Ak to pomôže vyriešeniu krízy, Kollár je ochotný otvoriť koaličnú zmluvu

Podľa šéfa parlamentu nie je problém v koaličnej zmluve.

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) by bol ochotný otvoriť koaličnú zmluvu, pokiaľ by to bolo potrebné pre vyriešenie vládnej krízy. Uviedol to v diskusnej relácii V politike na TA3.

Ako predseda parlamentu apeluje na to, aby vládni partneri Igor Matovič (OĽaNO) s Richardom Sulíkom (SaS) kompromis urobili, potom je ochotný urobiť kompromis aj on.

„Ja som presvedčený, že tá koaličná zmluva je dobrá. Tu problém s koaličnou zmluvou nie je," vyhlásil. Ak by to však bolo potrebné, koaličnú zmluvu by bol ochotný otvoriť.

Primárny problém je podľa neho medzi Sulíkom a Matovičom. „Oni problém vyeskalovali a oni by ho mali ukončiť," dodal Kollár.

“ Richard Sulík vidí, čo sa valí na Slovensko a možno mu aj dobre padne ujsť z tejto vládnej koalície. „ Peter Pellegrini, predseda strany Hlas

Sulíkovi by podľa predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho zrejme aj padlo vhod vládnu koalíciu opustiť. Dôvodom majú byť podľa neho problémy, s ktorými bude Slovensko pravdepodobne zápasiť.

„Richard Sulík vidí, čo sa valí na Slovensko a možno mu aj dobre padne ujsť z tejto vládnej koalície. Na jeseň, ak naozaj nebudú energie, ak budú extrémne drahé budúci rok, ak nebude čím kŕmiť naše zvieratá, možno Sulíkovi logicky z toho vyšlo, že bude lepšie, že už súčasťou koalície nebude a nebude súčasťou toho marazmu," povedal Pellegrini.

Jediným normálnym riešením vládnej krízy sú podľa jeho slov predčasné voľby.