamerami či s fotoaparátmi. Približne polovica z nich mala zelené policajné pásky, prípadne tričká s logom Národnej kriminálnej agentúry.

Bývalý šéf finančnej správy nominovaný Smerom František Imrecze sa takto zúčastnil na policajnej rekonštrukcii na Úrade vlády v kauze Súmrak. Ešte pred Imreczem vykonali rekonštrukciu aj s jeho vtedajším podriadeným Ľudovítom Makóom.

V kauze Súmrak sú obvinení šéf Smeru Robert Fico a jeho niekdajší minister vnútra Robert Kaliňák za to, že zneužívali svojich podriadených funkcionárov na diskreditáciu politických oponentov.

Korunný svedok Imrecze v kauze vypovedá o viacerých stretnutiach na Úrade vlády, kde sa objavili Fico, jeho pravá ruka Kaliňák, oligarcha Norbert Bödör, policajný prezident Tibor Gašpar či vtedajší Ficov hovorca Erik Tomáš. Na niektorých stretnutiach bol aj Makó, ktorý Imreczeho výpovede ako ďalší svedok podporuje a dopĺňa.

Predstavme si, že Smer kradol: Justičné a silové orgány nie sú zviazané prehnanou úctou k nositeľom štátnych funkcií a rekonštrukciou údajnej trestnej činnosti na úrade vlády nám vravia, že si také správanie premiéra predstaviť vedia. Možno by sme si v rámci ochrany pred silným šokom na tú predstavu mali zvyknúť, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Vyhrali boj s boľševikom o Štefánika: Predmier, malá dedina na hornom Považí pri Bytči, má len niečo vyše 1300 obyvateľov. V strede obce, v parku vedľa kostola, sa vypína socha jedného zo zakladateľov Československa. Má na sebe patinu desaťročí, vykročený Milan Rastislav Štefánik v typickej generálskej uniforme tu stojí od roku 1930. A stála tam aj vtedy, keď ich inde odstránili.

Predmier, malá dedina na hornom Považí pri Bytči, má len niečo vyše 1300 obyvateľov. V strede obce, v parku vedľa kostola, sa vypína socha jedného zo zakladateľov Československa. Má na sebe patinu desaťročí, vykročený Milan Rastislav Štefánik v typickej generálskej uniforme tu stojí od roku 1930. A stála tam aj vtedy, keď ich inde odstránili. Tisova ulica vo Varíne zostáva: Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne pri Žiline nepremenovali. Poslanci varínskeho obecného zastupiteľstva nevyhoveli protestu prokurátora Generálnej prokuratúry, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky. Za premenovanie ulice hlasovala iba jedna poslankyňa. Prokurátor môže ešte podať žalobu na správny súd.

Ulicu Dr. Jozefa Tisu vo Varíne pri Žiline nepremenovali. Poslanci varínskeho obecného zastupiteľstva nevyhoveli protestu prokurátora Generálnej prokuratúry, ktorý navrhol zrušiť alebo zmeniť názov ulice pomenovanej po prezidentovi vojnovej Slovenskej republiky. Za premenovanie ulice hlasovala iba jedna poslankyňa. Prokurátor môže ešte podať žalobu na správny súd. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 982 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 263 testov. V nemocniciach aktuálne leží 389 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Rusko sa zúfalo snaží nájsť mužov, ktorí by išli bojovať na Ukrajinu

Ruský vojak stráži zber ukrajinskej úrody. (zdroj: SITA/AP)

Kremeľ im sľubuje štedré odmeny. Napriek tomu má však Rusko stále problém nahradiť ľudské straty, ktoré okupačná armáda utrpela v bojoch na Ukrajine.

