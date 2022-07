Ranný brífing: Orbánovi sa nepáči naše smerovanie, Mečiar mohol bez obáv sláviť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý trojnásobný premiér Vladimír Mečiar mohol v utorok nerušene osláviť svoje 80. narodeniny. Nikdy totiž nebol ani len obvinený zo zločinov, ktoré sa stali za jeho vlád. Spojiť ho so zločinmi nie je jednoduché, hovorí jeho politický súper František Mikloško.

Po pandémii sa maďarský premiér Viktor Orbán vrátil do Rumunska a jeho prejav opäť spustil rozhorčené reakcie. Hovoril o miešaní rás, úpadku západnej civilizácie, no aj o smerovaní Česka a Slovenska na Západ.

Divoká privatizácia, znásilnenie všetkých zložiek štátu, nevyšetrené zločiny, únos Michala Kováča mladšieho aj vražda Roberta Remiáša. Na éru Vladimíra Mečiara si budeme pamätať ako na jedno z najtemnejších období novodobej histórie Slovenska. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Stál pri zrode Slovenska, ale pustil do štátu mafiu, spomínajú si na Mečiara politici

Vladimír Mečiar. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Stál za osamostatnením Slovenska, ktoré potom ovládla mafia. Najväčšie zločiny s politickým pozadím, ako sú vražda Roberta Remiáša či únos prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho, sa nedostali pred sudcu ani po takmer tridsiatich rokoch.

Bývalý trojnásobný premiér Vladimír Mečiar z HZDS nikdy nebol ani obvinený zo zločinov, ktoré sa stali za jeho vlád. V utorok tak mohol nerušene osláviť svoje 80. narodeniny.

Jeho bývalí politickí súperi, ktorých denník SME oslovil, pripomínajú, ako Mečiar nerešpektoval demokratické pravidlá. Najmä preto označila dnes už zosnulá ministerka zahraničných vecí Spojených štátov amerických Madeleine Albrightová v roku 1998 Slovensko za čiernu dieru Európy.

Naša krajina bola za Mečiarovej vlády okrem iného vylúčená z prvého rozširovania Severoatlantickej aliancie v roku 1999. Členom sa stala až v roku 2004 za vlády Mikuláša Dzurindu.

Pre koaličné spory chýba niektorým úradom vedenie. Trvá to mesiace aj roky

Neobsadená stolička verejného ochrancu práv. (zdroj: FB/Verejný ochranca práv)

Verejné inštitúcie bez vízie a jasného smerovania, ktoré fungujú v udržiavacom režime, či úplne paralyzované úrady. Koalícii sa už viackrát stalo, že včas neobsadila dôležité riadiace funkcie v štáte. Či už pre vnútorné koaličné spory, alebo jednoducho vinou podcenenia situácie.

Najnovšími príkladmi sú Verejný ochranca práv, Úrad na ochranu osobných údajov alebo Protimonopolný úrad.

Nezhody v koalícii však predĺžili o pol roka mandát aj bývalej detskej ombudsmanke Viere Tomanovej. A odkedy sa Juraj Šeliga vzdal svojho postu, v parlamente nie je už viac ako rok obsadené kreslo jedného z podpredsedov.

Pri verejnom ochrancovi práv je to špeciálny problém, pretože nemá žiadneho zástupcu a funkčné obdobie predchodcu nie je možné predlžovať. Na stole budúceho ombudsmana sa tak hromadia spisy, o ktorých nemá kto rozhodnúť. Od marca, keď odišla z postu Mária Patakyová, prišlo už 281 podnetov a tento počet stále narastá.

Ignorácia obyvateľstva a jeho práv: Ombudsmana niet, na jeho stole sa kopia podnety a občanovi, ktorý potrebuje pomôcť, sa denne vzďaľujú lehoty na rôzne úkony, lebo ich skrátka nestihne. Zrejme to nemožno pokladať za zámer, výkonnej a zákonodarnej moci je to len jednoducho ukradnuté, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Slovenská pomoc Česku: Slovensko vyslalo do Česka pomoc pri hasení požiaru v národnom parku, informoval o tom minister vnútra Mikulec. Na ceste sú slovenskí hasiči, ale nepodarilo sa vyslať vrtuľník, pretože ten práve zasahuje na východe Slovenska.

