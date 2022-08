Krajniak: Za fašistu považujem človeka, ktorý spochybňuje holokaust

Ak si niekto nevie spomenúť na zločiny komunizmu, ide o problém, hovorí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom Rozhovory ZKH, ktorá vznikla na video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Závisieť od ľudí, ktorí nie sú historikmi a nevedia sa vyjadriť k vyvraždeniu šiestich miliónov Židov počas druhej svetovej vojny bez toho, aby si študovali vedecké publikácie, by bolo pre mňa neprijateľné,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny MILAN KRAJNIAK (Sme rodina).

V rozhovore vysvetľuje, aká je súčasná situácia v koalícii, na akom princípe bude fungovať nájomné bývanie, či to, koho považuje za extrémistu.

Milan Krajniak podpredseda strany Sme rodina,

od marca 2020 pôsobí ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny,

v rokoch 2010 až 2012 bol poradcom vtedajšieho ministra vnútra Daniela Lipšica.

Boris Kollár (Sme rodina) cez víkend v TA3 povedal, že má problém s tým, ak by menšinová vláda závisela od hlasov fašistov. Nebude to však podľa neho nevyhnutné, pretože medzi nezaradenými poslancami sú ešte konzervatívci. Keď rátam nezaradených konzervatívnych poslancov, všetci sú pôvodne z ĽSNS. Kto teda patrí k extrémistom?

Za fašistu považujem človeka, ktorý spochybňuje holokaust a odmieta vyvodenie zodpovednosti za zverstvá druhej svetovej vojny.

Rovnako je pre mňa problém, keď si niekto nevie spomenúť na zločiny komunizmu.

V prípade, ak by vládu podporoval Štefan Kuffa (Život) so synom, nepovažoval by som to za problém. Síce ich považujem za konzervatívnejších, ale nepovažujem ich za ľudí, ktorí sú mimo demokratického spektra.