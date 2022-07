Ranný brífing: Aj v suchu vieme plytvať vodou, koalíciu má v rukách sedem poslancov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Každý napustený bazén výrazne zvyšuje spotrebu vody nad rámec, ako človek bežne potrebuje. Na Slovensku je to v priemere 100 litrov na jedného na deň.

Viacero poslancov z liberálneho krídla OĽaNO by malo problém podporovať možnú budúcu koalíciu bez SaS, ak by stála na hlasoch extrémistov. Bez ich podpory by trojkoalícii OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina nestačila ani podpora odídencov z ĽSNS.

Kolesá politiky sa na Slovensku neprestali krútiť ani v lete. Máme tu schrödingerov odchod SaS z vládnej koalície, Sme rodina zrejme nakupuje u fašistov a snaží sa nás presvedčiť, že sú to len tvrdí kresťania a premiér sa tvári, že sa vlastne nič nedeje. Čo tu vlastne sledujeme? Vzniká nám tu nová fašistická hrádza proti liberalizmu? A ako to celé dopadne? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kto napustí v suchu menší bazén, minie vodu na štyri mesiace bežnej spotreby

Rohožník na Záhorí trpí nedostatkom vody, ľudia tam ale majú niekoľko desiatok bazénov. (zdroj: GOOGLE/SME)

Každý napustený bazén výrazne zvyšuje spotrebu vody nad rámec, ako človek bežne potrebuje. Na Slovensku je to v priemere 100 litrov na jedného na deň. Aj menšie montované bazény na záhradu majú objem vyše 10-tisíc litrov, napustením bazéna tak človek „vyčerpá“ svoju spotrebu vody na tri a pol mesiaca.

Len na aktuálnych satelitných snímkach v Rohožníku redakcia SME napočítala 44 bazénov v záhradách. Môže ich byť aj viac, niektoré môžu byť prekryté. Ak by aj každý z nich mal objem len 10-tisíc litrov, hoci niektoré sú viditeľne väčšie, pri napúšťaní ľudia minuli aspoň 440-tisíc litrov vody.

„Keď som pred rokmi absolvoval vyhliadkový let nad Záhorím, sám som sa čudoval, koľko bazénov v záhradách som u nás videl,“ hovorí starosta Rohožníka Peter Švaral. Aj jeho obce sa týka varovanie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti pred plytvaním vodou, ktorá podľa nej inak už z vodovodu nepotečie.

Nedostatok vody je zreteľný na pôde, vo väčších tokoch riek a tiež v zásobárňach podzemnej vody. Nedostatkom vody netrpí pôda už len na ploche 0,7 percenta celej rozlohy Slovenska, čo je územie porovnateľné s rozlohou Bratislavy. Zvyšok krajiny trpí nedostatkom vody, z toho 60 percent až extrémnym.

Spomeňte si na ňu: Extrémne sucho? Vysychajúce rieky? Studne bez vody? Tak presne toto je tá klimatická zmena. Je najvyšší čas, aby začala zásadne ovplyvňovať aj politiku. Spomeňte si na ňu pri každých ďalších voľbách vášho budúceho života, píše Jakub Filo.

Liberáli z OĽaNO majú šancu na reparát. Hlasovali by znova s fašistami, aby vláda vydržala?

Koaliční poslanci z OĽaNO počas 66. schôdze parlamentu. (zdroj: TASR)

Kým vládna strana Sme rodina Borisa Kollára počas letnej koaličnej krízy avizuje príchod nových poslancov, o budúcnosti koalície bez SaS Kollárove posily Romana Tabak, Ján Krošlák (odídenci z OLaNO) a Jozef Šimko (odídenec z ĽSNS) nerozhodnú.

Dostatočnou náhradou za poslancov SaS by popri spomenutej trojici neboli ani ďalší odídenci od Kotlebu - Tomáš Taraba so Štefanom a Filipom Kuffovcami. Tým Boris Kollár už adresoval signály, že by ich vo svojom poslaneckom klube privítal.

