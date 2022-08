Ranný brífing: Žilinka súhlasí s Ficom, Harabin sa nezhodne sám so sebou

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal za pravdu šéfovi strany Smer Robertovi Ficovi, že dochádza k prieťahom v konaní v kauze Súmrak. Dostal sa tak opäť do sporu so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom.

Štefanovi Harabinovi sa vraj sám od seba zrútil rekreačný domček, ktorý kupoval za čudných okolností. Pred deviatimi rokmi tvrdil, že išlo o lacný montovaný domov, teraz hovorí, že mal byť z tehly.

Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinili Kosovo, že sa chystá na vojenskú operáciu. A údajne sa začal s členmi svojej strany rozprávať, že Srbsko musí denacifikovať Balkán. Napätie v regióne stúpa už dlhšie a ruským útokom na Ukrajinu by sa mohol inšpirovať kde-kto. Čo sa na Balkáne deje, hrozí ďalšia vojna a komu by mohla vyhovovať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

FUTBAL 2022: V tlačenom vydaní denníka SME dnes nájdete prílohu Futbal 2022 s kompletným vyžrebovaním jesennej časti domácich futbalových súťaží od Fortuna ligy až po šiestu ligu.

Žilinka súri kvôli Ficovi špeciálnu prokuratúru. Lipšic mu odkazuje, že sa angažuje nad rámec kompetencií

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Šéf Smeru Robert Fico nebol ešte nikdy tak blízko tomu, aby ho obžalovali a postavil sa pred súd. Či k tomu napokon aj dôjde, alebo nie, môže rozhodnúť aj doťahovanie sa medzi Generálnou a špeciálnou prokuratúrou.

Obe prokuratúry sa dostali do sporu najmä pre lehoty vo Ficovej kauze, ktorá je pritom už vo finále. Vyšetrovanie prípadu ukončili a je vo fáze záverečného preštudovania spisu. Po ňom už vyšetrovateľ a prokurátor rozhodnú, či majú v rukách dosť dôkazov, aby bola podaná obžaloba.

Práve v tejto fáze vstúpil do kauzy Súmrak generálny prokurátor Maroš Žilinka. Najprv si minulý týždeň vyžiadal zo špeciálnej prokuratúry spis k Ficovmu prípadu a v pondelok dal napokon šéfovi Smeru za pravdu v tom, že dochádza k prieťahom v konaní. Nepáči sa mu, že špeciálna prokuratúra od apríla nerozhodla o sťažnostiach Fica a ďalších obvinených proti ich obvineniu.

S kritikou však Lipšicova prokuratúra nesúhlasí. Zdôrazňuje, že bez prieťahov podľa nej koná vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry, ale aj dozorový prokurátor Matúš Harkabus.

Lipšic ešte minulý rok vydal opatrenie, podľa ktorého by prokurátori mali rozhodnúť o sťažnostiach voči obvineniu do 30 pracovných dní od doručenia spisu. Táto lehota by mala uplynúť vo Ficovom prípade až v stredu.

Tehla, ktorá nikdy nebola. Čo nesedí na Harabinovej verzii zrútenia domu

Čo zostalo po Harabinovom domčeku v Dunajskej Lužnej. (zdroj: SME - Matúš Burčík)

Hovorí, že vyhral posledné prezidentské voľby a teraz sa chystá na ďalšie. V roku 2016 bývalý minister spravodlivosti z HZDS Štefan Harabin podal trestné oznámenie pre údajný atentát na jeho osobu, keď v pojednávacej miestnosti, kde mal sedieť, spadol kryt z lampy a rozbil sa.

Teraz sa mu vraj sám od seba zrútil rekreačný domček, ktorý pred rokmi kupoval za čudných okolností. Za to, že nenahlásil búracie práce, mu hrozí len pokuta okolo 800 eur. Harabin v reakcii odmietol, že by na búracie práce potreboval oficiálne povolenie. Dom podľa neho spadol sám od seba.

"Začalo vnútri zatekať a jednoducho on sám spadol. Vnútri popadali steny a to je všetko," povedal. "Nebola tam murovaná stavba, hoci podľa projektu mala byť. A drevotriesky zhnili a popadali," opísal Harabin, čo bol podľa neho hlavný problém.

