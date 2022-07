Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Slovensko a Mongolsko majú niečo spoločné

Slovenka Jana Žilková, ktorá pracuje v Ulanbátare štyri roky, aj o tom, že v charitatívnej práci sa nesmie podľahnúť spasiteľskému komplexu: Helping in Mongolia does not mean taking away from Slovakia

2. V kraji drevených domčekov, liečivých prameňov a strateného budzogáňa

V Rajeckej kotline nájdete tiež hrad Lietava: Nature, culture, and luxury all in one valley.

3. Replika starorímskej lode zakotví v Bratislave

Danuvia Alacris vyplávala z Nemecka v júli, v Bratislave zakotví už na budúci týždeň: Ancient Roman boat to drop anchor in Bratislava on its Danube cruise

Danuvina Alacris. (zdroj: MÚOP)

4. Ďalšia slovenská dobrota je chránená úniu

Po liptovských droboch sa ocitol na zozname hrušovský lepník: A Slovak flatbread called Hrušovský lepník earns EC trademark

5. Robert Fico sa ocitol na ukrajinskom zozname proruských propagandistov

Bývalý premiér je jediným stredoeurópskym politikom na zozname: Ukraine’s list of pro-Kremlin propagandists features former Slovak PM

6. Dôvera v slovenskú prezidentku upadá. Veľký šok to nie je

Ak by v roku 2024 Zuzana Čaputová nekandidovala, premrhala by šancu, hovorí politológ: Slovak president is losing the popularity contest

7. Záujem o investičné byty v Bratislave výrazne opadol

Splatenie takéhoto bytu narástlo na viac ako 30 rokov: Attraction of Bratislava flats as buy-to-let investments declines

8. Náhradu antibiotík hľadajú aj vedci na Slovensku

Baktérie sa stávajú odolnejšími voči antibiotikám. Výskumníci pracujú na náhrade antibiotík: Scientists at Comenius University tackle antibiotic resistance

9. STK a emisné kontroly sa po koronavírusovej prestávke vracajú

Vozidlá s neplatnými kontrolami môžu dostať v zahraničí pokutu: Periodic vehicle inspection put off by coronavirus return

STK sa vracajú v septembri. (zdroj: SITA)

10. Slafkovský odporúča: sedem miest, ktoré navštíviť na východe

Vo víkendovom prehľade aj o nových atrakciách v Revúcej: Weekend: Juraj Slafkovský, a new NHL hope, lists things to do in Košice

