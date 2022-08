Ranný brífing: Kandidáti OĽaNO si nechcú kaziť povesť, štátne IT sa poučilo

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Meno Martin Macko nikto nepoznal, kým ho nezačali spájať s takzvaným fekálnym fantómom. Ukázalo sa, že dôkazy voči nemu nesedia, na čas útokov mal dokonca alibi, no aj tak strávil niekoľko mesiacov vo väzbe a dodnes sa naťahuje o pravdu so súdmi. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

K OĽaNO sa nehlásia ich kľúčové postavy. Jurinová, Viskupič aj Ňarjaš kampaňujú bez strany

Predvolebné bilbordy Jozefa Viskupiča a Eriky Jurinovej bez zmienky o príslušnosti k OĽaNO (zdroj: jurinova.sk/trnavskyzupan.sk)

K OĽaNO sa pred októbrovými regionálnymi voľbami nehlásia jeho top členovia. Matovičov bratranec Jozef Viskupič a aj ďalšia zakladateľka OĽaNO Erika Jurinová sa snažia obhájiť kreslá trnavského župana a žilinskej županky. Značku OĽaNO či zmienku o príslušnosti k strane však nedali na predvolebné bilbordy ani internetové stránky. OĽaNO pritom ich kampaň platí.

Pred piatimi rokmi na ich volebnom úspechu Matovič demonštroval, že OĽaNO už nie je možné označovať za stranu jedného muža, že "definitívne dospela" a potvrdila to porážkou Smeru vo voľbách.

Jurinová a Viskupič v roku 2017 porazili v Žiline člena užšieho vedenia Smeru Juraja Blanára a v Trnave trojnásobného župana Tibora Mikuša s podporou Smeru. Matovič výkon strany nazval "revolúciou proti zlodejom", ktorú o tri roky neskôr dokonal víťazstvom OĽaNO v parlamentných voľbách s 25 percentami a porážkou Smeru na celoštátnej úrovni.

Odvtedy však podpora OĽaNO výrazne klesla a hlásiť sa k nemu môže kandidátom kaziť povesť, hoci ide o známych a vysokopostavených členov.

Štát po výpadku vládnej siete počíta straty a chystá sa vymáhať peniaze

Nákres jedného typu uzla v zmluve na infraštruktúru vládnej siete, ktorý zahŕňa aj záložnú sekundárnu linku. (zdroj: Reprofoto/CRZ)

Štát stále počíta škody po banálnej nehode s optickým káblom v železničnom tuneli, keď na takmer 24 hodín vypadol portál slovensko.sk. Občania a firmy cez portál komunikujú so štátom.

Za bežných okolností by stačilo presmerovať dáta cez záložný okruh, no k výpadku došlo preto, že dodávateľská spoločnosť Swan káble viedla vedľa seba a preseknuté boli oba.

Pred týždňom na to upozornila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá portál prevádzkuje. V zmluve o budovaní infraštruktúry pre slovensko.sk sú pritom nákresy, ktoré hovoria o fungovaní záložných okruhov. NASES si preto škody plánuje vymáhať.

Dodávateľ Swan na otázky do uzávierky neodpovedal. Stanovisko neposkytol ani pred dvoma týždňami, keď ho NASES označil za vinníka. Aby sa vyhol podobným problémom, štát dnes mení celú vládnu sieť Govnet, ktorá slúži na komunikáciu štátnych inštitúcií navzájom aj s občanmi. Zahŕňa aj portál slovensko.sk.

V krátkosti z domova:

Benefit Zdravé zuby: Za posledné tri roky zamietla Dôvera v priemere vyše 30 percent žiadostí o využitie benefitu Zdravé zuby. Poistencovi ponúka, že zaplatí až 30 eur z nákladov na vyšetrenie u zubára, ročne najviac 150 eur. Podmienkou je, že pacient musel mať pred vyšetrením preventívnu prehliadku u stomatológa.

