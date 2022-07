Železničiari ponúkli do aukcie pozemok, na ktorom chce mesto novú vlakovú stanicu

Pozemok v Stupave považujú za nadbytočný.

BRATISLAVA. Posledný osobný vlak do Stupavy vypravili železničiari v roku 2005. Pravidelná linka na trati Devínske jazero - Stupava skončila dokonca ešte na začiatku deväťdesiatych rokov, len tri roky po tom, ako bola trať zrekonštruovaná.

Odvtedy v meste vytrhali koľaje a väčšina pozemkov niekdajšej trate zarástla krovinami. Hlavnou pripomienkou bývalej vlakovej dopravy je schátraná železničná stanica, ktorú Stupava pred dvoma rokmi odkúpila od Železníc SR. Mesto ju chcelo prerobiť na múzeum, no zatiaľ na to nenašlo peniaze.

Vlaky by sa však do Stupavy ešte mohli vrátiť. Počíta s tým aj územný plán mesta či kraja, v ktorých už aj vybrali miesto, kde by mohla stáť nová železničná stanica. Má to byť na okraji mesta, asi kilometer od starej.

Podľa takzvaného regionálneho plánu udržateľnej mobility, ktorý si dal vypracovať Bratislavský samosprávny kraj, by sa do roku 2035 mohla obnoviť železničná trasa Devínske jazero – Stupava, ku ktorej by neskôr mala pribudnúť nová trať do Lozorna.

Aj preto je prekvapujúce, že Železnice SR teraz predávajú pozemky, na ktorých má podľa územného plánu stáť nová stanica.