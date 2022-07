Dobré ráno: Mečiar oslávil jubileum. Slovensko pokrivil na desaťročia

Bývalý premiér si užíva dôchodok aj majetky.

Vladimír Mečiar oslávil osemdesiate narodeniny. Slovensko na neho spomína trpko - divoká privatizácia, znásilnenie všetkých zložiek štátu, nevyšetrené zločiny, únos Michala Kováča mladšieho aj vražda Róberta Remiáša.

Dnes je hviezda dezinfoscény, kde ho volajú otec národa. My ostatní si éru Vladimíra Mečiara budeme pamätať ako jedno z najtemnejších období novodobej histórie Slovenska.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa pýtala šéfa domácej redakcie denníka SME Matúša Burčíka.

Zdroje zvukov: RTVS, TA3, ZVTV

Krátky prehľad správ

Štáty Európskej únie oficiálne podpísali núdzový plán šetrenia plynu . Plán prijali pre obavy z prípadného prerušenia dodávok z Ruska a počíta s dobrovoľnými úsporami vo výške 15 percent. Jeho súčasťou je aj možnosť vyhlásenia plynovej núdze, v ktorej budú úspory povinné. Európska únia zároveň predĺžila sankcie voči Rusku do januára 2023.

TANAP vydal zákaz vstupu do lesov mimo značených turistických a cyklistických trás. V priebehu niekoľkých dní totiž zaznamenali ochranári už tri požiare v rámci národných parkov. Hasiči zasahovali napríklad pri požiari v Slovenskom raji. Masívny požiar je aj u susedov v Česku, 400 hasičov hasí oheň v Národnom parku České Švýcarsko. Slovensko, Poľsko aj Taliansko už prisľúbilo Česku pomoc pri jeho hasení.

PCR testy odhalili 1 185 infikovaných koronavírusom, čo je najviac od konca apríla. Ochoreniu Covid-19 podľahli traja ľudia, v nemocniciach leží 550 pacientov.

Vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more by sa podľa dohody mohol začať v priebehu tohto týždňa. Vyhlásil to ukrajinský minister infraštruktúry Olexandr Kubrakov.

V Malej Fatre objavili nový vtáčí druh na Slovensku – lastovičku skalnú. O objav sa počas dovolenky postaral pracovník Správy Národného parku Slovenský kras Štefan Matis. Nález je veľkým prekvapením, podľa zoológa Správy NP Malá Fatra Tomáša Flajsa ide o ornitologickú raritu roka na Slovensku.