Za posledné tri roky zamietla Dôvera v priemere vyše 30 percent žiadostí o využitie benefitu Zdravé zuby. Poistencovi ponúka, že zaplatí až 30 eur z nákladov na vyšetrenie u zubára, ročne najviac 150 eur. Podmienkou je, že pacient musel mať pred vyšetrením preventívnu prehliadku u stomatológa. Rekordne málo hospitalizovaných: Na Slovensku bolo vlani najmenej hospitalizácií za dvadsať rokov. Minulý rok ich bolo 173,2 na tisíc obyvateľov, v roku 2001 zase 212,3. Úmrtím sa však skončilo až o takmer 36 percent viac hospitalizácií ako v roku 2020, ľudia teda zomierali častejšie ako pred pandémiou.

Na Slovensku bolo vlani najmenej hospitalizácií za dvadsať rokov. Minulý rok ich bolo 173,2 na tisíc obyvateľov, v roku 2001 zase 212,3. Úmrtím sa však skončilo až o takmer 36 percent viac hospitalizácií ako v roku 2020, ľudia teda zomierali častejšie ako pred pandémiou. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili v stredu na Slovensku 1 031 nových prípadov nákazy, laboratóriá vyhodnotili 2 138 vzoriek. Covidu podľahlo ďalších šesť ľudí, v nemocniciach je aktuálne 661 pacientov. Očkovať štvrtou dávkou sa už môžu aj osoby so zníženou imunitou vo veku od 12 rokov.

Pravčická brána požiaru odolala, ale ukázalo sa, kto na nej zvláštne zarába

Pravčická brána na začiatku júna. (zdroj: SME - MATÚŠ KRČMÁRIK)

Spomínam si, že som chodila priamo po Pravčickej bráne, hovorí na jednej z tabúľ náučného chodníka Elisalex, manželka princa, ktorý sa v druhej polovici 19. storočia zaslúžil o rozvoj turistiky v Českom Švajčiarsku.

Aj týmto spôsobom približuje národný park na severozápade Česka návštevníkom minulosť a súčasnosť miestneho turizmu. Tabuľa stojí pri výhľade na najväčšiu pieskovcovú bránu v Európe. Dosahuje výšku 16 metrov.

„Pravčicku bránu navštevovali turisti viac ako 250 rokov,“ odpovedá jej na kreslenom obrázku správca národného parku zo súčasnosti. „Za to obdobie vyšliapali v oblúku takmer 60 centimetrov silnú vrstvu pieskovca. Preto bol už v roku 1982 vstup na samotnú bránu zakázaný. Takto sme oddialili jej zánik a zachováme ju aj pre ďalšie generácie.“

Nechýbalo veľa a už to nemuselo platiť. Pravčická brána sa stala symbolom najväčšieho lesného požiaru, aký Česko zažilo. Niekoľko dní okolo nej horelo a keďže sa k nej nebolo možné dostať a cez dym nebolo nič vidno, nevedelo sa, či ešte stojí.

V krátkosti zo sveta:

Orbán a Trump: Donald Trump po troch rokoch opäť prijal predsedu maďarskej vlády Orbána. Ten sa stal vzorom pre isté krídlo konzervatívnych voličov v Amerike a možno aj súčasťou prípadného Trumpovho návratu do kresla prezidenta.

Donald Trump po troch rokoch opäť prijal predsedu maďarskej vlády Orbána. Ten sa stal vzorom pre isté krídlo konzervatívnych voličov v Amerike a možno aj súčasťou prípadného Trumpovho návratu do kresla prezidenta. Najväčšie čínske vojenské cvičenia: Čína odštartovala svoje vôbec najväčšie vojenské cvičenia v okolí Taiwanu. Stalo sa tak po tom, čo šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila ostrov, za čo Peking hrozil vážnymi následkami. Čína neskôr odpálila balistické rakety blízko súostrovia Ma-cu, ktoré patrí pod správu Taiwanu, ale leží neďaleko čínskych brehov.