„Rusko má problém s náborom a mobilizáciou,“ hovorí pre New York Times Kamil Galejev, nezávislý ruský analytik a bývalý spolupracovník Wilsonovho centra vo Washingtone. „V podstate sa zúfalo snaží získať viac mužov, pričom využíva všetky možné prostriedky.“

Kremeľ sa spolieha na nábory mužov z chudobných etnických menšín, ale aj z radov Ukrajincov zo separatistických území, nájomných žoldnierov či militarizovaných jednotiek Národnej gardy.

Sľuby finančných stimulov sú však v rozpore s realitou tak, ako ju nedávno opísala štvorica čečenských bojovníkov, ktorá sa vrátila do ruskej autonómnej republiky po šiestich týždňoch na bojisku. Muži sa sťažovali na nedostatočné vybavenie a zlé podmienky.

Jeden z Čečenov tvrdil, že nedostal sľúbenú odmenu vo výške takmer dvetisíc dolárov. Ďalší sa sťažoval, že mu v miestnej nemocnici odmietli z tela odstrániť šrapnel.

Mogamed Daudov, poradca čečenského autokrata Ramzana Kadyrova, po zverejnení videa žoldnierom v štátnej televízii dlho nadával, nazval ich nevďačnými a vyzval ich, aby svoje obvinenia stiahli. Rastú totiž obavy, že podobný obsah odradí potenciálnych záujemcov o vstup do armády.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putin v Teheráne: Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Iránu na rozhovory s prezidentom Ebrahímom Raísím a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskutovali aj o vývoze ukrajinského obilia, kde Putin oznámil pokrok v rokovaniach a očakáva sa, že podpíšu spoločné vyhlásenie.

Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Iránu na rozhovory s prezidentom Ebrahímom Raísím a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Diskutovali aj o vývoze ukrajinského obilia, kde Putin oznámil pokrok v rokovaniach a očakáva sa, že podpíšu spoločné vyhlásenie. Výmena mŕtvych vojakov: Ukrajina a Rusko si vymenili 45 mŕtvych tiel svojich vojakov. Výmena sa uskutočnila medzi obcami Vasylivka a Kamjanske v Záporožskej oblasti, informoval o tom príslušník ruskej okupačnej správy.

Ukrajina a Rusko si vymenili 45 mŕtvych tiel svojich vojakov. Výmena sa uskutočnila medzi obcami Vasylivka a Kamjanske v Záporožskej oblasti, informoval o tom príslušník ruskej okupačnej správy. Parlament schválil Zelenského odvolania: Ukrajinský parlament schválil odvolanie generálnej prokurátorky Iryny Venediktovovej a šéfa tajnej služby SBU Ivana Bakanova. Venediktovová zostane v tíme okolo Zelenského, len na inej pozícii. O ďalšom osude Bakanova sa zatiaľ nevie.

Ukrajinský parlament schválil odvolanie generálnej prokurátorky Iryny Venediktovovej a šéfa tajnej služby SBU Ivana Bakanova. Venediktovová zostane v tíme okolo Zelenského, len na inej pozícii. O ďalšom osude Bakanova sa zatiaľ nevie. Únia s Nord Streamom nepočíta: Európska komisia neočakáva, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovanom ukončení údržby znovu spustený, vyhlásil eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Plánovaná údržba plynovodu Nord Stream 1 by sa mala skončiť vo štvrtok.

Európska komisia neočakáva, že plynovod Nord Stream 1 bude po plánovanom ukončení údržby znovu spustený, vyhlásil eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn. Plánovaná údržba plynovodu Nord Stream 1 by sa mala skončiť vo štvrtok. Zelenská vo Washingtone: Prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská je na návšteve Washingtonu, počas ktorej okrem iného vystúpi s prejavom k členom amerického Kongresu. Prvou oficiálnou časťou programu bolo stretnutie so šéfom diplomacie Antonym Blinkenom a s prvou dámou USA Jill Bidenovou, dnes má na programe prejav k členom Kongresu.

