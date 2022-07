Dobré ráno: LGBT+ ľudia chcú len normálny život

Dúhový pride sa konal opäť po pandemickej prestávke.

Po troch rokoch sa do bratislavských ulíc vrátil Dúhový pride.

Horúčavy neodradili tisíce ľudí, aby prišli a ukázali, že LGBT+ menšina je našou súčasťou a že okrem tolerancie potrebuje aj riadne práva.

Ako to na Pride vyzeralo, ale najmä, ako sa LGBT ľuďom na Slovensku žije, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta jedného z organizátorov – Martina Macka, riaditeľa Iniciatívy Inakosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zdroj zvukov: TA3

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Slovensko plánuje venovať Ukrajine stíhačky Mig-29 do konca augusta. Prebiehajú aj rokovania o nahradení tankov sovietskej výroby T-72 nemeckými tankami typu Leopard. Oznámil to minister obrany Jaroslav Naď. Doplnil, že zo strany Ukrajiny pretrváva záujem aj o húfnice Zuzana 2.

Prioritou premiéra Eduarda Hegera aj hnutia OĽaNO je zachovať štvorkoalíciu. Dovládnuť v nej chce aj predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. SaS trvá na svojej požiadavke, aby Igor Matovič odišiel z vlády, bez jej splnenia vládu sulíkovci opustia. Koaličné strany takto včera reagovali na vyhlásenia Borisa Kollára z nedele, ktorý by nesúhlasil s menšinovou vládou závislou od hlasov ĽSNS. Ak by to hrozilo, predseda parlamentu je za predčasné voľby. Tie považuje za lepšie riešenie ako prípadnú úradnícku vládu. Minister práce Milan Krajniak zároveň potvrdil, že Sme rodina naďalej plánuje podať návrh, ktorý by umožnil skrátenie volebného obdobia.

Ministerstvo zdravotníctva popiera nedostatok lieku Lagevrio na koronavírus. Minister Vladimír Lengvarský oznámil, že liek je dostupný v nemocničných lekárňach. Minulý týždeň prišlo viac ako dvetisíc dávok, pričom týždenne sa podá zhruba štyristo. Vladimír Lengvarský ďalej povedal, že žmluva na dodanie lieku paxlovid je podpísaná a nemá ho zatiaľ žiadna krajina v EÚ, keďže išlo o spoločnú objednávku. Zopakoval, že dodanie lieku očakáva v auguste.

Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more podľa dohody sprostredkovanej Organizáciou Spojených národov a Tureckom by sa mohol začať v priebehu tohto týždňa. Vyhlásil to ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.

Pre nedostatok pitnej vody platila k pondelňajšiemu popoludniu mimoriadna situácia v 11 obciach. Ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Spišská Nová Ves, Dlhé Stráže, Podhorie, Baldovce, Richnava, Zubák a Banská Štiavnica. Počas víkendu portál imeteo informoval, že vysychá rieka Rajčanka v Rajeckej doline. Nejde o prvý takýto prípad tohto leta, len krátko pred tým vyschla rieka Bodva na východe.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.