Čína odštartovala svoje vôbec najväčšie vojenské cvičenia v okolí Taiwanu. Stalo sa tak po tom, čo šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová navštívila ostrov, za čo Peking hrozil vážnymi následkami. Čína neskôr odpálila balistické rakety blízko súostrovia Ma-cu, ktoré patrí pod správu Taiwanu, ale leží neďaleko čínskych brehov. Koronavírus vo svete: Počet nových prípadov covidu celosvetovo za uplynulý týždeň klesol o deväť percent v porovnaní s predchádzajúcim meraním. Za uplynulý týždeň zaznamenali 6,5 milióna infikovaných, viac ako 14-tisíc ľudí covidu podľahlo.

Počet nových prípadov covidu celosvetovo za uplynulý týždeň klesol o deväť percent v porovnaní s predchádzajúcim meraním. Za uplynulý týždeň zaznamenali 6,5 milióna infikovaných, viac ako 14-tisíc ľudí covidu podľahlo. Veľká koralová bariéra: Veľkej koralovej bariére sa darí. Niektoré časti sú pokryté najväčším množstvom koralov za posledných 36 rokov. Poškodený útes sa spamätal rýchlejšie, než sa čakalo. Zásluhu na tom má najmä rýchlorastúci koral Acropora.

Veľkej koralovej bariére sa darí. Niektoré časti sú pokryté najväčším množstvom koralov za posledných 36 rokov. Poškodený útes sa spamätal rýchlejšie, než sa čakalo. Zásluhu na tom má najmä rýchlorastúci koral Acropora. Rusko odsúdilo basketbalistku: Ruský súd odsúdil americkú basketbalistku Brittney Grinerovú na deväť rokov vo väzení po tom, čo ju uznal vinnou z pašovania a prechovávania drog. Právnici basketbalistky uviedli, že sa plánujú odvolať proti "nezmyselnému" rozsudku. Na ten zareagoval aj americký prezident Joe Biden a označil ho za neakceptovateľný.

Ruský súd odsúdil americkú basketbalistku Brittney Grinerovú na deväť rokov vo väzení po tom, čo ju uznal vinnou z pašovania a prechovávania drog. Právnici basketbalistky uviedli, že sa plánujú odvolať proti "nezmyselnému" rozsudku. Na ten zareagoval aj americký prezident Joe Biden a označil ho za neakceptovateľný. Ukrajina spustí rozsiahlu privatizáciu: Ukrajinská vláda spustí od septembra rozsiahlu privatizáciu. Občanom v nej budú ponúknuté predovšetkým nevyužívané objekty a prevádzky.

Ukrajinská vláda spustí od septembra rozsiahlu privatizáciu. Občanom v nej budú ponúknuté predovšetkým nevyužívané objekty a prevádzky. Amnesty International: Ukrajinská armáda porušuje medzinárodné právo a ohrozuje civilistov, tvrdí mimovládka Amnesty International s tým, že vojaci si vytvárajú základne a manipulujú so zbraňami v obývaných oblastiach. Zelenského poradca kritizoval Amnesty za tieto obvinenia. Mychajlo Podoľak tvrdí, že pre armádu je ochrana obyvateľstva prioritou.

Ukrajinská armáda porušuje medzinárodné právo a ohrozuje civilistov, tvrdí mimovládka Amnesty International s tým, že vojaci si vytvárajú základne a manipulujú so zbraňami v obývaných oblastiach. Zelenského poradca kritizoval Amnesty za tieto obvinenia. Mychajlo Podoľak tvrdí, že pre armádu je ochrana obyvateľstva prioritou. Ruská armáda má nedostatok ľudí: Ruská armáda trpí nedostatkom personálu. Moskva používa podľa západných predstaviteľov alternatívne metódy náboru a prispôsobuje tomu spôsob boja. „Verbovali vo väzeniach a spolupracujú aj so súkromnými vojenskými spoločnosťami,“ uvádzajú.

Ruská armáda trpí nedostatkom personálu. Moskva používa podľa západných predstaviteľov alternatívne metódy náboru a prispôsobuje tomu spôsob boja. „Verbovali vo väzeniach a spolupracujú aj so súkromnými vojenskými spoločnosťami,“ uvádzajú. Krym ako logistické centrum: Rusko dopĺňa sily cez Kerčský most z Krymu. Anektovaný polostrov využíva ako logistické centrum. Posilňuje svoje pozície v Chersonskej a Záporožskej oblasti, tvrdí ukrajinský generál Alexej Gromov.