Zo zahraničných webov:

Tesla je neekologická? V zelených fondoch je zmätok

Elon Musk. (zdroj: TASR/AP)

Amerického výrobcu elektroáut Tesla v máji vyradili z indexu S&P 500 ESG. Nenápadná správa, ktorá prebehla médiami, vyvolala rozhorčenú reakciu šéfa Tesly Elona Muska. A podnietila debatu o podstate investovania na báze ESG (environmental, social and corporate governance).

Pri ESG stratégii, ako napovedá plný význam tejto skratky, investori vkladajú peniaze do firiem a projektov, ktoré spĺňajú environmentálne a sociálne kritériá. Jedným z ETF fondov, ktoré obsahujú takéto „udržateľné investície“, je aj S&P 500 ESG.

Spoločnosť S&P Global, ktorá index zostavuje, zdôvodnila svoje rozhodnutie tým, že ESG je oveľa širší pojem, ktorý nerieši len životné prostredie. Tesla má podľa nej problémy s rasovou a sexuálnou diskrimináciou, ku ktorej v jej fabrikách dochádza opakovane.

Mínusovým bodom boli aj chyby v systémoch autonómneho riadenia, ktoré spôsobili tragické dopravné nehody. No hodnotiteľov neoslnili ani environmentálne aktivity firmy.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovalco pýta kompenzácie z envirofondu: Minister hospodárstva Richard Sulík v súvislosti so situáciou v Slovalcu ukazuje na rezorty životného prostredia a ministerstvo financií, ktoré spoločne zodpovedajú za kompenzácie Environmentálneho fondu. Čo vlastne envirofond je a čo sa z neho na Slovensku hradí? Do akej miery kompenzuje vysoké ceny energií pre priemysel a mal by to robiť viac?

Minister hospodárstva Richard Sulík v súvislosti so situáciou v Slovalcu ukazuje na rezorty životného prostredia a ministerstvo financií, ktoré spoločne zodpovedajú za kompenzácie Environmentálneho fondu. Čo vlastne envirofond je a čo sa z neho na Slovensku hradí? Do akej miery kompenzuje vysoké ceny energií pre priemysel a mal by to robiť viac? Dodávky cez Nord Stream: Toky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 sa vo štvrtok po dokončení plánovanej údržby obnovia, informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené s plánmi exportu. Podľa týchto zdrojov sa očakáva obnovenie prevádzky plynovodu načas, len s kapacitou menšou, ako je jeho približne 160 miliónov metrov kubických denne.

Toky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 sa vo štvrtok po dokončení plánovanej údržby obnovia, informuje agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na dva zdroje oboznámené s plánmi exportu. Podľa týchto zdrojov sa očakáva obnovenie prevádzky plynovodu načas, len s kapacitou menšou, ako je jeho približne 160 miliónov metrov kubických denne. Dovoz plynu z Azerbajdžanu: Európska únia chce v priebehu niekoľkých rokov zdvojnásobiť dovoz plynu z Azerbajdžanu, keďže blok pre inváziu Ruska na Ukrajinu naliehavo hľadá alternatívnych dodávateľov. Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa EÚ obracia na spoľahlivejších dodávateľov energie.

Tour de France Saganovi vôbec nevychádza. Súperi sú rýchlejší, uznal

Peter Sagan na Tour de France. (zdroj: TASR/AP)

Tohtoročná Tour Petrovi Saganovi nevychádza podľa predstáv. Do Dánska, kde preteky tento rok odštartovali, odchádzal s cieľom pokúsiť sa zabojovať o zelený dres a o etapové víťazstvo.

Prvý cieľ, zelený dres, vzdal už po pár etapách. Jeho strata v bodovacej súťaži na Wouta van Aerta bola priepastná. Sagan sa rozhodol šetriť sily a radšej ich investovať do boja o únik, či lepší výsledok v závere niektorej z etáp.

V minulosti chodil Sagan do únikov. Urputne o ne bojoval. V roku 2015 bol v úniku takmer každý deň. V predposlednej etape dokonca v náročnej horskej etape ťahal skupinu, aby tým pomohol vtedajšiemu kolegovi Romanovi Kreuzigerovi.

