Liberáli z OĽaNO majú šancu na reparát. Hlasovali by znova s fašistami, aby vláda vydržala?

Trojkoalícia by s tarabovcami nemala dosť hlasov

Siedmi liberálni poslanci OLaNO - Kristián Čekovský, Monika Kozelová, Jaroslav Šíbl, Juraj Krúpa, Anna Mierna, Andrej Stančík a Tomáš Šudík (zdroj: SME/TASR/Šíbl/Stančík))

BRATISLAVA. Kým vládna strana Sme rodina Borisa Kollára počas letnej koaličnej krízy avizuje príchod nových poslancov, o budúcnosti koalície bez SaS Kollárove posily Romana Tabak, Ján Krošlák (odídenci z OLaNO) a Jozef Šimko (odídenec z ĽSNS) nerozhodnú.

Strana SaS stále hrozí odchodom z koalície, ak Igor Matovič neodstúpi z funkcie ministra financií. Ak by odišla, dostatočnou náhradou za jej poslancov by popri spomenutej trojici neboli ani ďalší odídenci od Kotlebu - Tomáš Taraba so Štefanom a Filipom Kuffovcami.