Sú späť a opäť šíria proruskú propagandu, no štát už nereaguje (analýza)

BRATISLAVA. Po invázii Ruska na Ukrajinu parlament umožnil zákonom vypnúť dezinformačné médiá. Národný bezpečnostný úrad vtedy do niekoľkých dní zablokoval tzv. Hlavné správy či Armádny magazín. O týždeň neskôr aj Hlavný denník a Infovojnu.

Blokovanie malo trvať do konca júna, no parlament medzitým schválil, že sa môže predĺžiť do konca septembra. NBÚ však tentoraz nekoná.

Spomenuté servery sú už dlhšie ako mesiac znova zapnuté a s veľkou pravdepodobnosťou aj zostanú. NBÚ by pritom dôvody na blokovanie našiel.

Denník SME analyzoval, či sa obsah v týchto médiách po odblokovaní nejako zmenil. Zameral sa na to, ako informujú o vojne na Ukrajine, keďže práve pre ruskú inváziu prišla iniciatíva, aby im štát znemožnil publikovať.

Píšu o oslobodzovaní

Keď o vojne informujú štandardné médiá, s informáciami narábajú obzvlášť opatrne. Snažia sa ich preverovať alebo aspoň spomenú, že ich nie je možné nezávisle overiť. Vo vojne každá bojujúca strana využíva propagandu a mlčí o svojich neúspechoch, prípadne ich bagatelizuje.

Server Armádny magazín však informácie čerpá výhradne z ruských a proruských zdrojov, neoveruje ich ani nekonfrontuje s informáciami druhej strany. O vojne informuje iba optikou Ruska, čomu zodpovedá aj použitý slovník.

Namiesto pomenovania vojna používa tak ako Rusko pojem "špeciálna vojenská operácia" a o ruskom postupe autori článkov píšu ako o "oslobodzovaní územia", čo je propagandistický slovník Kremľa.

Príkladom sú nedávne výbuchy vo väznici v Olenivke na východe Ukrajiny, kde proruskí separatisti zadržiavali ukrajinských vojenských zajatcov.