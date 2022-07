Vedátor Kováčik: Hubblove najväčšie objavy boli neočakávané, čakáme to aj od Webba

Rozmanitosť, veľkosť aj rozsiahlosť vesmíru je v niečom neuchopiteľná.

Fotografie vyrážajúce dych z Webbovho teleskopu ukázali, ako vyzerá miliardy rokov staré svetlo. Teleskop stál desať miliárd dolárov a dostať ho do vesmíru trvalo 20 rokov.

"Je pár miest na oblohe, kde sa dajú vidieť objekty, ktoré sú vzdialené milióny svetelných rokov a teleskopom dovidíme na miliardy svetelných rokov ďaleko. Pozeráme sa na veci, z ktorých k nám išlo svetlo, keď Zem alebo Slnko neexistovali," hovorí SAMUEL KOVÁČIK, teoretický fyzik a autor projektu Vedátor.

V rozhovore približuje, čo sa skrýva za najnovšími fotografiami z Webbovho teleskopu, aký je jeho prínos pre vedu a aký má potenciál do budúcnosti.

Samuel Kováčik vyštudoval Mateaticko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a dublinský Inštitút pokročilých štúdií,

ako teoretický fyzik pôsobí na FMFI UK a Masarykovej univerzite,

v roku 2016 založil projekt Vedátor, v rámci ktorého tvorí texty, obrázky a podcasty.

Na prvej fotografii, ktorú predstavil americký prezident Joe Biden, bolo veľa galaxií a hviezd. Je to zatiaľ najďalej, ako sme kedy videli do vesmíru?

Bolo to síce povedané, ale nie je to pravda. Máme už predošlé rekordy, napríklad vzdialenejšie galaxie a v skutočnosti to, čo dokážeme dovidieť najďalej, je reliktové žiarenie, ktoré vzniklo 360-tisíc rokov po veľkom tresku. Dovtedy sa nemohlo vesmírom šíriť nič, potom zrazu vesmír spriehľadnel a svetlo sa rozletelo do všetkých strán. Vidíme ho v podstate teraz - dokázali to zachytiť analógové televízie.

Táto fotka však je kvalitou zatiaľ najďalej, je to tak?

Áno, je to sofistikovaný šum, z ktorého sa v skutočnosti dá vyčítať veľmi veľa. Čo sa týka fotiek, nejaké boli ešte rekordnejšie, svetlo tam letelo 13,5 miliardy rokov, a to, čo videla táto fotografia, bolo 13,1 miliardy rokov.

Na druhej strane, je to jeden z prvých pokusov priblížiť sa rekordu. Hubblovi to trvalo týždeň, oni to stihli pred raňajkami. Webbov teleskop sa oveľa rýchlejšie priblížil k rekordu a uvidíme, čo stihne za 20 rokov.

Najviac ma zaujala krása fotky, ktorú volajú kozmické útesy. Ľudia to označili ako útesy, ale predpokladám, že to má od toho dosť ďaleko. Čo sme na fotke videli?

Samozrejme, že to nie sú útesy. Konkrétne išlo o miesto, kde sa rodia hviezdy. Je tam veľmi veľa plynu a prach, ktorý sa vplyvom gravitácie stláča. Keď sa ho nastláča dosť, zohreje sa, naštartujú sa jadrové reakcie a vznikne z toho hviezda.

Rodisko hviezd je v niečom problematické, lebo materiál okolo nich spôsobuje, že niektoré veci, ktoré by sme tam chceli vidieť, nevidíme.

Špecializácia Webbovho teleskopu je, že má iné vlnové dĺžky, cez ktoré sa na svet pozerá, než Hubblov teleskop. Vie tak preniknúť hlbšie do niektorých zaujímavých oblastí a uvidieť detaily, ktoré nám predtým unikali.

Hoci je vesmír tmavý, fotky sú pestrofarebné a úplne iné, ako by sme si predstavili. Čím to je?