Ak chce Sulík odísť, nech odíde, ale až po zime, odkazuje Remišová

BRATISLAVA. Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa vyjadrila, že jediným dobrým riešením pre Slovensko je pokračovanie v štvorkoalícii.

Tvrdí, že prípadný odchod strany Sloboda a solidarita (SaS) z vlády je nezodpovedný.

Vicepremiérka tento názor zastáva najmä pre to, že Slovensko čelí celosvetovej inflácii i európskej energetickej kríze. Informovala o tom dnes na tlačovej besede.

„Slovensko má za posledných 50 rokov najťažšiu situáciu, odchod z vlády pokladám za zbabelosť. Pevne verím, že predseda strany SaS Richard Sulík a líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič tento spor urovnajú, pretože to je ich osobný spor," povedala Remišová.

Dodala, že odmieta slovenských občanov zaťažovať spormi, ktoré sú osobného charakteru. „Polovica ľudí dnes si už nepamätá, prečo strana SaS povalila vládu Ivety Radičovej, ale všetci si pamätáme, čo prinieslo nasledujúcich osem rokov, keď zložky mafie prenikali priamo do štátu," tvrdí predsedníčka Za ľudí.

Koaličným partnerom odkázala, aby svoje spory urovnali, pretože sú malicherné a irelevantné.

Priznala, že odmieta diskutovať o tom, či po odchode ministrov za stranu SaS bude miesto ministra spravodlivosti zastávať Juraj Šeliga zo strany Za ľudí.

„Tento typ debaty momentálne odmietame, neplánujeme to riešiť. Cieľom je jedine štvorkoalícia. Ak chce Richard Sulík odísť z vlády, nech odíde, ale až po zime, keď nám reálne hrozí, že Rusko prestane dodávať plyn do Európy," povedala. Dodala, že do 1. septembra tohto roku budú vyzývať Sulíka s Matovičom, aby sa dohodli a aby svoje spory urovnali v prospech občanov. „Hlboko ma otravuje, že namiesto odborných tém a riešení pre ľudí sa celé letné prázdniny zaoberáme koaličnou krízou. V strane Za ľudí si robíme svoju robotu, nebudem za nikoho riešiť osobné spory," uzavrela túto tému.

Remišová tiež tvrdí, že žiadne finančné problémy v strane nemajú. „My si neškrabkáme peniaze a už vôbec nie do krabíc od šampanského, ako to robia iné strany. Máme pôžičky, ktoré sú riadne zverejnené a riadne ich splácame," povedala predsedníčka.

Remišová priznala, že strana Za ľudí disponuje dlhmi. Zaručila sa, že ich však budú riadne splácať. „Postupne máme dohodnutý splátkový kalendár, máme to aj na stránke. Platíme tie pôžičky, ktoré máme z roku 2019," dodala.

Predsedníčka povedala, že sú chudobnejšou stranou, no nehanbí sa za to. „Naši kandidáti do komunálnych volieb budú mať malú finančnú podporu, pretože máme pôžičky a nedostávame dary," doplnila. Kandidáti do komunálnych volieb zatiaľ však svoje peniaze nedostali.