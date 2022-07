Riaditeľ Slovalca: Vláda nám dáva sľuby, ktoré sa vôbec nenaplnili

Hlinikáreň Slovalco avizuje prepúšťanie.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Ollie Kostanjevec.

„Dnes je cena elektrickej energie taká vysoká, že to nijako nevyjde. Aj cena hliníka je nízka, takže to nevyjde ekonomicky. Musel by byť zázrak, aby sme ich nevypli,“ hovorí o peciach jediného výrobcu hliníka na Slovensku Slovalco jeho generálny riaditeľ MILAN VESELÝ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Slovalco upozorňuje, že na budúci rok bude musieť vypnúť pece a prepustiť 300 ľudí. Štát totiž stále nevyriešil kompenzácie z Environmentálneho fondu. Kým iné štáty v Európe platia v priemere z envirofondu firmám 19 percent, minulý rok to u nás boli len štyri.

Milan Veselý od mája 2002 je vo funkcii generálneho riaditeľa hlinikárne Slovalco,

predtým bol na pozícii administratívno-technického riaditeľa Slovalca, od jeho vzniku bol jeho IT manažérom,

v minulosti pôsobil v Závodoch Slovenského národného povstania,

vyštudoval Elektrotechnickú fakultu na Technickej univerzite v Košiciach.

Nakoľko je už isté, že na budúci rok vypínate pece?

Akľ sa nestane zázrak, vypneme ich. Dnes je cena elektrickej energie taká vysoká, že to nijako nevyjde. Aj cena hliníka je nízka, takže to nevyjde ekonomicky. Musel by byť zázrak, aby sme ich nevypli.

Kedy vypnete tých 133 pecí, ktoré sú ešte v prevádzke? Hovorili ste, že vypínanie trvá približne mesiac a začne sa po rozhodnutí akcionárov. Urobí sa rozhodnutie niekedy v októbri či v novembri?

Rozhodnutie možno bude trošku skôr. Dôležité je, že nám dobiehajú zmluvy, musíme sa postarať o dlhodobých zákazníkov, takže sa to trošku bude odvíjať aj od toho.

Technicky sa pece dajú vypnúť za desať dní, ale je lepšie ich vypínať aspoň 40 dní, aby my sme ich vypli korektnejšie.

Zacitujem niektoré vaše výroky rozhovoru pre Plus 7 dní: „Je to arogancia a ignorancia tejto vlády. Peniaze z envirofondu sa nedajú použiť a podľa mňa sa už pre rok 2023 situácia vyriešiť nedá.“ Znie to ako hotová vec. Chápem to správne?