Aj pre televíziu Markíza Harabin vysvetľoval, že až keď sa dom rozpadol, zistil, že nebol z tehál. "Na tejto stavbe v projekte bola tehla. A tehla tam nebola, keď nám stavba padla," tvrdil. Dodal, že on len teraz dáva veci "do súladu s projektom".

Denník SME sa téme venoval aj v roku 2013, keď natrafil na nejasnosti okolo samotného predaja domčeka. Výhodný obchod vtedy Harabin zdôvodňoval tým, že išlo o "lacný montovaný dom", pričom jeho rodina musela do dostavby ešte investovať. Montované domy sa nestavajú z tehly. Ide o priečky z dreva doplnené izoláciou a ďalším ochrannými vrstvami.

V krátkosti z domova:

Terorizmus na Spišských trhoch: Plánoval bombový útok na Spišské trhy, myslel si, že sa tak stane legendou, a vyzýval políciu, aby si po neho prišla. Anonymizované uznesenie o väzobnom stíhaní páchateľa ukazuje oveľa hlbší príbeh 17-ročného mladíka, ktorý nemá s terorizmom nič spoločné.

Plánoval bombový útok na Spišské trhy, myslel si, že sa tak stane legendou, a vyzýval políciu, aby si po neho prišla. Anonymizované uznesenie o väzobnom stíhaní páchateľa ukazuje oveľa hlbší príbeh 17-ročného mladíka, ktorý nemá s terorizmom nič spoločné. Falošné inzeráty: Holič z Nitry vynašiel liek na plešatosť. Kým v minulosti sa podobné ponuky aspoň snažili predstierať serióznosť, inzerát s vymysleným príbehom o geniálnom holičovi túto ambíciu nemá. Na zákazníckej linke predavačka informuje o výrobku "haščovita" a ľudí presmeruje na ponuku platených webinárov.

Holič z Nitry vynašiel liek na plešatosť. Kým v minulosti sa podobné ponuky aspoň snažili predstierať serióznosť, inzerát s vymysleným príbehom o geniálnom holičovi túto ambíciu nemá. Na zákazníckej linke predavačka informuje o výrobku "haščovita" a ľudí presmeruje na ponuku platených webinárov. Blaha zasahuje do práv prezidentky: Krajský súd v Bratislave v plnom rozsahu potvrdil, že poslanec Smeru Ľuboš Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky Zuzany Čaputovej. Je povinný zdržať sa ďalších verbálnych útokov a šírenia nepravdivých informácií.

Krajský súd v Bratislave v plnom rozsahu potvrdil, že poslanec Smeru Ľuboš Blaha protiprávne zasahuje do práv prezidentky Zuzany Čaputovej. Je povinný zdržať sa ďalších verbálnych útokov a šírenia nepravdivých informácií. Kováčik uspel na súde: Ústavný súd rozhodol, že Špecializovaný súd porušil práva bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Podľa advokáta sťažovateľa sa napadnuté uznesenie týkalo zaistenia jeho majetku.

Ústavný súd rozhodol, že Špecializovaný súd porušil práva bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Podľa advokáta sťažovateľa sa napadnuté uznesenie týkalo zaistenia jeho majetku. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili na Slovensku 139 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ochoreniu podľahli ďalší štyria ľudia, v nemocniciach je 605 pacientov.

Srbsko hovorí o denacifikácii Balkánu. Byrokratický spor využíva aj Rusko

Kosovo je Srbsko, hlása nápis v Belehrade. Spojencom Srbov je v tom aj Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

Keď sa ruský prezident Vladimir Putin v apríli v Moskve stretol s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Guterresom, svojho blízkeho spojenca, srbského prezidenta Aleksandra Vučiča, zarmútil.

Útok na Ukrajinu totiž ospravedlňoval aj zásahom NATO na území bývalej Juhoslávie. Tvrdil, že uznanie Kosova a snaha ochrániť kosovských Albáncov pred etnickými čistkami je podobná jeho zásahu na Ukrajine a uznaniu nezávislých separatistických republík v Donbase. Rusko pritom Kosovo neuznáva.

Srbsko však ani potom na svojho spojenca Rusko nezanevrelo – nezaviedlo proti nemu pre vojnu na Ukrajine žiadne sankcie a pred letom podpísalo výhodné dohody o lacnom ruskom plyne.