Slovensko vyslalo do Česka pomoc pri hasení požiaru v národnom parku, informoval o tom minister vnútra Mikulec. Na ceste sú slovenskí hasiči, ale nepodarilo sa vyslať vrtuľník, pretože ten práve zasahuje na východe Slovenska. Žilinka posúdi Súmrak: Generálna prokuratúra posúdi zákonnosť a správnosť postupu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry pri rozhodovaní o sťažnostiach v kauze Súmrak. Kauza sa týka viacerých vrcholových predstaviteľov Smeru.

Generálna prokuratúra posúdi zákonnosť a správnosť postupu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry pri rozhodovaní o sťažnostiach v kauze Súmrak. Kauza sa týka viacerých vrcholových predstaviteľov Smeru. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 185 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 615 testov. V nemocniciach aktuálne leží 550 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Orbána vyrušuje miešanie rás aj prozápadné smerovanie Slovenska

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: TASR/AP)

Baile Tušnad je s ledva dvetisíc obyvateľmi najmenším mestom v Rumunsku. Napriek tomu sa tam často upiera pozornosť maďarského obyvateľstva. Väčšina obyvateľov transylvánskeho mestečka má maďarskú národnosť a premiér Viktor Orbán máva pravidelné prejavy na Transylvánskej letnej univerzite. V roku 2014 práve tam maďarský premiér povedal, že sa snaží vybudovať "iliberálny" štát s národným prístupom.

Po dvoch rokoch pandémie sa Orbán teraz do Rumunska vrátil a jeho prejav opäť spustil rozhorčené reakcie maďarskej opozície aj zahraničných politikov. Orbán hovoril o miešaní rás či úpadku západnej civilizácie. Podľa maďarského premiéra však už nejde len o „spirituálny a demografický úpadok“, no aj pokles moci a energetickej sebestačnosti Západu.

Obšírne hovoril aj o budúcnosti Visegrádskej štvorky, ktorú sa podľa neho Západ snaží rozdeliť. Problémom podľa neho nie sú len napäté vzťahy medzi Maďarskom a Poľskom, ktoré rozdelil rôzny pohľad na vojnu na Ukrajine. Kriticky sa stavia aj k politickej zmene v Česku a na Slovensku.

„Stále máme našich slovenských a českých priateľov, no tu sa zmenili vlády a aktuálne preferujú postzápadný svet a do konfliktu s Bruselom sa nepúšťajú, za čo získavajú dobré body. Podľa mňa je to ako priviazať svoje kone v horiacej stajni. Veľa šťastia s týmto prístupom!“ povedal Orbán v prejave.

Orbán by už nemal nikoho šokovať: Čas polemík s Orbánom sa skončil. S veľkou pravdepodobnosťou je dnes informačne odstrihnutý v NATO, finančne priškripnutý v EÚ a diplomaticky vytesnený vo V4. EÚ by mala zamakať na mechanizmoch, ako si záškodníka držať od tela, nakrátko a na suchu, píše Zuzana Kepplová.

Čas polemík s Orbánom sa skončil. S veľkou pravdepodobnosťou je dnes informačne odstrihnutý v NATO, finančne priškripnutý v EÚ a diplomaticky vytesnený vo V4. EÚ by mala zamakať na mechanizmoch, ako si záškodníka držať od tela, nakrátko a na suchu, píše Zuzana Kepplová. Aká je Orbánova nová úloha: Maďarský premiér nemá ambíciu presadzovať nástroje na čistenie európskej rasy, len usúdil, že keď sa vyhlási za „konzervatívca“, od nepriateľov „liberalizmu“ dostane voľnú kartu. No a keďže logika moderného populizmu neúprosne velí posilňovať svoje rady polarizáciou, skôr či neskôr musel siahnuť aj po otvorenom rasizme, ktorý dosiaľ skrýval za „kultúrnu“ identitu, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ani v posledných siedmich dňoch sa na Donbase nevrátili boje na úroveň tých júnových, keď Rusi neustále bombardovali Severodoneck a potom Lysyčansk. Ruský postup do Doneckej oblasti sa spomalil, chystajú tiež obranu území na juhu Ukrajiny, kde už ukrajinská armáda spustila ofenzívu. Prinášame prehľad hlavných správ posledných dní z vojny na Ukrajine.

