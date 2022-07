Mäso rozbaľte, obal nakrájajte a pridajte na panvicu. Jedlé obaly vyvíjajú v Nitre

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Starých ľudí z vidieka považovali za škaredých. Komunisti film radšej zakázali

Jeden z najlepších filmov Dušana Hanáka, Obrazy starého sveta, vznikol pred pol storočím: Communists banned one of the greatest Slovak films due to “ugly” people

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. V rodovej rovnosti sa Slovensko môže inšpirovať Islandom

Knižný debut prvej dámy Islandu Elizy Reid o výnimočných islandských ženách, krásach Islandu a boji za rovnosť medzi mužmi a ženami vyjde na Slovensku ešte v tomto roku: Iceland’s First Lady looks to inspire Slovak women in equality fight

Spisovateľka a prvá dáma Islandu Eliza Reid a Juraj Rizman, partner prezidentky Zuzany Čaputovej, počas Mesiaca autorského čítania v Bratislave. (zdroj: Dominika Bolgáčová)

3. Benátske berettino je jedným z najzaujímavejších nálezov na Strečnianskom hrade

Hrad v Strečne ponúka aj prehliadku stredovekej mučiarne: Renovated torture chamber opens at Strečno Castle

4. Ukryte sa pred teplom vo východoslovenskom pralese

Morské oko, jedno z najväčších prírodných jazier v krajine, a priľahlé pralesy navštívili minulý rok desaťtisíce turistov: Three-metre-wide beech trees grow in easter primeval forest full of peculiarities

Morské oko obkolesené vzácnym bukovým pralesom. (zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

5. Herec zo seriálu O.C. Kalifornia filmoval na východnom Slovensku

Americký triler sa natáčal v Slovenskom raji: Famous US studio shoots movie in Slovak Paradise and near Tatras

6. Komisia dala Slovensko opäť na súd

Dva roky Európska komisia vyzývala Slovensko, aby neignorovala nariadenie o službách dátového spojenia pre spoločný európsky vzdušný priestor: Slovakia disregards EU’s single European sky efforts

7. Strímovacia služba stopla seriál o Dzurindovi

HBO plánuje ponúknuť seriál iným televíznym staniciam: TV series about former Slovak PM dropped by HBO

8. Dva týždne a dve streľby v Bratislave

Prípad zo 17. júla pripomínal epizódu z amerických seriálov C.S.I.: Fire fighter left injured after weekend Bratislava shooting

9. Slovenský pas sa drží medzi najsilnejšími

Podľa Henleyho pasového indexu môžu Slováci cestovať do 182 krajín. Česi, Maďari aj Rakúšania sú na tom o niečo lepšie: Slovak passport still among the ten strongest

10. Slovenskí a bieloruskí vedci pracujú na jedlých obaloch

Prídete domov s plnou taškou potravín, mäso rozbalíte, obal nakrájate a pridáte na panvicu. Áno, čítate správne. Slovenskí a bieloruskí vedci vyvíjajú jedlé obaly a už pripravujú patentovú žiadosť: Edible packaging, cooking ingredient of the future

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.