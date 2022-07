SaS sa môže pokúsiť zbaviť Matoviča aj po odchode z vlády, pre jej časť by nebol problém ani návrh Smeru

Vládna kríza je výsledkom konkrétnych krokov, vraví prezidentka.

BRATISLAVA. Strana SaS by sa nemusela vzdať snahy o koniec ministra financií Igora Matoviča vo vláde ani po tom, čo by v nej už SaS nebola.

Časť členov SaS by v úsilí o jeho odchod nemala problém hlasovať ani za návrh opozičného Smeru či Hlasu, hoci Sulík pri vysvetľovaní nevyhnutnosti odvolania Matoviča varoval práve pred "triumfálnym návratom" Roberta Fica.

"Ja by som hlasovala za," hovorí pre SME šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová o možnosti, ak by po odchode SaS z vlády prišiel do parlamentu návrh na vyslovenie nedôvery Matovičovi.

"Toto ešte nemáme v klube rozhodnuté, ale viacerí poslanci, ako aj minister Gröhling sa vyjadrili, že by hlasovali za odvolanie Igora Matoviča," reagoval aj šéf SaS Richard Sulík. Či by on sám podporil Matovičov koniec vo funkcii, jasne nepovedal s tým, že prioritou je jednota poslaneckého klubu.

Zemanová predpokladá, že za Matovičovo odvolanie by SaS nehlasovala, ak by s návrhom prišla extrémistická ĽSNS alebo Republika.

Podporu pre návrh časťou SaS však už neodmietla, ak by ho predložil Smer či Hlas alebo niektorí nezaradení poslanci.