Ani v posledných siedmich dňoch sa na Donbase nevrátili boje na úroveň tých júnových, keď Rusi neustále bombardovali Severodoneck a potom Lysyčansk. Ruský postup do Doneckej oblasti sa spomalil, chystajú tiež obranu území na juhu Ukrajiny, kde už ukrajinská armáda spustila ofenzívu. Prinášame prehľad hlavných správ posledných dní z vojny na Ukrajine. Vojna o plyn: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Európu, aby podnikla odvetné opatrenia proti ruskej "vojne o plyn", a to tak, že posilní sankcie uvalené na Moskvu. Reagoval tak na oznámenie Gazpromu, ktorý uviedol, že opäť obmedzuje dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval Európu, aby podnikla odvetné opatrenia proti ruskej "vojne o plyn", a to tak, že posilní sankcie uvalené na Moskvu. Reagoval tak na oznámenie Gazpromu, ktorý uviedol, že opäť obmedzuje dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1. Predĺženie európskych sankcií: Európska únia predlžuje sankcie voči Rusku do januára 2023, teda o ďalších šesť mesiacov. Sankcie boli prijaté po anexii Krymu v roku 2014 a výrazne rozšírené po tohtoročnej februárovej invázii na Ukrajinu.

Európska únia predlžuje sankcie voči Rusku do januára 2023, teda o ďalších šesť mesiacov. Sankcie boli prijaté po anexii Krymu v roku 2014 a výrazne rozšírené po tohtoročnej februárovej invázii na Ukrajinu. Príprava na protiofenzívu: Ruská armáda rozmiestňuje na svojom južnom krídle ďalšie sily, čím posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Zaporožskej oblasti. Pohyb ťažkej techniky by mohol byť reakciou Ruska na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu.

Ruská armáda rozmiestňuje na svojom južnom krídle ďalšie sily, čím posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Zaporožskej oblasti. Pohyb ťažkej techniky by mohol byť reakciou Ruska na očakávanú ukrajinskú protiofenzívu. Fico na čiernom zozname: Robert Fico sa objavil v zozname 75 osôb, ktoré podporujú ruskú propagandu. Na zoznam zaradilo lídra Smeru ukrajinské Centrum boja proti dezinformáciám. Podľa centra Fico tvrdí, že Ukrajina na rozdiel od Ruska neplní podmienky Minských dohôd, že sa nedá preukázať ruská zodpovednosť za konflikt na Ukrajine, a že Západ by mal zrušiť sankcie voči Moskve.

Zo zahraničných webov:

Sulík: Sme zásobení, aj keby ruský plyn prestal tiecť hneď zajtra. Zima ešte len príde, varujú Nemci

Minister hospodárstva Richard Sulík aj na grafoch ukazoval, že plyn chýbať nebude. (zdroj: TASR)

Ministrom hospodárstva a energetiky sa podarilo dohodnúť na pláne na úsporách plynu. Slovensko, ktoré na rokovaniach zastupoval minister hospodárstva Richard Sulík, si presadilo niekoľko výnimiek.

Sulík to považuje za dôležité s ohľadom na národné hospodárstvo. „Zohľadní sa, že priemysel, ktorý u nás používa plyn ako kritickú surovinu, sa do celkových výpočtov rátať nebude.“

Slovensko si podľa neho dalo mimoriadne záležať na tom, aby zásobníky plynu naplnilo. „Vďaka tomu máme v zásobníkoch viac plynu, ako požaduje Európska komisia, čo sa taktiež zohľadní,“ uviedol Sulík.