Vládna koalícia zložená z OĽaNO, Za ľudí a teoreticky posilnenej Sme rodina o šiestich poslancov, by mala stále len 74 hlasov. Do istej väčšiny v parlamente by jej chýbali dvaja poslanci. Taraba pritom vstup do Sme rodina a podporu vlády odmietol a po odchode SaS sa prikláňa k vyvolaniu predčasných volieb.

O budúcnosti koalície preto nerozhodnú tarabovci a ani fašisti z ĽSNS, medzi ktorými by menšinová vláda musela hľadať podporu. Hlavné slovo by totiž mala mať liberálna časť poslancov OĽaNO. Denník SME oslovil všetkých siedmich poslancov OĽaNO s dvoma otázkami.

Tuto Krajniak vám napíše ospravedlnenku: Kedysi museli fašisti na svoje maskovanie využiť kadejaké fígle a možno sa aj trochu strápniť. Ale teraz im z koalície odkazujú, že už nič nemusia. Lebo keď ich treba, ospravedlnenku im sami napíšu. A tu sa už zase končia žarty, píše Zuzana Kepplová.

Putin by predčasné voľby na Slovensku uvítal: Pád jednej európskej vlády, ktorá jednoznačne stojí na strane Ukrajiny a podporuje spoločný postup Západu, by Putinovi nepochybne hral do karát. Či už by sa moci chopil Hlas s jeho snahou o hľadanie „vyvážených" postojov, alebo dokonca Fico, ktorý už oficiálne patrí do rebríčka top svetových prokremeľských propagandistov, píše Matúš Ritomský.

V krátkosti z domova:

Žilinkove čerešničky o 363: Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil za klamstvo tvrdenie kritikov, že nadmerne využíva právomoc rušiť obvinenia stíhaným osobám. Údaje, ktoré by to preukázali, však generálna prokuratúra odmieta poskytnúť. Štatistiky, ktoré prezentuje Generálna prokuratúra, netvoria reálny obraz o nadužívaní paragrafu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil za klamstvo tvrdenie kritikov, že nadmerne využíva právomoc rušiť obvinenia stíhaným osobám. Údaje, ktoré by to preukázali, však generálna prokuratúra odmieta poskytnúť. Štatistiky, ktoré prezentuje Generálna prokuratúra, netvoria reálny obraz o nadužívaní paragrafu. Úhyn rýb v prírodnej rezervácii: V prírodnej rezervácii so štvrtým stupňom ochrany neďaleko Kolárova uhynuli stovky rýb. Ochranár hovorí o apokalyptickom pohľade a zároveň varuje, že rovnaká situácia môže nastať aj na iných vodných plochách.

V prírodnej rezervácii so štvrtým stupňom ochrany neďaleko Kolárova uhynuli stovky rýb. Ochranár hovorí o apokalyptickom pohľade a zároveň varuje, že rovnaká situácia môže nastať aj na iných vodných plochách. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 119 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 196 testov. V nemocniciach aktuálne leží 580 pacientov, pribudlo aj päť obetí ochorenia Covid-19.

Arabská jar neuspela ani v Tunisku. Ľudia odovzdali prezidentovi absolútnu moc

Tuniský prezident Kaís Saíd. (zdroj: TASR/AP)

Habíb Burgíba bol prvým tuniským prezidentom po získaní nezávislosti od Francúzska. Vládol tridsať rokov, počas ktorých potláčal opozíciu, no tiež krajinu modernizoval a otvoril napríklad pre západný turizmus.

Jeho meno nesie ulica v hlavnom meste krajiny, kde sa v roku 2011 odohrávali hlavné protesty, ktoré viedli k pádu Burgíbovho nástupcu Zína Abidína bin Alího. Arabská jar sa tu priamo nezačala, ale 14. januára tu masové protesty dosiahli prvý úspech.