Zo zahraničných webov:

Za energie si priplatíme stovky eur, najhoršie môžu skončiť dôchodcovia

Ilustračné foto. (zdroj: Jozef Jakubčo/SME)

Európske štáty sa minulý týždeň dohodli na dobrovoľnom znížení spotreby plynu o 15 percent v porovnaní s priemerom za posledných päť rokov. Opatrenie má zabrániť studenej zime v prípade, že by sa tok plynu z Ruska náhle zastavil. Ak minimálne päť krajín upozorní, že situácia je vážna, šetrenie sa stane povinným.

Mnohé štáty vrátane Slovenska si však vyrokovali výnimku. Stačilo, ak svoje zásobníky stihli naplniť viac, ako je minimum, ktoré požaduje Únia, respektíve nemajú dostatočné plynové prepojenie so zvyškom Európy alebo ich priemysel využíva plyn ako nevyhnutnú surovinu.

Odborníci však pred takýmto zjednodušovaním pravidiel varujú. Povinné znižovanie spotreby plynu je totiž podľa nich šanca, ako urýchliť prechod k lacnejším obnoviteľným zdrojom energie a zároveň sa vyhnúť drahým účtom za plyn a elektrinu. Tie totiž domácnosti čakajú už túto zimu.

V krátkosti z ekonomiky:

Diletantská taktika: Rast cien v Turecku sa v júli medziročne vyšplhal skoro k 80 percentám. Hoci turecký minister financií sľubuje, že infláciu skrotí do konca roka, spotrebitelia ani ekonómovia mu už zjavne neveria.

Rast cien v Turecku sa v júli medziročne vyšplhal skoro k 80 percentám. Hoci turecký minister financií sľubuje, že infláciu skrotí do konca roka, spotrebitelia ani ekonómovia mu už zjavne neveria. Jedna zo šiestich: Plynovod Nord Stream 1 v súčasnosti funguje iba s jednou turbínou namiesto šiestich, uviedol ruský Gazprom. Spoločnosť tvrdí, že západné sankcie bránia v návrate jednej z turbín do Ruska. Turbína, ktorá bola kvôli servisu v Kanade, je teraz v Nemecku.

Plynovod Nord Stream 1 v súčasnosti funguje iba s jednou turbínou namiesto šiestich, uviedol ruský Gazprom. Spoločnosť tvrdí, že západné sankcie bránia v návrate jednej z turbín do Ruska. Turbína, ktorá bola kvôli servisu v Kanade, je teraz v Nemecku. Nadmerné zisky: Šég OSN Guterres vyzval vlády, aby zdanili nadmerné zisky ropných a plynárenských firiem, ktoré označil za chamtivé. Británia už schválila daň vo výške 25 percent, v USA prebieha o tomto kroku diskusia.

Spartak má pred odvetou ťažkú pozíciu. Poľský klub si vezie z Trnavy sľubnú výhru

Hráč Spartaka Trnava Kristián Kristián Koštrna a Patryk Kun z Raków Čestochová. (zdroj: TASR)

Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali vo štvrtkovom úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy s Rakówom Čenstochová 0:2. Oba góly strelil Ivan Lopez v prvom polčase, druhý z pokutového kopu.

Odveta v Poľsku je na programe vo štvrtok 11. augusta o 18.00 SELČ. Postupujúci sa v play off stretne s víťazom dvojzápasu medzi Sláviou Praha a Panathinaikosom Atény.

Trnavčania začali lepšie. Už po minúte hry potiahol akciu Ristovski, ale jeho center na Bamideleho odvrátila obrana hostí. O pár sekúnd neskôr sa dostal k zakončeniu aj Ristovski, ale loptu len "lízol" hlavou.

Sľubný trnavský úvod trval až do 23. minúty, keď arbiter nariadil prvú teplotnú prestávku. Hra sa potom vyrovnala a do hry sa začali dostávať aj Poliaci. No loptu mali stále častejšie na kopačkách hráči Spartaka.