Tohtoročná Tour sa ide vo vysokom tempe a veľké tímy situáciu kontrolujú. Únik pustia skôr výnimočne. A častejšie je to malá skupina, ktorá nemá šancu na úspech. Peter Sagan sa tento rok do úniku ešte nedostal. Nie, že by sa o to nepokúšal. Lenže jeho snahy zastavil pelotón.

Lesk a bieda OnlyFans: Mal predávať sex a intimitu, namiesto toho klame

Ilustračný obrázok. (zdroj: Dominika Colombová)

„Vo svojej podstate mi to pripadá veľmi sexi a páči sa mi, že si niekto zaplatí mesačné predplatné preto, lebo chce vidieť práve mňa,“ vraví Petra Blaščák o svojom pôsobení na platforme OnlyFans. Zverejňuje na nej svoje nahé fotografie a videá. Účet si zriadila najmä preto, lebo takýto obsah nemohla na základe pravidiel bežných sociálnych sietí zverejňovať. Erotiku pritom vníma ako súčasť života.

„Nahotu považujem za peknú, sama sa rada dívam na pekných nahých ľudí a niektoré profily na OnlyFans aj podporujem,“ vysvetľuje. Po štvrť roku na tejto platforme si vybudovala základňu približne tridsiatich odberateľov, ktorí za jej obsah platia.

OnlyFans patrí medzi najlepšie platformy pre tvorcov na predaj vlastného erotického obsahu. Funguje na báze mesačného predplatného, zvyčajne vo výške niekoľkých dolárov. Za ne sledovateľ získava prístup k unikátnemu obsahu fotografií a za ďalšie príplatky je možné viesť aj erotickú konverzáciu alebo získať ďalší, ešte osobnejší obsah.

Čím väčšej popularite sa však platforma teší, tým väčší priestor na podvody na nej vzniká.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

O ceste k vegánstvu: Modeling doviedol Nikoletu Kováčovú k jedlu a dnes je úspešnou vegánskou foodblogerkou a autorkou kuchárskych kníh. Poznať ju môžete ako Surovú dcérku a tento pseudonym má viac významov. Napríklad aj taký, že mnoho vecí hovorí nahlas, surovo a otvorene. Preto sme sa s ňou presne tak porozprávali aj my.

Modeling doviedol Nikoletu Kováčovú k jedlu a dnes je úspešnou vegánskou foodblogerkou a autorkou kuchárskych kníh. Poznať ju môžete ako Surovú dcérku a tento pseudonym má viac významov. Napríklad aj taký, že mnoho vecí hovorí nahlas, surovo a otvorene. Preto sme sa s ňou presne tak porozprávali aj my. Prístup k bezpečným potratom: Americká herečka Sharon Stonová ako osemnásťročná prekročila hranice amerických štátov Ohio a Pensylvánia. Potrebovala podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Skúsenosť Stonová opísala vo svojich memoároch, udalosť sa stala v roku 1976. O 46 rokov neskôr však môžu mať podobnú skúsenosť ženy z viacerých štátov USA.

Americká herečka Sharon Stonová ako osemnásťročná prekročila hranice amerických štátov Ohio a Pensylvánia. Potrebovala podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Skúsenosť Stonová opísala vo svojich memoároch, udalosť sa stala v roku 1976. O 46 rokov neskôr však môžu mať podobnú skúsenosť ženy z viacerých štátov USA. Poruchy príjmu potravy: Ak človek sám netrpí poruchou príjmu potravy, toto ochorenie len ťažko dokáže pochopiť. S ochorením totiž súvisia aj zmeny v mozgu a liečba nie je jednoduchá. Podľa Kristíny Miřetinskej obyčajný človek nerozumie, prečo niekto nechce jesť alebo sa toho bojí.