V týchto dňoch sa na bulvári vybudovanom v štýle art deco oslavuje znovu, aj keď už nie prechod k demokracii. Tunisko, ktoré odborníci označujú za jediný úspech demokratizačných snáh arabskej jari, sa znovu posúva k vláde jedného muža.

Pred rokom prezident Kaís Saíd, ktorý sa do úradu dostal ako dovtedy v politike neaktívny odborník na ústavné právo, nechal rozpustiť parlament a začal vládnuť dekrétmi. Vtedy to mnohí Tunisania privítali.

Teraz si svoju moc dal potvrdiť v referende. Nová ústava dáva prakticky všetku moc do rúk prezidenta. Sám bude vymenúvať členov vlády, sudcov a navrhovať zákony. Priamo pod neho bude spadať aj polícia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Neprijateľné územné ústupky: Pre 84 percent Ukrajincov sú neprijateľné akékoľvek územné ústupky Rusku, vyplýva z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Desať percent ľudí si myslí, že pre dosiahnutie mieru a zachovanie nezávislosti je možné vzdať sa niektorých území.

Pre 84 percent Ukrajincov sú neprijateľné akékoľvek územné ústupky Rusku, vyplýva z prieskumu Kyjevského medzinárodného sociologického inštitútu. Desať percent ľudí si myslí, že pre dosiahnutie mieru a zachovanie nezávislosti je možné vzdať sa niektorých území. Poškodenie kľúčového mosta: Ukrajina ostreľovala Antonovský most v okupovanom Chersone. Správy potvrdili aj ruskí predstavitelia, ktorí tvrdia, že most stále stojí. Most je hlavnou zásobovacou trasou pre ruské jednotky a ak by bol poškodený, moskovské sily by potenciálne uviazli v Chersone s malým množstvom munície a zásob.

Ukrajina ostreľovala Antonovský most v okupovanom Chersone. Správy potvrdili aj ruskí predstavitelia, ktorí tvrdia, že most stále stojí. Most je hlavnou zásobovacou trasou pre ruské jednotky a ak by bol poškodený, moskovské sily by potenciálne uviazli v Chersone s malým množstvom munície a zásob. Vývoz ukrajinského obilia: Turecko otvorilo v Istanbule koordinačné centrum, ktoré bude zabezpečovať obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Na vytvorení takéhoto centra a obnovení exportu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sa dohodli OSN, Turecko, Rusko a Ukrajina.

Turecko otvorilo v Istanbule koordinačné centrum, ktoré bude zabezpečovať obnovenie vývozu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Na vytvorení takéhoto centra a obnovení exportu obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sa dohodli OSN, Turecko, Rusko a Ukrajina. Ruské vojenské cvičenie: Rusko uskutoční v od 30. augusta do 5. septembra cvičenie Východ-2022. Okrem jednotiek Východného vojenského okruhu bude do cvičenia zapojená časť vzdušných síl aj kontingenty iných štátov. Rusi nespresnili, o ktoré pôjde.

Rusko uskutoční v od 30. augusta do 5. septembra cvičenie Východ-2022. Okrem jednotiek Východného vojenského okruhu bude do cvičenia zapojená časť vzdušných síl aj kontingenty iných štátov. Rusi nespresnili, o ktoré pôjde. Pokles dodávok plynu: Dodávky ruského plynu cez plynovod Nord Stream 1 klesli. Vyplýva z predbežných údajov, podľa ktorých včera medzi ôsmou a deviatou ráno pritieklo potrubím 17 miliónov kilowatthodín, medzi šiestou a siedmou to ešte bolo viac ako 27 miliónov. Množstvo dodávaného plynu tak môže ďalej klesať.

Zo zahraničných webov:

Do Slovnaftu prišiel ako robotník, opúšťal ho ako miliardár

Vladimír Mečiar a Slavomír Hatina pri slávnostnom akte otvorenia novej prevádzky v Slovnafte. (zdroj: TASR)

Keď v roku 1970 nastupoval Slavomír Hatina do bratislavskej rafinérie Slovnaft ako obyčajný robotník, určite netušil, že z nej bude po troch desaťročiach odchádzať ako jeden z najbohatších ľudí na Slovensku.