O víkendovom napätí na kosovsko-srbských hraniciach pre opatrenie o dokladoch a evidenčných číslach vozidiel tak dramaticky informovali najmä ruské médiá. Obnovený konflikt na Balkáne by navyše Rusku podľa expertov vyhovoval.

Balkán je citlivejší: „Naťahovačku o ešpézetky“ môžeme uložiť do radu s ďalšími pohybmi v okolí. Tým sa myslí nielen Bosna a Hercegovina, kde buble nespokojnosť s formou správy, ale aj demonštrácie v Srbsku na podporu Putina, akých inde v Európe niet, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z Ukrajiny:

Kto zaútočil na Olenivku: Rusko tvrdí, že na väznicu asi pätnásť kilometrov od frontovej línie zaútočila Ukrajina americkými zbraňami. Ak by však Ukrajinci na ňu naozaj chceli útočiť, mohli by použiť iné, oveľa lacnejšie systémy. Ukrajinské úrady tvrdia, že za vraždou vojakov je ruská žoldnierska skupina Wagner. Podľa ukrajinskej tajnej služby GRU za tým bola snaha zakryť spreneveru peňazí určených na väznenie ukrajinských vojakov.

Rusko tvrdí, že na väznicu asi pätnásť kilometrov od frontovej línie zaútočila Ukrajina americkými zbraňami. Ak by však Ukrajinci na ňu naozaj chceli útočiť, mohli by použiť iné, oveľa lacnejšie systémy. Ukrajinské úrady tvrdia, že za vraždou vojakov je ruská žoldnierska skupina Wagner. Podľa ukrajinskej tajnej služby GRU za tým bola snaha zakryť spreneveru peňazí určených na väznenie ukrajinských vojakov. Ruský kleptokratický imperiálny systém: Sme uprostred krízy neskorého putinizmu, koniec Putina však vojnu či problémy s ruským systémom nevyrieši. "Aktuálne sa rozhoduje o hodnotovej deliacej línii naprieč Európou a mali by sme sa sústrediť na to, aby Ukrajina bola na západ od tejto línie," tvrdí analytik Atlantic Council Brian Whitmore.

Sme uprostred krízy neskorého putinizmu, koniec Putina však vojnu či problémy s ruským systémom nevyrieši. "Aktuálne sa rozhoduje o hodnotovej deliacej línii naprieč Európou a mali by sme sa sústrediť na to, aby Ukrajina bola na západ od tejto línie," tvrdí analytik Atlantic Council Brian Whitmore. Z Odesy vyplávala prvá loď: Z ukrajinského prístavu Odesa vyplávala loď s nákladom ukrajinských obilnín. Ide o prvú loď, ktorá prepravuje obilie z Ukrajiny na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN.

Z ukrajinského prístavu Odesa vyplávala loď s nákladom ukrajinských obilnín. Ide o prvú loď, ktorá prepravuje obilie z Ukrajiny na základe dohody sprostredkovanej Tureckom a OSN. Makrofinančná pomoc od EÚ: Európska komisia uvoľnila prvú polovicu z novej, miliardovej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. Ďalších 500 miliónov eur by mala vyplatiť dnes.

Európska komisia uvoľnila prvú polovicu z novej, miliardovej makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. Ďalších 500 miliónov eur by mala vyplatiť dnes. Systémy HIMARS a MARS II: Na Ukrajinu už dorazili Nemeckom darované delostrelecko-raketové systémy MARS II. Majú podobný dosah ako americký HIMARS, ale väčšiu kapacitu rakiet a o niečo menšiu manévrovateľnosť. Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov tiež oznámil príchod ďalších systémov HIMARS, ktoré Ukrajine poskytli USA.

V krátkosti zo sveta:

Výbuch v Bejrúte: Dva roky po výbuchu sa zrútila časť obrovského obilného sila v Bejrúte. Betónovú konštrukciu poškodil výbuch amoniaku v roku 2020 a jeho stabilitu ešte viac narušilo hasenie požiaru obilia v uplynulých týždňoch. Pád severného betónového bloku rozvíril hustý prach, ktorý na niekoľko minút zahalil ikonickú stavbu a prístav.

