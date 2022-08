Prišli z vesmíru a sú neviditeľné. Chytiť ich je doslova veda

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Warholove diela sú v skutočných výšinách

Niekoľko diel Andyho Warhola vyniesli na vrch Kremenec. Neskôr sa majú objaviť aj na ďalších netradičných miestach: Weekend: Andy Warhol works head to a tripoint peak

2. Patrila k najvplyvnejším podnikateľom 20. storočia, ale slovenské korene zaprela

Esteé Lauder je jednou z 11 žien, ktorých príbehy prezentuje Múzeum židovskej kultúry v Bratislave: Estée Lauder denied her roots, but others were proud of their Slovak origins

3. Odišli, aby prišli na Slovensko