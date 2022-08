Sulík odmieta, že by rokoval so Sujom z Republiky

Tvrdenia o rokovania považuje Sulík za klamstvá.

BRATISLAVA. Líder SaS Richard Sulík odmieta, že by rokoval s nezaradeným poslancom Národnej rady Miroslavom Sujom zo strany Republika (pred tým ĽSNS). Sulík reaguje na informácie, ktoré sa objavili na sociálnej sieti. Tvrdenia označil za klamstvá.

"Snaha o legitimizovanie kšeftov s fašistami najnovšie vyústila do absurdného klamstva, ktoré sa šíri na internete. A to, že som rokoval so Sujom. Toto dôrazne odmietam," zdôraznil Sulík.

Pripomenul, že nie on upravoval zákon na podnet z ĽSNS. Rovnako tiež podľa jeho vyjadrení nesedel hodiny s poslancom Martinom Beluským, aby s ním dohadoval podporu "nejakého nedomysleného nápadu". Odkázal, že podľa neho nie je rozdiel medzi "dobrým a zlým fašistom".