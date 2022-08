Značkárka Škutová: Ego majiteľov lesov je obrovské. Chodníky sú bez ochrany

V značení chodníkov je Slovensko veľmocou.

BRATISLAVA. Slovensko bez väčšej pozornosti prichádza z roka na rok o kilometre turistických chodníkov. Hoci spolu s Českom patria tunajšie turistické trasy medzi najlepšie značené na svete, cez mnohé zo 16-tisíc kilometrov sa nedá bezpečne prejsť. Niektorí majitelia pozemkov sú agresívni.

"Na turistov už aj strieľali, mne sa tiež vyhrážali, keď som obnovovala značenie na dekády starej turistickej cestičke," hovorí EVA ŠKUTOVÁ, ktorá až do júna šestnásť rokov viedla sekciu značkovanie Slovenského klubu turistov.

Eva Škutová (63) zo Zvolena je vyštudovaná strojná inžinierka. Je predsedníčkou sekcie značenia Klubu slovenských turistov. Turistike sa venuje od detstva. Je slobodná. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Proti vyrasteným plotom, ohradám, zákazovým tabuliam či strážnej službe, ktorá zakáže prechod po turistickom chodníku klub turistov, nič nezmôže, hoci ako jediný má licenciu na značkovanie trás. Zákon nič také ako turistický chodník či značku nepozná.

Turisti pritom často blúdia, následkom môže byť aj ohrozenie života.

Po prvýkrát od roku 1993 sa o zmenu pokúšali poslanci SaS. Ochrana chodníkov a značenia však v parlamente neprešla ani prvým čítaním. Proti bola aj koaličná Sme rodina.

V roku 2011 na jednom z úsekov Cesty hrdinov SNP v Strážovských vrchoch pravidelne blúdili turisti. Niekto tam zatieral turistické značky, špekulovalo sa, že je to majiteľ tamojšieho poľovného revíru, ktorý nesúhlasil, aby turisti prechádzali cez jeho pozemok. Ide o príklad, čo sa chodníkom bez akejkoľvek zákonnej ochrany stáva. Deje sa to tam doteraz?

Keďže sme sa držali pravidla múdrejší ustúpi, už sa to tam nedeje. Dva roky sme sa naťahovali. Pravidelne sme to obnovovali, majiteľ to zakaždým zničil. Zatieral značky, pováľal smerovníky aj stromy na chodník, aby sa nedalo prejsť.

To je ojedinelý prípad?

Vôbec nie. Najhoršie je, keď pôvodný majiteľ les predá a príde nový.