Práve krajiny s dostatočnými zásobami zemného plynu patrili k tým, ktoré mohli žiadať o výnimky. Rovnakú možnosť mali štáty, ktoré nie sú napojené na úniovú plynovú infraštruktúru, prípadne ich napojenie nie je dostatočné.

Slovensko má podľa Sulíka zabezpečené dodávky až do konca marca, „a to aj keby k nám prestal ruský plyn od zajtra tiecť úplne“. Minister si preto nemyslí, že by v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne bolo potrebné ktorýkoľvek slovenský podnik od plynu odstrihnúť.

V krátkosti z ekonomiky:

Triedenie kuchynského bioodpadu: Obyvatelia hlavného mesta budú povinní zbierať kuchynský bioodpad až od začiatku budúceho roka. Zastupitelia Bratislavy sa však už vlani rozhodli postupne do procesu zapájať jednotlivé mestské časti. Bratislavské OLO hlási priemernú zapojenosť pri rodinných domoch takmer 91 percent. Slabšia je účasť ľudí v bytovkách, kde dosahuje len necelých 57 percent.

Obyvatelia hlavného mesta budú povinní zbierať kuchynský bioodpad až od začiatku budúceho roka. Zastupitelia Bratislavy sa však už vlani rozhodli postupne do procesu zapájať jednotlivé mestské časti. Bratislavské OLO hlási priemernú zapojenosť pri rodinných domoch takmer 91 percent. Slabšia je účasť ľudí v bytovkách, kde dosahuje len necelých 57 percent. Zvyšovanie dôchodkov: Dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 percent, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. Uviedol to premiér Eduard Heger s tým, že vo valorizácii dôchodkov sa už prejaví prudký rast cien v prvom polroku 2022.

Dôchodky sa od januára budúceho roka zvýšia o 11,8 percent, čo znamená v priemere 69 eur mesačne. Uviedol to premiér Eduard Heger s tým, že vo valorizácii dôchodkov sa už prejaví prudký rast cien v prvom polroku 2022. Problémy v agrosektore: Súčasný rusko-ukrajinský konflikt, rastúce ceny vstupov, teda osív, hnojív či energií, ako aj zvyšujúca sa inflácia a neistota na trhu s komoditami významne ovplyvňujú aj poľnohospodárske spoločnosti, výrobcov a spracovateľov produktov na Slovensku. Ako sa zhodujú odborníci, mnohí, najmä menší hráči nemusia turbulencie na trhu prežiť.

Tour de France bola reklama na cyklistiku. Priniesla zábavu aj slzy

Tour de France 2022. (zdroj: SITA/AP)

„Toto bola najlepšia Tour de France, akú si pamätám. Neuveriteľná,“ hovorí bývalý šampión slávnych pretekov Bradley Wiggins. Tento rok sa preteky okolo Francúzska zmenili na reklamu, ktorá mala 21 dielov. Každý priniesol silné emócie a zaujímavé príbehy.

Súboje boli napínavé, cyklisti ukázali, že majú zmysel pre férovosť a nemusia využiť smolu súpera za každú cenu. Celková úroveň pretekov sa znova zdvihla. Víťaz prešiel preteky najvyššou priemernou rýchlosťou v histórii - 42,03 m/h. Pre mnohých bolo veľkým úspechom len prísť do cieľa v časovom limite.

Šport by nemal byť nudný. Mal by prinášať potešenie a pozitívne emócie. V minulosti sa Tour často premenila na nudnú, preteky nemali náboj, spád. Rýchlo bolo zjavné, kto zvíťazí. Dnes to neplatí. Okrem toho, pretekári ukázali vášeň a miestami priam detskú súťaživosť.

Bola to šou a napínavý priebeh takmer každý deň. Je však vidno, že cyklistika sa nemí a útokom ju berú mladí pretekári. Je stále menej tridsiatnikov, ktorí sa dokážu presadiť. Skôr sú to výnimky. V celkovom poradí skončili v najlepšej päťke štyria jazdci do 26 rokov.