Dva roky po výbuchu sa zrútila časť obrovského obilného sila v Bejrúte. Betónovú konštrukciu poškodil výbuch amoniaku v roku 2020 a jeho stabilitu ešte viac narušilo hasenie požiaru obilia v uplynulých týždňoch. Pád severného betónového bloku rozvíril hustý prach, ktorý na niekoľko minút zahalil ikonickú stavbu a prístav. Požiar v Českom Švajčiarsku: Hasičom sa dostať pod kontrolu požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Oheň, ktorý zasiahol plochu tisíc hektárov, sa už nešíri do ďalších miest.

Hasičom sa dostať pod kontrolu požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Oheň, ktorý zasiahol plochu tisíc hektárov, sa už nešíri do ďalších miest. Požiar v Kalifornii: Hasiči v Kalifornii v Národnom lese Klamath bojujú s najväčším tohtoročným lesným požiarom, ktorý sa na severe štátu za dva dni rozšíril na 207 kilometrov štvorcových. Oheň zatiaľ nie je vôbec pod kontrolou.

Zo zahraničných webov:

Spálená úroda, kukurica v siláži, zvieratá bez krmiva. Prichádza heatflation

Ilustračné foto. (zdroj: ARCHÍV SME - VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Európu už niekoľko týždňov sužujú extrémne horúčavy. Teploty, ktoré vo viacerých štátoch presiahli štyridsať stupňov, nespôsobujú problémy iba v medzinárodnej doprave a pri lesných požiaroch, ale aj na poliach.

Štáty, ktoré nedostatok vlahy trápil už v zime a na jar, ako napríklad Španielsko, juh Francúzska, Nemecko, východné časti Maďarska či západ a juh Ukrajiny, hlásia oveľa nižšiu úrodu letných plodín.

Chýbajú kukurica, pšenica, repka, sója, ale aj obyčajný trávnatý porast, ktorým chovatelia hovädzieho dobytka zvyknú zvieratá kŕmiť.

Problémy hlási aj druhý najväčší producent pšenice na svete. V júni teploty v Indii dosiahli rekordných 50 stupňov a zničili desať percent z plánovaných 110 miliónov ton produkcie. Odpoveďou indickej vlády bol jasný zákaz exportu. Tesne pred nástupom horúčav sa pritom práve India javila ako jedna z krajín, ktorá by svojou produkciou dokázala zmraziť infláciu cien obilia v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Experti tak čoraz častejšie začínajú skloňovať pojem „heatflation“, teda rast cien potravín spôsobený rekordnými horúčavami a zníženou úrodou.

V krátkosti z ekonomiky:

Plyn z Ruska: Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že plynovod Nord Stream 1 má nedostatky, ktoré vyžadujú okamžitú opravu. Rusko má však vraj len málo možností, ako by pri nutnej oprave mohlo pomôcť.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tvrdí, že plynovod Nord Stream 1 má nedostatky, ktoré vyžadujú okamžitú opravu. Rusko má však vraj len málo možností, ako by pri nutnej oprave mohlo pomôcť. Štátny rozpočet: Deficit štátneho rozpočtu sa v júli znížil na 1,289 miliardy eur. To predstavuje medzimesačný pokles o 256 miliónov eur. Oproti minulému roku sa hospodárenie štátu zlepšilo o 2,425 miliardy eur, informovalo ministerstvo financií.

Deficit štátneho rozpočtu sa v júli znížil na 1,289 miliardy eur. To predstavuje medzimesačný pokles o 256 miliónov eur. Oproti minulému roku sa hospodárenie štátu zlepšilo o 2,425 miliardy eur, informovalo ministerstvo financií. Cena ropy: Ceny ropy klesli. Severomorská zmes Brent sa dostala pod sto dolárov za barel. Prispela k tomu štatistika o oslabení aktivity v spracovateľskom priemysle v Európe a Ázii.

Tréner Feneš: Súperi sa majú na čo tešiť, v zostave sú budúci hráči NHL

Tréner Ivan Feneš. (zdroj: TASR)

Slovensko sa musí na preložených hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov zaobísť bez najväčších hviezd. Do Kanady nepocestuje draftovaná trojica Juraj Slafkovský, Šimon Nemec a Filip Mešár, ktorých nepustia na šampionát nové kluby NHL.