Svoj rozprávkový posun neskôr prirovnával k záhrade, o ktorú sa treba neustále starať. Ak by sa jeho príbeh odohral v inej krajine a v inom čase, možno by naozaj bol námetom na sfilmovanie obdivuhodnej a vytrvalej práce obyčajného zamestnanca.

Lenže Hatinov príbeh a jeho raketový vzostup sa odohral v divokých deväťdesiatych rokoch minulého storočia na Slovensku. V období, ktoré prialo kamarátom a "našim ľuďom". Aj keď Hatina nepatril medzi tých privatizérov, po ktorých ostávala "spálená zem".

Podnikateľskú dráhu Slavomíra Hatinu sledujeme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

V krátkosti z ekonomiky:

Maďarská palivová katastrofa: Maďarsko kvôli stúpajúcej inflácii začalo 15. novembra minulého roka s reguláciou cien benzínu a nafty na čerpacích staniciach. V priebehu pár mesiacov sa populistický nápad premiéra Viktora Orbána zmenil na chaos a malú katastrofu. Video od Ekonómie ľudskou rečou vysvetľuje prečo a ako napokon z toho všetkého vyšla maďarská vláda víťazne.

Maďarsko kvôli stúpajúcej inflácii začalo 15. novembra minulého roka s reguláciou cien benzínu a nafty na čerpacích staniciach. V priebehu pár mesiacov sa populistický nápad premiéra Viktora Orbána zmenil na chaos a malú katastrofu. Video od Ekonómie ľudskou rečou vysvetľuje prečo a ako napokon z toho všetkého vyšla maďarská vláda víťazne. Koľko zarobili prevádzkovatelia momiek: Od začiatku pandémie sme v Centrálnom registri zmlúv napočítali 37 spoločností, ktoré dodávali materiál Správe štátnych hmotných rezerv. Boli to testovacie súpravy, rúška, overaly, čiapky či dezinfekčné pomôcky. V analýze skúmame finančné výsledky týchto spoločností.

Od začiatku pandémie sme v Centrálnom registri zmlúv napočítali 37 spoločností, ktoré dodávali materiál Správe štátnych hmotných rezerv. Boli to testovacie súpravy, rúška, overaly, čiapky či dezinfekčné pomôcky. V analýze skúmame finančné výsledky týchto spoločností. Odškodné od dopravcov: Na čo majú cestujúci nárok v prípade, ak let aerolínie náhle zrušia alebo niekoľko hodín mešká? Dá sa ochrániť pred zmeškaním letu z dôvodu dlhého čakania na kontrole a čo robiť, ak do cieľovej destinácie nepríde batožina? INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky v súvislosti s problémami pri cestovaní leteckou dopravou.

Slovan odvetu nezvládol, Ferencvárosu podľahol rozdielom triedy a končí v Lige majstrov

Futbalisti Ferencvárosu sa tešia po výhre 4:1 nad Slovanom. (zdroj: TASR)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa neprebojovali do ďalšej kvalifikačnej fázy Ligy majstrov. V stredajšej domácej odvete 2. predkola prehrali s Ferencvárosom Budapešť 1:4 a nevyužili náskok 2:1 z minulotýždňového úvodného stretnutia v Maďarsku.

Ferencváros si vďaka víťazstvu na Tehelnom poli zaistil postup do 3. predkola Ligy majstrov, kde bude jeho súperom Karabach Agdam.

Slovan si zahrá 3. predkolo Európskej ligy. Jeho súperom bude Olympiakos Pireus, ktorý podobne ako Slovan, vypadol v 2. predkole Ligy majstrov.

"Sme sklamaní. Všetci sme dúfali, že po kontaktnom góle na 1:2 to ešte otočíme, no nepodarilo sa nám to. Musíme dať hlavy hore a veriť, že ešte postúpime do skupinovej fázy európskej klubovej súťaže," uviedol po zápase kapitán Slovana Vernon de Marco.