Zdravé telo potrebuje pestrý mikrobióm. Ľudia žijúci v mestách ho stratili už polovicu

Črevný mikrobióm. (zdroj: Adobe Stock)

Hlboko v črevách nám "dobré" baktérie a iné mikróby pomáhajú tráviť potravu. Zároveň sa starajú o naše zdravie tým, že ovplyvňujú nielen metabolizmus, ale aj imunitný a nervový systém.

Odborníci prirovnávajú mikrobiálny svet v ľudských črevách k dobre fungujúcej továrni, ktorá má rozličné oddelenia. Na to, aby v nej išlo všetko hladko, je potrebné, aby bolo zloženie mikrobiálnych pomocníkov čo najpestrejšie a každý vykonával svoju úlohu.

Niektorí z nich boli podľa vedcov v našich črevách ešte skôr, než sme stali ľuďmi - určité črevné mikróby sa nachádzajú takmer u všetkých primátov, čo naznačuje, že najprv osídlili spoločného predka.

Niekoľko štúdií však hovorí, že náš črevný mikrobióm už zďaleka nie je taký pestrý, aký bol v minulosti. Podľa vedcov za to môže viacero vplyvov. Upozorňujú, že táto skutočnosť môže mať významný dopad na ľudské zdravie.

V krátkosti o zdraví:

Ako zvládnuť vysoké teploty: Hoci si väčšina ľudí spája leto najmä s príjemnými aktivitami, pri vysokých teplotách by sme mali byť opatrní. Telo by nemalo byť horúce príliš dlho, pretože priveľa tepla môže viesť k zhoršenej funkcii orgánov aj k poškodeniu mozgu. Pripravili sme pre vás päť základných tipov, ako môžete pomôcť svojmu telu, aby sa ľahšie ochladilo.

Hoci si väčšina ľudí spája leto najmä s príjemnými aktivitami, pri vysokých teplotách by sme mali byť opatrní. Telo by nemalo byť horúce príliš dlho, pretože priveľa tepla môže viesť k zhoršenej funkcii orgánov aj k poškodeniu mozgu. Pripravili sme pre vás päť základných tipov, ako môžete pomôcť svojmu telu, aby sa ľahšie ochladilo. Vplyv tepla na duševné zdravie: Ak ste spozorovali, že horúčavy neovplyvňujú len váš fyzický, ale aj psychický stav, nemýlite sa. Vedecký výskum ukázal, že vysoké teploty naozaj ovplyvňujú aj duševné zdravie. Novým fenoménom je tiež ekologický žiaľ.

Ak ste spozorovali, že horúčavy neovplyvňujú len váš fyzický, ale aj psychický stav, nemýlite sa. Vedecký výskum ukázal, že vysoké teploty naozaj ovplyvňujú aj duševné zdravie. Novým fenoménom je tiež ekologický žiaľ. Život sa v starobe nekončí: Dovŕšenie šesťdesiatky berú mnohí ako výrazný životný zlom. V minulosti ľudia v tomto veku odchádzali do dôchodku. Dnes by ste však mnohým šesťdesiatnikom ich vek vôbec nehádali. V porovnaní s minulosťou žijú veľmi aktívny a pestrý život. A to je najlepší spôsob, ako udržať telo i hlavu funkčné.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Magdaléna Horňáková. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké vážne je momentálne sucho? Čo ho spôsobuje? Aké chyby sme urobili v období socializmu? Ako môžeme situáciu riešiť v lesoch a na poliach? Je výsadba stromov riešením v mestách? A ako môže pomôcť jednotlivec? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s krajinnou architektkou Magdalénou Horňákovou.

Všesvet: Najvyššia hora Afriky zlomila aj športovcov. Česi ju zišli na bicykli

Pravidelná dávka: Humor môže depolarizovať Slovensko

Politik v poradni. (zdroj: Sliacky)

Grilovaný sendvič s hruškou a syrom gouda. (zdroj: Adobe Stock)

Zabaľte si na cestu sendvič inak ako ste zvyknutí. Pripravte si grilovaný sendvič s hruškou a syrom gouda.