Do druhého polčasu pripravil tréner Trnavy jednu zmenu, Bukatu nahradil Paur. Spartak po prestávke od úvodu tlačil súpera, ale vyloženú šancu si nevypracoval. Naopak v 64. minúte mohol po rýchlom brejku zvýšiť Gutkovski, ale Takáč vytlačil loptu na roh.

Ten je ešte panic, čoskoro zlyhá. To, čo čaká hviezdy ako Slafkovský, ohrozuje mentálne zdravie

Film Tigre je o mentálnych problémoch elitných futbalistov. (zdroj: FILM EUROPE)

Švéda Martina Bengtssona by ani nenapadlo, že raz bude spisovateľom. Mal byť futbalistom, presnejšie, futbalovou hviezdou.

Keď mal šestnásť, taliansky denník La Gazzetta dello Sport ho zaradil medzi najtalentovanejších hráčov budúcnosti. Práve ho kúpil Inter Miláno a zdalo sa, že po krátkej aklimatizácii medzi mládežníkmi bude hneď hrať v najvyššej súťaži.

Dopadlo to trochu inak, ako si predstavoval. Po tom, ako sa jeho skúsenosť s talianskym futbalom skončila a vrátil sa domov, cítil potrebu napísať o tom, o čom všetci mlčali. Prelomil tabu, ktoré sa viazalo na mentálne zdravie elitných futbalistov.

Teraz je v kinách film Tigre, ktorý vznikol podľa jeho knižnej predlohy. Opísal v nej všetko to, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou bude diať aj okolo Juraja Slafkovského, keď začne hrať hokej v Montreale.

V krátkosti z kultúry:

Dokonalá obeť: Americký film Not Okay (v slovenskej verzii Hashtag Podvodníčka) nie je zďaleka prvým filmom o podvodoch na sociálnych sieťach, je však v mnohom odlišný. Autorka a režisérka Quinn Shephardová má iba 27 rokov a patrí ku generácii, pre ktorú sú sociálne siete prirodzeným prostredím. Aj vďaka tomu dokázala vytvoriť nový typ hrdinky, ktorý pôsobí v dnešnom svete hodnoverne. Danni Sandersová v istých obrysoch pripomína súčasnú Bridget Jonesovú.

Americký film Not Okay (v slovenskej verzii Hashtag Podvodníčka) nie je zďaleka prvým filmom o podvodoch na sociálnych sieťach, je však v mnohom odlišný. Autorka a režisérka Quinn Shephardová má iba 27 rokov a patrí ku generácii, pre ktorú sú sociálne siete prirodzeným prostredím. Aj vďaka tomu dokázala vytvoriť nový typ hrdinky, ktorý pôsobí v dnešnom svete hodnoverne. Danni Sandersová v istých obrysoch pripomína súčasnú Bridget Jonesovú. Ken Follett: Je autorom viacerých bestsellerov a hoci prvýkrát prerazil so špionážnym románom Oko ihly, svetovú slávu mu priniesli až viacdielne ságy Piliere zeme a Storočie. Nedávno mu vyšiel dramatický špionážno-politický triler Nikdy, v ktorom séria nedorozumení vyústi až do globálneho jadrového konfliktu. Prečítajte si rozhovor s anglickým spisovateľom.

Je autorom viacerých bestsellerov a hoci prvýkrát prerazil so špionážnym románom Oko ihly, svetovú slávu mu priniesli až viacdielne ságy Piliere zeme a Storočie. Nedávno mu vyšiel dramatický špionážno-politický triler Nikdy, v ktorom séria nedorozumení vyústi až do globálneho jadrového konfliktu. Prečítajte si rozhovor s anglickým spisovateľom. Paul Newman: Boli hollywoodskou anomáliou. Veľké filmové hviezdy Paul Newman a Joanne Woddward päťdesiat rokov tvorili manželský pár. Ako sa im to darilo i nedarilo, dokumentuje nový seriál HBO.

Karikatúra

Jdi domů Ivane (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

(zdroj: ADOBE STOCK)

Nedeľná klasika v novom šate. Vyskúšajte cez víkend kura barbecue pečené s cesnakom a zemiakmi.

Voľný čas