Neveril pitve ani polícii. Muž, ktorému záhadne zomrela dcéra, si našiel vraha sám

Neplnoletá Kalinka zomrela záhadnou smrťou. O nej je film Vrah mojej dcéry na Netflixe. (zdroj: NETFLIX)

Nemecký lekár Dieter Krombach sa nedal vykoľajiť, keď za ním prišla televízia ZDF a pýtala sa ho na obvinenia, že v ordinácii znásilnil svoju pacientku. Nepovedala síce áno, ale nepovedala ani nie, žartoval. A pri otázke, ako asi mohla reagovať, keď jej dal pred tým ťažké sedatíva, si pomohol starovekou múdrosťou. Kto mlčí, ten svedčí. Hovorili Rimania, nie?

Krombach sexuálne zneužil viacero žien aj neplnoletých dievčat, ale nemecká polícia na to nikdy nereagovala. A je možné, že v histórii kriminalistiky by asi nefiguroval, keby v roku 1982 nevzniklo podozrenie, že znásilnil aj svoju nevlastnú dcéru Kalinku. Štrnásťročnú.

Pretože až vtedy sa udialo čosi, čo vyústilo do tragického a zároveň bláznivého prípadu, o ktorom vznikol film. Pokojne by to mohol byť aj film hraný: tomu príbehu nechýba element zločinu, tajomstva, namáhavého boja so štátnou mocou aj divokej akcie.

Hlavným hrdinom by však nebol Dieter Krombach, ale Francúz André Bamberski – biologický otec Kalinky, ktorý tridsať rokov nedopustil, aby prípad vyšumel do stratena.

V krátkosti z kultúry:

Slovenský film Obeť v Benátkach: Celovečerný filmový debut slovenského režiséra Michala Blaška Obeť bude mať svetovú premiéru na festivale v Benátkach. Hrdinkou filmu je Ukrajinka Irina, ktorá žije so svojím synom v malom českom meste. Po tom, čo jej syna brutálne napadnú, spadne obvinenie z útoku na skupinu Rómov. Irina sa pri svojom boji za spravodlivosť stretáva s nacionalizmom, diskrimináciou a predsudkami.

Celovečerný filmový debut slovenského režiséra Michala Blaška Obeť bude mať svetovú premiéru na festivale v Benátkach. Hrdinkou filmu je Ukrajinka Irina, ktorá žije so svojím synom v malom českom meste. Po tom, čo jej syna brutálne napadnú, spadne obvinenie z útoku na skupinu Rómov. Irina sa pri svojom boji za spravodlivosť stretáva s nacionalizmom, diskrimináciou a predsudkami. Gosling v najdrahšom filme Netflixu: Dvesto miliónov dolárov stála výroba filmu The Gray Man, po ktorom diváci Netflixu hneď skočili. O jeho postavách sa toho síce nedá veľa povedať, ale odohráva sa na príťažlivých miestach sveta a je to celkom zručne nakrútená akčná jazda. Určite robí svoje aj Ryan Gosling ako predstaviteľ hlavnej úlohy nezničiteľného, ale predsa zraniteľného chlapíka.

Dvesto miliónov dolárov stála výroba filmu The Gray Man, po ktorom diváci Netflixu hneď skočili. O jeho postavách sa toho síce nedá veľa povedať, ale odohráva sa na príťažlivých miestach sveta a je to celkom zručne nakrútená akčná jazda. Určite robí svoje aj Ryan Gosling ako predstaviteľ hlavnej úlohy nezničiteľného, ale predsa zraniteľného chlapíka. Pitt pochopil svoj násilný sen: Brad Pitt sa zjavil na jednej z prvých projekcií akčného filmu Bullet Train v Berlíne. Za filmom vidieť radosť z toho, že pracuje so svojím kamarátom, režisérom Davidom Leitchom a že si plnia sny, ktoré snívali, keď ako dvadsaťroční mladíci spolu vo filmovom svete začínali.