Tréneri sa musia zaobísť aj bez zranených Samuela Kňažka, Martina Chromiaka a Marka Stachu. Tesne pred zverejnením nominácie vypadla štvorica Alex Čiernik, Samuel Krajč a Ján Lašák, pre silnú virózu nemôže s tímom odcestovať ani brankár Rastislav Eliaš.

Namiesto nich sa do tímu opätovne vrátilo trio Peter Repčík, Ľubomír Kupčo, Jakub Kolenič a pribudol brankár Patrik Andrisík.

„Ide o štyri zmeny, ktoré prišli neočakávane. Bohužiaľ, taký je hokejový život. Rasťa Eliaša vyradila choroba. Čiernik nemôže cestovať do Kanady vzhľadom na covidové obmedzenia spojené so vstupom do krajiny.

Ide o administratívnu záležitosť, ktorú sme nedokázali ovplyvniť. Lašák a Krajč opustili kemp z dôvodu vlastného rozhodnutia,“ prezradil tréner Ivan Feneš pri zverejnení zostavy, ktorá poletí do Kanady.

Michal Dvořák: Keď v šoubiznise zistíte, že vás okrádajú, už sa s tým nedá nič robiť

Michal Dvořák, člen skupiny Lucie, manažér a producent projektov Vivaldiano a Alfons Mucha eMotion. (zdroj: WIKIPEDIA)

Boli časy, keď mal jednu malú miestnosť a jednu pevnú linku, a predsa zorganizoval turné po celom Česku a Slovensku. Zo všetkých členov skupiny Lucie sa Michal Dvořák ukázal ako najšikovnejší manažér, ktorý dokáže eliminovať pokusy zlodejov a podvodníkov, a to mu zostalo dodnes.

Po tom, ako sa viackrát ocitli na okraji rozpadu, považuje za zázrak, že Lucie ešte drží pokope. Okrem iného to pripisuje aj tomu, že každý má slobodu venovať sa aj sólovým činnostiam.

On, pôvodne športovec a absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu Karlovej univerzity, mal vždy veľké plány. Po veľkej šou Vivaldianno sa pustil aj do hudobno-obrazového projektu Alfons Mucha eMotion. Keďže vraj Čechom chýba sebavedomie a nevedia sa starať o svojich velikánov, úlohu vzal na seba a je pripravený znášať za to aj kritiku.

V krátkosti z kultúry:

Hrá akoby šoféroval horiace auto: Kým aprílový album Jacka Whita Fear of the Dawn je kompletne tvrdšieho razenia, surovejší, znepokojujúcejší a experimentátorskejší, ten júlový Entering Heaven Alive je pokojnejší, introspektívnejší, melodickejší a poslucháčsky ústretovejší.

Kým aprílový album Jacka Whita Fear of the Dawn je kompletne tvrdšieho razenia, surovejší, znepokojujúcejší a experimentátorskejší, ten júlový Entering Heaven Alive je pokojnejší, introspektívnejší, melodickejší a poslucháčsky ústretovejší. Posadnutosť sopkami: Pochádzali z rovnakého regiónu, no nevedeli o sebe, až kým ich nespojila láska k sopkám. Zaľúbili sa do seba a vytvorili pár v súkromí aj v práci. Dvaja vedci, ktorých priťahujú sopky natoľko, že sa pre ne bežne vystavujú ohrozeniu života. O dvojici francúzskych vulkanológov Krafftovcov rozpráva režisérka Sara Dosa v dokumente Erupcia lásky.

Pochádzali z rovnakého regiónu, no nevedeli o sebe, až kým ich nespojila láska k sopkám. Zaľúbili sa do seba a vytvorili pár v súkromí aj v práci. Dvaja vedci, ktorých priťahujú sopky natoľko, že sa pre ne bežne vystavujú ohrozeniu života. O dvojici francúzskych vulkanológov Krafftovcov rozpráva režisérka Sara Dosa v dokumente Erupcia lásky. Seriálové a filmové novinky: Na obrazovky prichádza veľkolepé fantasy The Sandman od Neila Gaimana. Pozrite si výber filmov a seriálov, ktoré budú mať tento týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Karikatúra

Ťažký reset. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Zapekané mäsové guľky na španielsky spôsob (zdroj: Fotolia.com)

Sú vhodné ako hlavné jedlo či príloha. Vybrali sme recepty na guľky, vyskúšajte mäsové aj vegánske, so zeleninou aj rybami.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

