Klimatológ Nejedlík: Pokiaľ budeme čakať, či sucho príde, bude sa to ťažko riešiť

Približne na 60 percentách územia Slovenska je momentálne sucho, ktoré odborníci označujú za extrémne. "To je najvyšší stupeň,“ hovorí klimatológ PAVOL NEJEDLÍK a dodáva, že sucho zatiaľ narastá.

Hoci sú mnohí prekvapení, je to presne to, na čo roky odborníci upozorňujú. Klimatológ hovorí, ako je na tom Slovensko, čo robíme zle, ako lepšie zadržať vodu v krajine, ale aj ako bude vyzerať Slovensko v budúcnosti.

Pavol Nejedlík pôsobí ako vedecký pracovník, zástupca riaditeľa a vedúci Geofyzikálneho odboru v Ústave vied o Zemi Slovenskej akadémie vied,

v minulosti pôsobil v Košiciach v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, bol aj generálnym riaditeľom SHMÚ v Bratislave,

pôsobil aj v Európskej komisii v programe COST,

vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.

Ak poviem, že Slovensko nerobí nič pre lepšie zvládanie zmien klímy, hovorím pravdu?

Vôbec nie. Slovensko má stratégiu, ako sa postaviť proti klimatickým zmenám. Začali sme trošku neskôr než niektoré krajiny v Európe, tieto aktivity však vyvíjané sú. Nehovorím, že sú dostatočné, ale sú tu. Nedá sa povedať, že nerobíme nič.

Stále sú ľudia, ktorí hovoria, že klimatická zmena neexistuje, že to nie je vôbec vážne a že sú to bežné výkyvy teplôt. Takíto ľudia sú aj medzi politikmi. Čo by ste im na to povedali?

Žiaľ, medzi konšpirátormi a dokonca aj politikmi, ktorí z toho chcú získať politický kapitál, takíto ľudia sú. Na odbornej scéne niečo podobné už neexistuje. Ešte pred pätnástimi rokmi, v roku 2007, tu bol pomerne renomovaný americký profesor Fred Singer.