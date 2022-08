Ochranári radia pasívnu obranu. Ako sa brániť pri útoku medveďa?

Správanie človeka má vplyv na to, ako bude medveď reagovať.

BRATISLAVA. Riziko stretnutia s medveďom je menšie, ak sa človek pohybuje v skupine po vyznačených chodníkoch a počas dňa. Pozorný treba byť pri pohybe v hustom poraste, na miestach s lesnými plodmi, pri zdochlinách, za zlej viditeľnosti alebo počuteľnosti.

Štátna ochrana prírody o tom informovala na svojom webe.

V lese si treba všímať stopy, trus a znaky kŕmenia sa medveďom. "Pri obmedzenej viditeľnosti pomôže zvukový prejav, napríklad pískanie, tlieskanie, hlasnejší rozhovor, na základe ktorého má medveď možnosť zareagovať na blížiaceho sa človeka a vyhnúť sa mu," uviedli ochranári.

Medveď sa podľa ochranárov zvyčajne snaží ľuďom vyhnúť, niekedy si ich však nemusí všimnúť. V lese a jeho blízkosti treba byť preto ostražitý, predovšetkým ráno, večer a v noci.

Stretnúť sa s medveďom nemusí znamenať, že zaútočí. Správanie človeka má vplyv na to, ako bude medveď reagovať.

Medvede v poľských Karpatoch podľa ŠOP reagovali útokom alebo agresivitou častejšie voči ľuďom, ktorí boli pri stretnutiach "aktívni". Napríklad, keď sa priblížili, aby si ho odfotili, alebo sa pokúsili medveďa odplašiť.

Pri nečakanom strete s medveďom, na bližšie ako 100 metrov, ŠOP odporúča zväčšiť vzdialenosť. Upozorňuje však, aby človek nebežal, mohlo by to u medveďa vyprovokovať prenasledovanie.

"K medveďovi sa nikdy nepribližujte, a to ani v prípade, že sa zdá byť pokojný. Vyhnime sa pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie," uviedla.

V prípade, že by medveď zaútočil, odporúčajú odborníci pasívnu obranu. To znamená ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, a ostať bez pohybu, až pokým medveď neodíde. "Ak vás medveď prevráti, znova sa dostaňte do pôvodnej polohy, aby ste mali brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi," priblížili ochranári.

Dodali, že medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už človek nie je hrozbou. Aktívna obrana by podľa ŠOP mohla útok predĺžiť a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia.

Najlepším spôsobom, ako odohnať medveďa, je sprej na medvede. Treba ho striekať aspoň šesť sekúnd s dosahom minimálne 7,5 metra.